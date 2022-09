Advarer Norge: – Sverige våknet ikke plutselig en dag med svenske tilstander

OPPTØYER: 26 politifolk ble skadet under opptøyer i flere svenske byer i påsken 2022. Opptøyene startet som protester mot den danske høyreekstreme Rasmus Paludan sin koroanbrenning Foto: Johan Nilsson/TT

Skuddvekslinger på åpen gate, alvorlige knivangrep og drapsforsøk flere steder i byen. Oslo er inne i en voldsbølge.

Over flere år har stadig flere unge begynt å bevæpne seg med kniv, samtidig har terskelen for å bruke kniven blitt lavere, skriver Aftenposten.

Det bekymrer.

– Det kan se ut som Norge befinner seg på første trinnene på voldsstigen som Sverige har klatret opp de siste tiårene.

KNIVSTIKKING: To personer ble kritisk skadet etter knivstikking på Furuset i begynnelsen av måneden Foto: Martin Leigland / TV 2

Det sier den svenske krimreporteren og forfatteren Joakim Palmkvist når han skal sammenligne Norge og hjemlandet.

Flere mennesker er skutt og drept i Sverige i år enn noe år tidligere, melder NTB. Med tre måneder av året igjen er 48 personer drept som følge av skyting, mot 47 i forrige toppår, 2020.

Palmkvist tror Norge har mye å lære av svenskenes feil.

– Det må slås veldig hardt ned på. Raskt etterfulgt av mer uniformert politi i gatene for å hindre neste forbrytelse.

Ikke svenske tilstander, men...

Politiets fellesforbund tar advarselen på alvor. De mener volden nå er mer alvorlig enn tidligere.

– Hvis man før sloss med nevene, sloss man nå kniv. Konsekvensene er mer alvorlige både for den som utøver volden og for offeret.

Lederen i politiets fellesforbund, Unn Alma Skatvold, mener å se en uheldig utvikling i respekten unge har for politiet. Hun forteller om fenomenet «flokking».

– Unge omringer politiet når de skal ut å gjøre jobben sin og hindrer dem. Uavhengig av hva oppdraget til politiet er. De har som utgangspunkt at politiet gjør noe feil. Det merkes en hissigere gemytt mot politiet. Det er en utvikling som bekymrer.

MALMÖ: Uroligheter i Malmø i påsken Foto: Johan Nilsson/TT

Skatvold sier man må handle nå om man vil unngå «svenske tilstander».

– Vi har ikke «svenske tilstander» i Norge. Men Sverige våknet ikke opp en dag og hadde fått «svenske tilstander» over natta. Det begynner i det små også får det utvikle seg over tid. Vi ønsker at vi skal ta tak i det før det kommer så langt.

Flere unge bruker kniv

Statistikken gir Skatvold rett. Fra 2015 til 2021 har antallet unge som bevæpner seg økt. I toppåret 2020 var det 203 anmeldelser av unge mellom 10 og 22 år, for bæring av kniv og andre våpen. I 2015 var det 116, ifølge statistikk fra Oslo kommune og Oslo politidistrikt.

I fjor meldte politiet på Oslo øst at de opplevd flere alvorlige voldssaker der unge har brukt kniv og/eller skytevåpen.

I rapporten presiseres det at økningen i antall anmeldelser antas å ha sammenheng med endret kontrollpraksis hos politiet.

Men hva er det egentlig som gjør at de unge begynner å bære kniv?

Ghulam Abbas var beryktet kriminell og leder for B-gjengen som herjet i Oslo på begynnelsen av 2000-tallet. Nå er han ungdomsarbeider på Furuset.

GJENGLEDEREN: Abbas mener flere unge er redde når de tyr til kniven. Foto: Marie Grensbraten Lorvik

Han tror det er én grunn til at unge gutter begynner å gå med kniv.

– Det handler om usikkerhet og redsler. De befinner seg i et miljø hvor det skjer mye. Knivepisodene er smittsomme når de oppstår. Da blir man redd. Man ønsker ikke å være et offer, man vil heller stå på andre siden med en kniv, forklarer den tidligere gjenglederen.

Også den svenske krimeksperten mener volden er smittsom.

– Forskning fra blant annet Malmø forteller om noe som kalles «Near repeat shootings». Når en voldsforbrytelse inntreffer, øker faren for en ny forbrytelse. Ikke bare som hevn. Det generelle voldsnivået i samfunnet stiger kraftig, forklarer Palmkvist.

Pusekattpoliti

Dette er et mønster det er helt avhengig at politiet bryter opp om de skal få bukt med problemet, mener krimreporteren.

– Enn så lenge har man stort sett kniv i de norske gjengmiljøene. I Sverige har man automatvåpen, advarer krimreporteren.

Abbas mener det norske politiet er blitt for snille og må finne en bedre balanse.

– De blir litt som pusekatter.

– Jeg sier ikke at politiet skal være som på min tid. Det var for mye. Vi opplevde dem som rasistisk og det førte til at vi ble verre kriminelle. Men politiet operer nesten som barne- og ungdomsarbeidere, det er min jobb. Hvor er skillet?, spør ungdomsarbeideren.

Innrømmer at politiet ikke har gjort nok

SKYTING: Politisperring på Torshov i Oslo, etter at det ble avfyrt skudd tidlig i september Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Når du ser at stadig flere unge i Oslo bevæpner seg med kniv, har politiet gjort nok?

– Nei, vi har ikke vært nok til stede, sier lederen i Politiets fellesforbund.

ADVARER: Politiets fellesforbund advarer mot «svenske tilstander». Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Politireformen har ført til en viktig sentralisering for å bygge opp større og tyngre fagmiljøer. Men vi har vært for lite til stedet ute i gatene blant ungdommen. Det er vi i ferd med å endre nå med egne forebyggende enheter i Oslo, men der har vi en vei å gå enda,

Hun mener dedikerte forebyggende patruljer er avgjørende for å skape tillit i nærmiljøene.

– Det er alfa omega for å lykkes og ikke miste kontrollen, sier Skatvold.

