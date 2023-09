Advarer Norge: – Kommer til å bli en stor smell

TREDOBLING: I 2022 var 240.000 nordmenn over 80 år. Innen 2060 vil antallet tredoble seg til 720.000. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Eldrebølgen er på trappene. Likevel har over halvparten av norske kommuner ingen konkrete planer om å bygge nye sykehjemsplasser.

Om sju år vil befolkningen for første gang bestå av flere eldre enn barn, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Og økningen stopper ikke der.

Antallet som er over 80 år vil tredobles før 2060, mens antall personer over 90 år vil mer enn firedoble seg.

Med en så kraftig økning av eldre i befolkningen, øker også behovet for sykehjemsplasser kraftig.

Til tross for dette opplyser 199 av 356 norske kommuner at de ikke har konkrete planer om å bygge nye sykehjemsplasser eller heldøgns omsorgsplasser innen 2030.

Det viser en stor kartlegging TV 2 har gjennomført.

– Det er alvorlig at det virker som man lukker øynene for disse tallene, sier overlege og forsker Bjørn Lichtwarck ved Sykehuset Innlandet.

– Svært bekymringsfullt

Selv om andelen eldre er ventet å øke kraftig, har det vært en nedgang i antall institusjonsplasser for eldre i Norge de ti siste årene.

ØKNING: Antallet personer som er 90 år eller eldre, vil mer en firedoble seg innen 2060 til 210.000 personer. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Samtidig har antall sykehjemsplasser stått på stedet hvil, ifølge SSB.

Lichtwarck mener at økningen av antall eldre med demens alene understreker alvoret.

Bare for å dekke behovet til denne pasientgruppen vil vi trenge flere tusen nye sykehjemsplasser innen 2030.

– Da er det svært bekymringsfullt at over halvparten av norske kommuner ikke har planer for dette, sier Lichtwarck.

BEHOV: I takt med den demografiske utviklingen, er det et økende behov for helse- og omsorgstjenester til eldre, særlig når det kommer til sykehjemsplasser. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

I kommentarer til TV 2 oppgir noen kommuner at de har et mangelfullt tilbud, mens andre sier at kapasiteten er god.

Flere kommuner sier også at selv om det ikke foreligger konkrete planer om utbygging innen 2030, så har de allerede bygd ut, eller vil legge planer for det på sikt.

Advarer mot «enkle» løsninger

I stedet for å bygge nytt, tror Lichtwarck mange kommuner lener seg på å øke innsatsen i hjemmebasert omsorg. Dette bekrefter også flere av kommunene i undersøkelsen til TV 2.

– Det er et riktig grep, for mange vil bo hjemme, så lenge det er trygt. Men å tenke at man kommer utenom å bygge sykehjemsplasser, er som å stikke hodet i sanden, sier han.

Han opplever også at mange støtter seg uforholdsmessig mye til at velferdsteknologi vil svare på utfordringene.

– Det er selvfølgelig noe å hente på det, men det er en teknologi-optimisme nå, som ikke svarer til virkeligheten. Personer med moderat og alvorlig demens vil i mindre grad kunne nyttiggjøre seg av dette. Det hjelper noen, men ikke på langt nær alle.

INGEN BØLGE: SSB-forsker Erling Holmøy mener det er feil å kalle økningen av eldre for en eldrebølge, ettersom den ikke vil gå over. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Han minner også om at det kan ta flere år før man begynner å planlegge et nytt sykehjem, til sengene står klare.

– Med mindre vi er fornøyd med et dårligere helse- og omsorgstilbud i Norge, vil vi aldri kunne unngå at det blir et stort behov for sykehjemsplasser de nærmeste ti og tjue årene. Dette kommer til å bli en stor smell for kommunene, som ikke er forberedt på utviklingen.

– Det haster

SSB skriver i en rapport at det er grunn til å reise spørsmål om omsorgstjenestens kapasitet ute i kommunene holder tritt med den demografiske utviklingen i befolkningen.

SSB-forsker Erling Holmøy vil likevel være forsiktig med å kritisere kommunene for mangelfulle planer.

– Det er fortsatt noen år til veksten i de mest hjelpetrengende aldersgruppene akselererer. Det har også skjedd en sterk dreining av omsorgen fra institusjon til hjemmetjenester som trolig er lettere å øke, sier Holmøy.

DET VIKTIGSTE: SSB-forsker Erling Holmøy mener den viktigste jobben for kommunene fremover blir å skaffe nok helsepersonell. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Han mener mulighetene for å tilby omsorg til stadig flere vil avhenge av at man klarer å trekke arbeidskraft til sektoren.

– Det haster med å skape forståelse for at sterk vekst i helse og omsorg vil komme, og at det krever en sterk vekst i bemanningen. Det er neppe mulig uten lønnsøkning, mener Holmøy.

TV 2 har tidligere skrevet om at Norge kan mangle 28.000 sykepleiere innen 2035.



MANGEL: Ifølge NAVs Bedriftsundersøkelse fra i vår mangler det nå 4650 sykepleiere og 700 spesialsykepleiere i Norge. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Ingen god strategi

Kommunesektorens organisasjon (KS) mener også at fremtidens omsorgsbehov for pleietrengende eldre først og fremst må løses ved å få folk til å bli boende hjemme så lenge som mulig, ta ansvar for tilpasninger i bolig og få kommunal bistand i eget hjem.

– Så vil heldøgns omsorgsbolig eller sykehjemsplass være nødvendig når behovene for omsorg blir omfattende, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

UTFORDRINGER: Gunn Marit Helgesen i KS mener lange ventelister på sykehjemsplass viser at bemanningsutfordringene er tydelige allerede nå. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ifølge henne viser organisasjonens egne undersøkelser at det foreligger planer i kommunene for vel 5000 heldøgns omsorgsplasser i perioden 2023 til 2026.

I tillegg viser hun til at kommunene over tid har jobbet med å dreie tjenestene mot mer hjemmebasert omsorg.

– Det arbeidet fortsetter nå med full styrke. Det betyr ikke at vi ikke skal ha heldøgns omsorg – det må vi ha fordi det blir så mange flere eldre, sier Helgesen.

Samtidig mener hun at tilgangen på kvalifisert personale er en betydelig større utfordring enn antall sykehjemsplasser.

– Det er en stor utfordring ikke bare for kommunene, men for hele samfunnet. Å bygge sykehjemsplasser som ikke kan bemannes, eller som flytter ansatte bort fra hjemmetjenester til sykehjem, er ingen god strategi, sier Helgesen.

– Må se inn i glasskula

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) erkjenner at vi har et stort behov for sykehjemsplasser i årene som kommer.

– Jeg er opptatt av at kommunene ser inn i glasskula, kjenner sine innbyggere og planlegger godt for det behovet vi vet kommer, sier Kjerkol til TV 2.

– Er det da godt nok at 199 kommuner ikke har noen konkrete planer om utbygging før 2030?

– Det er vanskelig for meg å si noe konkret. Det kan være ulik forklaring i den enkelte kommune på hvorfor de svarer TV 2 sånn på det spørsmålet, sier Kjerkol.

FORBEREDE: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener kommunene må planlegge for at vi blir mange flere eldre. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hun understreker at det ikke er kommunenes ansvar alene å sørge for at det er nok sykehjemsplasser.

– Her skal regjeringen være en medspiller gjennom å stille investeringstilskudd til rådighet sånn at man kan gjennomføre nødvendige investeringer, sier Kjerkol.

TV 2 har i en serie artikler belyst hvordan eldreomsorgen i Norge er utfordret. Nesten 3000 står på venteliste, og de siste tre årene har antall avslag på søknader om sykehjemsplass og døgnbemannet omsorgsbolig økt med 34 prosent.

Dagen før TV 2s publisering kom regjeringen med en budsjettlekkasje lørdag. De foreslår 300 millioner kroner mer i statsbudsjettet, tilsvarende 1500 nye sykehjemsplasser, skrev NRK. TV 2s kartlegging ble gjort i forkant av regjeringens budsjettlekkasje.