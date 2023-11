Advarer Norge: – Et paradis for svenske gangstere

Den svenske journalisten og forfatteren Diamant Salihu sier at blant annet bemanningsproblemene i norsk politi gjør Norge til et attraktiv marked for svenske kriminelle.

– Det er som et paradis for svenske gangstere som vil selge narkotika til norske kunder.

Det sier Diamant Salihu til TV 2. Salihu er gravejournalist i SVT, og har i lang tid jobbet tett på de svenske gjengmiljøene.

Nå er han i Norge i forbindelse med lanseringen av boken «Når ingen lytter», der han blant annet forteller om da han kom i kontakt med gjenglederen Rawa Majid, også kjent som «Den kurdiske reven».

– Etter å ha prøvd å få tak i ham på alle tenkelige måter ringte han meg til slutt å sa «Jeg har hørt at du prøver å få tak i meg, hva vil du?», sier Salihu.

«REVEN»: Rawa Majid har lenge vært beryktet som lederen av Foxtrot-nettverket. Nå er det uklart hvor han befinner seg. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Selv om Salihu aldri fikk møte Majid fysisk, har han et klart bilde av hvordan mannen som skal ha blitt pågrepet i Iran i oktober er som person.

– Jeg vil beskrive Rawa Majid som en person som vil være Skandinavias svar på Pablo Escobar, sier han.

I boken omtales også svenske kriminelles syn på Norge.

– Attraktivt

Blant grunnene til at Norge er «gangsternes paradis» er ifølge Salihu at det er lett å selge narkotika til nye områder.



– Gjør man det samme i Sverige møter man vold med én gang, og man vet at man også setter familien sin i fare, sier han.

Den siste tiden har det blant annet vært flere bombeangrep mot hjemmene til kriminelles familiemedlemmer i Sverige, påpeker Salihu.

– I Norge er det ikke slik enda. Derfor er det attraktivt å komme hit for å selge produktene sine. Man vet at man ikke trenger å være redd som kriminell.

ADVARER NORGE: Diamant Salihu advarer mot å tenke at gjengproblemene bare er noe som rammer Sverige. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Internasjonalt problem

Salihu advarer mot å tenke at gjengproblemene bare er noe som rammer Sverige.

– Man er naiv om man bare tror dette er svenske tilstander, sier han.

De store kriminelle nettverkene kan for eksempel se på Norge, Sverige og Finland som et felles marked, forklarer Salihu.

– Dette er et internasjonalt problem. De kriminelle opererer internasjonalt, sier han.

– Bare fordi vi har problemer med vold i Sverige nå, betyr ikke det at det ikke vil komme hit.

INTERNASJONALT: Også myndighetene må jobbe internasjonalt for å få bukt med gjengene, mener Salihu. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Katastrofalt dårlig

Ifølge Salihu sender flere av de miljøene som bruker dødelig vold i Sverige også narkotika til Norge. Han er tydelig på hva han mener norske myndigheter bør gjøre for at gjengkriminaliteten skal bli et like stort problem her.

– Man bør tidlig fokusere på det forebyggende arbeidet med unge personer som er i risikomiljøene, sier han.

Salihu trekker blant annet fram at Norge bør sørge for at unge ikke streber etter lederroller i gjengmiljøene, og hindre at de får tilgang til våpen.

I tillegg mener han politiet må sørge for at den kriminaliteten som skjer, blir oppklart.

– Vi har sett i Sverige at oppklaringsprosenten på dødelig vold med skytevåpen har ligget på 20-25 prosent. Dette er katastrofalt dårlig, og gjør det lettere at disse blir hevnet fram og tilbake.

– Kan operere i det stille

Samtidig har norsk politi store problemer med bemanningen. Dette har også svenske kriminelle fått med seg, ifølge Salihu.

– Det er ikke bare mindre motstand fra konkurrenter, men også fra politiet, sier han.

RESSURSER: Politiet i Sverige setter inn ekstra ressurser mot gjengene. I Norge er situasjonen foreløpig en annen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I Sverige har for eksempel politiet i Stockholm satt inn målrettede tiltak mot gjengene, med ekstra ressurser, forklarer Salihu.

– Det gjør det vanskelig for de kriminelle. I Norge er det fortsatt et helt annet miljø, der man kan operere mer i det stille, sier han.

INGEN GRENSER: Ifølge Diamant Salihu sender flere av de miljøene som bruker dødelig vold i Sverige også narkotika til Norge. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Akkurat nå tenker svenske kriminelle at Norge er et gangsternes paradis, der man både kan selge narkotika uten å risikere livet, men også ha mindre risiko for å bli tatt.