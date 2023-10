Advarer nordmenn: – Rødt flagg

Posten stålsetter både seg selv og kundene for at vi nå går inn i en høysesong for svindel.

Posten har de siste ukene merket en økt strøm av kunder som opplever å bli svindlet.

– Vi går nå inn i en periode med høysesong for handel på nett med Black Friday og jul. Da følger profesjonelle kriminelle med, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen til TV 2.

HØYTID: Jul er høytid for svindel hos Posten, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Utspekulerte metoder

Han forstår at det kan være lett å la seg lure.

– Siden det sendes ut så mange svindelmailer, og folk er stresset og venter på pakkene sine, er det lett å gå i baret.

Mens man tidligere kunne avsløre svindlerne på grunn av dårlig bruk av Google Translate, er det nå stadig mer utspekulerte metoder som tas i bruk.

– Dette er profesjonelle svindlere som er flinke til å gjemme seg, og de beveger seg fort. Hadde vi bare visst hvem de var, så hadde det vært enkelt, sier pressesjefen.

– Vil bli intensivert

Han ber nå kundene stålsette seg, og være ekstra varsomme.

– Denne type svindelforsøk vil bli intensivert i tiden fremover.

Posten reagerer sterkt på at deres merkevare stadig blir misbrukt av svindlere.

– Vi gjør det som står i vår vakt for å minimere muligheten for at kundene utsettes for dette. Det er både fælt og utrolig trist når det skjer, og det er det siste vi ønsker, sier Tjønndal Pettersen.

– Det er et rødt flagg

Posten prøver å skolere kundene sine slik at de skal unngå å bli lurt.

– Det viktigste kunder må vite, er at all kommunikasjon fra oss går via appen.

Pressesjefen understreker at de aldri sender ut e-post eller SMS med link om at kunder skal legge inn betalingsinformasjon.

– Det er et rødt flagg, og kunden har all grunn til å være varsom.