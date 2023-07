Advarer nordmenn – disse er mest utsatt

En ekstrem hetebølge skyller over store deler av verden. Med temperaturer over 40 grader i Sør-Europa, advarer lege om overopphetede nordmenn på sydenferie.

Det varme været er kommet for å bli og bringer med seg en rekke utfordringer.



Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) advarte i en pressemelding mandag om at de rekordhøye temperaturene på land og i hav har potensielt ødeleggende konsekvenser for økosystemer og miljø.

Gunnar Hasle, overlege ved Kry Reiseklinikken, har tips til hvordan man skal holde seg frisk i varmen.

Kan i verste fall dø

– Det er farlig å bli for varm. På steder der det er rundt 40–50 grader, dør folk i varmen. Varmen er særlig farlig for de med hjerteproblemer, eller de som går på vanndrivende medisiner, sier overlegen.

– Vi må drikke rikelig og få i oss nok salt, man bør òg unngå direkte sollys. Kommer solen direkte på bar hud, vil det bli en ganske god kokeplate på huden, sier Hasle.

Han oppfordrer derfor til å kle seg i løse, ledige bomulls klær for å unngå at huden får direkte kontakt med solen. Man bør også oppholde seg i skyggen eller et sted med airconditioning.

– Nordmenn på ferie kan glemme seg litt sammenlignet med lokale som har stått i dette mange ganger. Solkrem beskytter mot UV-stråler, men ikke mot hete. Det er skygge som skal være strategien, ikke solkrem.

Dropp sydenferien

Eldre mennesker er særlig utsatt i varmen fordi de ikke har samme mulighet til å regulere varmen som unge.

SPANIA RAMMET: Spania er blant landene hvor det er meldt opp mot 40 grader. Foto: Emilio Morenatti

– Jeg vil nok fraråde særlig de med hjertesykdom og særlig de på vanndrivende medisiner å reise til et område hvor det er over 40 varmegrader nå. Dropp heller sydenferie hvis man har bestilt til steder hvor det skal bli slike temperaturer, sier Hasle.

Reidun Gangstø, klimaforsker ved Meteorologisk institutt, sier at den ekstreme varmen vi ser i store deler av verden er bekymringsverdig.

– Dette ikke er et engangstilfelle. Vi ser at hetebølgene blir mer intense og langvarige, sier Gangstø.

Marbella

Klimaforskeren er bekymret for belastningen varmen har for naturen, og sier vi må forberede oss på tøffere hetebølger i framtiden.

Kommet for å bli

– Denne varmen startet som en kombinasjon av et kraftig blokkerende høytrykk over Nordvest-Afrika som ble liggende og gi ekstreme temperaturer der, og så har det bredt seg nordover mot Sør-Europa, sier klimaforskeren.

ADVARER: Reidun Gangstø er klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Foto: Lise Åserud

Gangstø forklarer at vi naturlig har svingninger i temperaturen og at det skal gå opp og ned.

– Samtidig har vi den globale oppvarmingen som ligger i bunnen og gjør at toppene på disse naturlige svingningene blir enda høyere, og det er dette som gir de ekstreme temperaturene.