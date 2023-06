Advarer nattlige gjester: – Et forferdelig scenario

AVKLEDD OG AVSLØRT: Nordnes Sjøbad har sett seg lei av nattlige gratisgjester, og deler dette overvåkningsbildet for å vise at de kan bli avslørt. Foto: Nordnes Sjøbad

– Det ville vært et forferdelig scenario om noen av våre badeverter kom på morgenen og oppdaget at noen hadde skadet seg, sier Morten Urdal til TV 2.

Han er leder for drift, marked og salg ved AdO Arena og Nordnes Sjøbad i Bergen.

Sistnevnte har de siste ukene vært plaget med nattlige, nakne badegjester. Det opplyser Nordnes Sjøbad selv i på sin Facebook-side fredag ettermiddag.

– Vi forstår at det er spennende, men det kan være farlig å løpe rundt nakne på takene i halvmørket klokken 03 på natten, skriver sjøbadet i innlegget.

Vedlagt er et bilde fra et overvåkingskamera på eiendommen. Det viser en gruppe nakne mennesker i mørket.

Større omfang enn tidligere

Urdal opplyser til TV 2 at den siste tidas finvær har ført til at sjøbadet ved Bergen sentrum, har hatt uønskede gratisgjester stort sett hver natt.

- Det har skjedd tidligere også, men ikke i den utstrekningen vi ser nå, sier han.

De har ikke gått langt i å undersøke hvem inntrengerne er, men Urdal forteller at overvåkingsbildene har avslørt at det stort sett dreier seg om unge mennesker som har lyst på en nattlig, gratis dukkert.

– Det er gjerde rundt sjøbadet, men om noen virkelig vil komme seg inn, så kommer de seg inn. Det er ikke kjempekriminelt, men det kan være veldig farlig. Både det å bade i den kalde, mørke sjøen. De kan bli tatt av strømmen. Vi har også sett på kamera at noen har tatt seg opp på taket. Da er vi redd for at de kan falle nes og slå seg, sier Urdal.

GRATISGJESTER; Ubudne badegjester på nattestid på Nordnes Sjøbad. Foto: Foto: Nordnes Sjøbad

– For egen sikkerhet

Facebook-innlegget fredag er et forsøk på å hindre at besøket tar seg opp igjen når finværet returnerer til vestlandshovedstaden.

Dersom de nattlige gjestene likevel fortsetter å bryte seg inn vil badet anmelde dem for innbrudd, opplyser de.

- Dersom problemet vedvarer, kan det bli aktuelt å ta det videre. Dette er først og fremst for gjestenes egen sikkerhet. De som har tatt seg inn på badet den siste tida har heldigvis ikke ødelagt noe. Det hadde vært verre om det var snakk om hærverk, sier Urdal.

Nordnes Sjøbad understreker at de gjerne tar imot betalende og påkledde gjester innenfor åpningstidene.