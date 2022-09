Advarer: – Nå må de forstå alvoret

IKKE ANNET VALG: Lederen i Utdanningsforbundet Steffen Handal sier at lærerne ikke har noe annet valg enn å streike. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal bekreftet møtet lørdag. Også KS, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund skal delta.

Det er riksmekler Mats Wilhelm Ruland som har invitert partene til å treffes hos ham.

Langvarig konflikt

Møtet skjer etter at streiken har blitt trappet opp flere ganger siden skolestart. Lørdag gikk Utdanningsforbundet ut med sitt forslag til løsning i mediene, noe som regnes som svært uvanlig.

– VI har invitert partene for å prøve finne en løsning. Det er ingen spesiell grunn til at partene kommer inn nå, sier riksmekler Mats Ruland til TV 2 på vei inn i møtet.

Han understreker at konflikten har vart lenge, og at det derfor er naturlig å kalle inn partene.

– Det bør gjøres et nytt forsøk på å komme i mål. Partene har ikke kommet til enighet. Og det må de være for at denne konflikten skal bli løst, sier Ruland.

– Stort alvor

Riksmekleren sier at det er vanskelig å si hvor lenge forhandlingene vil vare.

– Jeg håper at vi skal komme i mål i løpet av dagen.

Riksmekler Ruland legger ikke skjul på at det er en krevende konflikt.

– Ikke minst for alle som er berørt. Det er et stort alvor rundt denne konflikten, og det ansvaret kjenner partene på også. Det er derfor de er innstilt på å møte her, for å komme i mål, sier Ruland.

KREVENDE: Riksmekler Mats Ruland erkjenner at det er en krevende konflikt, men håper de skal klare å komme til en løsning i løpet av dagen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Konflikten kan eskalere

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal deltar også på søndagens møte.

– Streiken vil ramme enda flere barn og unge, og det er bare å beklage at vi har en arbeidsgiver som ikke vil løse denne konflikten ved forhandlingsbordet.

Dersom partene ikke kommer til enighet i løpet av dagen, trappes streiken ytterligere opp mandag. Da vil over 8000 lærere rundt om kring i landet være i streik.

Handal advarer mot å gå for en tvungen lønnsnemd, slik KS har signalisert.

– Det vil kanskje stoppe streiken men det vil kunne eskalere konflikten ytterligere.

Lederen i Utdanningsforbundet er forberedt på å sitte lenge søndag.

– Jeg kommer med ett eneste mål, og det er å finne en løsning som er god for lærerne, slik at vi kan avslutte streiken og få de tilbake på skolen.

– Nå må de forstå alvoret

Handal understreker at streikeviljen er stor, men sier de deler bekymringsmeldingene som kommer fra skoler rundt om kring i landet.

– Jeg syntes det er spesielt beklagelig at elevene rammes. Våre lærere har jobbet skinnet av seg for å gi elevene det de trenger under pandemien. Vi vet bedre enn noen andre hvor hardt dette er for elevene. Men KS har hatt anledning i årevis å komme lærerne i møte, men de har valgt oss vekk. Nå må de forstå alvoret, sier han.

– Avstanden har vært stor

Lederen i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus sier at til tross for en allerede langvarig streik, så er hennes medlemmer svært streikevillige.

– Vi har hatt over 100 dager med streik, så avstanden har vært stor lenge, sier Nyhuus til TV 2.

Hun er tydelig på at de ønsker å være en del av en god løsning, og advarer, i likhet med Handal, mot bruk av tvungen lønnsnemd.

STREIKEVILLIG: Norsk Lektorlag sine medlemmer er svært streikevillige. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Det er verken en god løsning på kort eller lang sikt, sier Nyhuus.

Lederen i lektorlaget sier de krever at utdanning skal lønne seg.

– Våre medlemmer skal sikres en lønnsvekst, noe de ikke har vært sikret gjennom det sentrale kollektive lønnsforhandlingssystemet i regi av KS, sier hun.

