Advarer mot viruskombo: – Kan gi svært alvorlig sykdom

Den store høstbølgen med korona har trolig uteblitt i Norge. Men trusselen er langt fra over.

Helsemyndighetene uttrykker stor usikkerhet rundt kombinasjonen av influensa og korona i vinter.

I FHI sin første felles ukesrapport om korona- og influensasituasjonen i Norge slår de fast at det foreløpig ikke er tegn til at vinterens influensaepidemi har begynt.

En samlet vurdering av overvåkningsdata for de siste to ukene, viser også at smittespredningen av covid-19 sannsynligvis er svakt økende.

Det mener helsedirektør Bjørn Guldvog tyder på at den store høstbølgen med korona trolig har uteblitt.

– Det forteller at vi nok ikke kommer til å få den store bølgen i høst som vi kunne frykte. I mange europeiske land er bølgen litt på vei ned, og vi må forvente at det samme kan skje i Norge også, sier Guldvog til TV 2.

Særlig utsatt

Til tross for at influensaepidemien foreløpig lar vente på seg, mener FHI at vi kan stå overfor en større smittespredning enn vi har sett på mange år.

Det skyldes blant annet en ny influensavariant som vi ikke har sett i Norge på flere år, og som vi dermed har lite immunitet mot.

– Det kan være spesielt de minste barna som er utsatt, og de kan ha en litt dårligere immunitet. Derfor er det spesielt viktig at de som har risikofaktorer vaksinerer seg, sier Guldvog.

VIL SE FLERE: Helsedirektør Bjørn Guldvog skulle gjerne sett at flere nordmenn vaksinerte seg, både mot influensa og korona. Foto: Alf Simensen / TV 2

Det som særlig uroer Helsedirektoratet nå, er at mange vil bli syke av infeksjonssykdommer som kunne vært unngått ved å ta en vaksine.

– Det går litt langsommere i denne fjerde runden med koronavaksinen som omfatter alle over 65 år og i risikogruppene. Vi skulle gjerne sett at enda flere ble vaksinert, det gjelder også de som bør vaksinere seg mot influensa, sier Guldvog.

«Twindemic»

Kombinasjonen av korona og influensa, eller en såkalt «twindemic», kan få store konsekvenser, og Guldvog har tidligere betegnet det som «ekstra bekymringsfullt» dersom begge disse epidemiene blomstrer for fullt, samtidig.

En annen bekymring er at nordmenn kan bli smittet av både korona og influensa, på én og samme tid.

– Det er kanskje mer sannsynlig at man kan få det to ganger i løpet av vinteren. Men det er mulig å få korona og influensa samtidig, og det kan være ekstra belastende, sier helsedirektøren til TV 2.

– Ekstra kraftig sykdom

Det er imidlertid vanskelig å si hva de direkte konsekvensene av en slik dobbeltsmitte vil være.

– Noen vil tåle det godt, og noen vil oppleve at det er en ekstra kraftig sykdom, og som vil gi et svært alvorlig sykdomsforløp, sier han.

Guldvog understreker imidlertid at det ikke er så ofte man hører om folk som får influensa og korona samtidig.

– For når man får ett av disse virusene så mobiliseres immunforsvaret i stor grad. Men det er altså fullt mulig å bli smittet av begge deler samtidig.