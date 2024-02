Advarer mot vanlig jobbtabbe: – Ulempe

Christian Magnussen er ingeniør i Cowi. Denne dagen er han på jobb – på arbeidsplassen.

– Det ble jobb i dag, ja. Men det var hjemmekontor i går, sier Magnussen.



FLEKSIBELT: Christian Magnussen jobber som ingeniør i Cowi og har en fleksibel jobbhverdag. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Han er en av mange som har endret måten han jobber på etter pandemien.

– Det er ofte knyttet til logistikk. Særlig hvis man har barn som skal på aktiviteter.

Magnussen har to barn, og to bonusbarn, som krever mye tid. Med ganske lang reisetid mener han at han er mer effektiv om han sparer reisetiden og heller løser arbeidsoppgaver hjemmefra.

Fleksibiliteten er selvsagt avklart med arbeidsgiveren.

– Var det høyere terskel for å gjøre det slik før pandemien?

– Definitivt, svarer Magnussen.

Mer hjemme

Det er to ting som gjør at vi nå er mer hjemme enn før pandemien. En ting er økt bruk av hjemmekontor. Men ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser nå en klar økning i antall egenmeldinger.

Etter en topp i koronaåret 2020 har igjen mengden av egenmeldt sykdom begynt å stige markant. I tredje kvartal 2023 var 6,7 prosent av arbeidsføre nordmenn hjemme syk.

– Økningen i sykefraværet er hovedsakelig drevet av egenmeldt sykefravær. Det legemeldte fraværet er stabilt, sier Tonje Køber, seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå.

– Hensiktsmessig

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er klar på at man bør holde seg hjemme dersom man er syk.

– Hvis man er syk og hoster, så er det kanskje hensiktsmessig å ikke gå på jobb, smitte kolleger og bidra til økt sykefravær på den måten, sier Nakstad.

– Som man ville ha gjort i 2018?

– Som man nok ville ha gjort tidligere hvis man ikke har mulighet for hjemmekontor.

LETTERE Å JOBBE HJEMMEFRA: Espen Rostrup Nakstad tror terskelen har blitt lavere. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jobber i pysjen

Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet har samlet store mengder data om dette med å jobbe hjemmefra.

Prosjektet ble påbegynt under pandemien og videreføres nå. De har intervjuet ansatte ved en rekke bedrifter der de ansatte har mulighet til å jobbe hjemmefra.

Allerede nå ser de en klar tendens til at mønstrene har endret seg betydelig.

– Det som er veldig tydelig ut ifra vårt datamateriale, er at mange flere jobber litt selv om de er syke, sier forsker Siri Yde Aksnes ved Arbeidsforskningsinstituttet på OsloMet.



– Det skal veldig mye til for at man melder seg syk. Man kan heller jobbe litt hjemme fra sofaen, for eksempel.

– FLERE JOBBER SELV OM DE ER SYKE: Siri Yde Aksnes er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Yde Aksnes mener grensene for å være hjemme fordi man er syk, samtidig som man jobber litt, er i bevegelse.

– Man tenker annerledes rundt det å jobbe og det å være syk. Du må ikke ta bussen og sitter der på kontoret. Du kan sitte i pysjen hjemme i sofaen, sier Aksnes.



Advarer

Nakstad mener det er naturlig at norske arbeidstakere i langt større grad benytter seg av hjemmekontor enn før pandemien traff oss i 2020.

– Teknologien og de digitale løsningene har blitt bedre. Det er lettere og mer praktisk nå å jobbe hjemmefra i situasjoner der du ikke kan komme deg på jobb, og det ser vi da manifestere seg særlig ved sykdom, sier han.

Samtidig kommer han med en klar advarsel til syke nordmenn.

– Ulempen ved dette er jo at når du er syk, så er du syk. Det å sitte på hjemmekontor og delta på masse møter mens du har feber og hoster, er jo egentlig ikke å være syk.

– Det er nok noen som presser seg litt den veien, og at man normalt kunne ha meldt seg syk, men likevel jobber hjemmefra.