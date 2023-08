Advarer mot utleieleiligheter: – Det vi kan kalle brannfeller

Denne uken flytter studenter inn i hybler, leiligheter og kollektiv over hele landet.

Norge mangler rundt 10 000 boliger for å nå målet om at en av fem studenter kan bo i studentbolig.

Mangelen er stor i mange av de mest populære studiebyene, og flere velger å flytte til private boliger, som kan vise seg å ha store mangler.

Nå slår brannvesenet alarm.

– Med den bolignøden det er på leiemarkedet nå, er vi redde for at studentene skal flytte inn i det vi kan kalle brannfeller, sier Trine S. Sommerlade, kommunikasjonsleder i Bergen Brannvesen.

– Huseiere utnytter situasjonen

Over hele landet oppdager brannvesenet alvorlige feil og mangler ved utleieleiligheter, av typen studenter ofte leier.

Gjennom bekymringsmeldinger fra studenter og foreldre, samt tilsyn fra brannvesenet, oppdages flere brannfarlige forhold.

– Det er en del huseiere nå som kanskje utnytter situasjonen og leier ut boliger som egentlig ikke er beregnet som boligformål. Det vil si at det gjerne ikke er gode nok rømningsmuligheter. Vi er særlig bekymret for innredede loftsareal, der det ikke skulle vært det, sier Sommerlade.

BEKYMRET: Flere utleiere virker å utnytte et marked med klar mangel på studentboliger. Trine S. Sommerlade, kommunikasjonsleder Bergen Brannvesen, er bekymret for det hun kaller brannfeller. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Også i studentbyen Trondheim ser brannvesenet mange boliger uten god nok brannsikkerhet.

– Det kan være kjellere eller loft som ikke er tenkt som bolig i utgangspunktet. Så ser vi at ikke brannvarsler fungerer, og at man har for dårlige rømningsveier, som ikke er mulige brukbare, forteller Anna-Karin Hermansen, leder for forebyggende avdeling i Trøndelag.

Klart råd til studentene

Ofte får brannvesenet rundt om i landet beskjed fra bekymrede foreldre, som oppdager brannfarlige forhold i sønnens eller datterens nye hjem.

Sommerlade oppfordrer dem som nå har flyttet inn i en privat utleiebolig til å følge med på spesielt tre ting.

– Det skal være to uavhengige rømningsmuligheter ut fra boligen. Så må det må være røykvarsler eller brannvarslingsanlegg som virker, og det må være slukkeutstyr lett tilgjengelig, som også må være i orden.

BRANNFELLE: Enkelte utleieleiligheter kan være brannfarlige. Brannvesenet i Bergen oppfordrer alle leietakere å sjekke at brannsikkerheten er ivaretatt, når de flytter inn. Foto: Thomas Mortveit / TV 2 (Arkiv)

Kommunikasjonssjefen minner om at det er huseiers ansvar å ha kontroll på brannsikkerheten.

– Så må de som er studenter og leietakeren sjekke at det virker, og kanskje gi beskjed til huseier hvis det ikke er på plass, eller hvis det ikke er batteri i brannalarmen, for eksempel.