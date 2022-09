Advarer mot useriøse skjønnhetsklinikker

Boomen i skjønnhetsindustrien har skapt et marked for useriøse aktører.

Kunder risikerer å betale dyrt for injeksjoner og behandlinger som i verste fall kan gi alvorlige skader.

– Det finnes «klinikker» med behandlere som ikke er helsepersonell. Og det finnes behandlere som utfører hjemmebehandlinger, som er forbudt, sier kosmetisk lege Karim Sayed.

Han påpeker at de fleste aktørene i bransjen er seriøse, men det finnes flere unntak.

Alvorlige komplikasjoner

Legen har vært svært mye omtalt den siste tiden, etter bråket rundt klinikken Nomi AS i Oslo. Sayed er med i styret i foreningen Norfem, Norsk forening for kvalitet i estetisk medisin.

– Enkelte bruker billige produkter for å ha lave priser. Disse kan gi infeksjoner og allergiske reaksjoner. Selv har jeg hatt flere pasienter med alvorlige komplikasjoner som allergiske reaksjoner, infeksjoner og sår etter slike behandlinger, bekrefter Sayed.

ADVARER: – De fleste aktørene i bransjen er seriøse, men dessverre finnes det klinikker som følger lovverk og de etiske spillereglene, sier Karim Sayed som er kosmetisk lege og styreleder i bransjeorganisasjonen Norfem. Foto: Privat

TV 2 har vært i kontakt med flere klinikker som opplyser at de blir oppsøkt av kunder som har fått komplikasjoner etter behandlinger ved andre klinikker. Ofte handler det om bruk av såkalte fillere.

– De useriøse aktørene utfører behandlinger med for eksempel fillere uten å ha kompetanse eller utstyr til å behandle komplikasjoner, sier Sayed som også er foreleser med lektorkompetanse ved Universitetet i Sørøst-Norge.



Blemmer og sår

– Jeg har hatt pasienter med abscesser i ansiktet som jeg har tømt, med infeksjon i leppene som har måttet behandles med antibiotika og med blemmer og sår på grunn av at filler har blitt injisert inn i en blodåre som da har blitt tett.

– Hvilke problemer skaper useriøse aktører?

SKADET: Her er et bilde av en av pasientene som Karim Sayed har behandlet etter at pasienten kom til ham med en tett blodåre som skyldtes feilinjisering av filler. Foto: Privat

– Komplikasjoner i forbindelse med behandlingene kan sette pasientene i fare. I tillegg er det større sjanse for feilbehandlinger og overbehandlinger med dårlige og unaturlig resultater, forklarer Sayed.

Etikk viktig

Sayed mener at de som har sørget for utdanning og god kompetanse normalt også har etikken på plass.

– Uten etikk kan behandlinger som aldri burde utføres, bli utført. For eksempel behandling av unge personer.

Mens antallet kosmetiske behandlinger har eksplodert de siste årene, har loven hengt etter.

Sayed er derfor fornøyd med at det nå er kommet et strengene lovverk på plass. Nå er det 18-årsgrense og krav om at kosmetiske injeksjoner, behandlinger og inngrep utføres av helsepersonell.

– Det kommer også krav til kompetanse, og her forventer vi at myndighetene bidrar til at det blir strenge krav.

I likhet med andre aktører som TV 2 har vært i kontakt med, ønsker også Sayed at det innføres krav om spesifikk kompetanse for å kunne utføre behandlinger som injisering av fillere.

– Man bør ha en spesifikk utdannelse for å kunne drive med dette. Det bør være et pensum med lære innenfor anatomi, komplikasjoner, etikk, estetikk osv.

– Hva gjør Norfem for å sikre at bransjen blir så profesjonell og ryddig som mulig?

– Norfem har innført en sertifisering som alle behandlere kan ta. Vi har også jevnlige kurs og webinarer som bidrar til å heve kompetansen i bransjen. Vi utvikler en nettside med informasjon til forbrukere og i tillegg jobber vi politisk for å få gjennom kompetansekrav.

Manglende respekt for regelverket

– Hva skal kundene se etter for å være sikker på at de får god og trygg behandling?

– Det er viktig at det jobber leger, sykepleiere eller annet helsepersonell der, og at klinikken ellers virker ordentlig, sier Sayed.

– Hva gjør du/dere når du får vite om useriøse aktører?

– Vi opplyser medlemmene våre om regelverket, og dersom noen bryter det gir vi beskjed til de og forsøker å veilede. Det har skjedd at vi har meldt ut noen av foreningen på grunn av manglende respekt for regelverket.