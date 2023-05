Advarer mot tabben «alle» gjør

Vinteren ser omsider ut til å slippe taket, og plutselig står sommeren for tur. Det betyr at det er høytid for solbrenthet.

I fjor økte antall føflekkreft-tilfeller med 20 prosent fra året før. Solskader og overdreven soling over flere år er det som hovedsakelig øker risikoen.

Ekspertene forteller om flere solfeller nordmenn flest går i, og hvorfor solfaktor ikke nødvendigvis er det viktigste.

SMØR PÅ TYKT: Anbefalt dosering av solkrem er større enn de fleste er klar over. Foto: Aage Aune / TV 2

– Falsk beskyttelse

Fagansvarlig i Perrigo, Margrete Lund, vil først og fremst påpeke at solkrem ikke bør fungere som en unnskyldning for å kunne oppholde seg lenge i solen.

– Det kan fort gi deg en falsk beskyttelse, sier Lund.



FALSK BESKYTTELSE: – Ikke bruk solkrem som unnskyldning for å være ekstra lenge i solen, sier Margrete Lund, som er fagansvarlig i hudpleieselskapet Perrigo. Foto: Jette Schrum

Perrigo er et hudpleieselskap som blant annet selger solkremmerkene Cosmica og Cliniderm.

Lund mener mange har feil oppfatning av hvordan solkremen fungerer. Er du gnien, kan det fort straffe seg.

– Og så skal det nevnes at solkrem kun er det fjerde viktigste tiltaket. Å begrense tiden i solen, søke skygge og dekke seg til med klær og hodeplagg, er viktigere når solen er sterk, sier Lund.



Det kan kanskje høres gresk ut for solsultne nordmenn, men hudlege i Aleris, Silje Davik, sier at sola vil ta selv om du ikke nødvendigvis merker det.

– Vi anbefaler bruk av solkrem når UV-indeksen er over 3. I Norge gjelder dette fra rundt påske og til september, som en tommelfingerregel. Sjekk gjerne UV-indeksen, sier Davik.

HUDLEGE: Lege i Aleris, SIlje Davik undersøker huden til en pasient. Foto: Aleris

Så mye solkrem skal du bruke

Til helgen er det meldt sol i både Oslo, Trondheim, Bergen og Kristiansand. Men selv på en overskyet dag slipper cirka 40 prosent av UV-strålene igjennom.

Hudlegen har en viktig huskeregel:

– Bruk nok solkrem, en god håndfull er et godt mål. Det er også viktig å fylle på med krem i løpet av dagen, helst hver 2.-3. time, sier Davik.

Davik forteller at den største tabben nordmenn gjør er å påføre for lite krem.

HÅNDFULL: En god håndfull for hele kroppen er et godt mål, mener ekspertene. Foto: Aage Aune / TV 2

– Lite tips kan være å smøre to lag solkrem med cirka ti minutters mellomrom før man går ut for dagen. Da har man færre «ferie-områder», altså områder man ikke fikk smurt (typisk for eksempel ører, rundt øyne og for eksempel fotrygger).

Effekten av solkremen

For forholdet mellom solbeskyttelse og solfaktor, er nok ikke helt slik du har trodd.

For å forklare må vi først skille mellom UV-strålene. Man har UV-A-stråler og UV-B-stråler.

Mens UV-A strålene også kan være kreftfremkallende og gir aldring, er det UV-B strålene man blir brent av.

Disse tallene forklarer hvor høy teoretisk beskyttelse de ulike solfaktortallene gir mot UV-B-stråler, ifølge Perrigo:

Solfaktor 2: Gir 50 prosent beskyttelse.

Solfaktor 15: Gir 93 prosent beskyttelse.

Solfaktor 30: Gir 97 prosent beskyttelse.

Solfaktor 50: Gir 98 prosent beskyttelse.

Også Kreftforeningen viser til disse tallene. Men, prosentene viser imidlertid kun effekten av å bruke den samme mengden som når solkremene testes.

STOR FORSKJELL: Det har svært mye å si for hvor mye du beskyttes, basert mengden solkrem. Foto: Aage Aune / TV 2

– De mengdene som brukes i tester er to til fire ganger mer solkrem enn de aller fleste av oss bruker, sier Lund.



Dermed vil beskyttelsen i realiteten være langt mindre. Faktisk kan det ha lite å si om du bruker solfaktor 30 eller 50, om mengden du smører inn er for liten.

– Data viser at når man bruker kun halvparten av den anbefalte mengden, vil også den reelle effekten halveres, sier Lund.



Teoretisk sett vil en raus mengde med faktor 30 kunne være mer effektfull enn faktor 50, ifølge Lund.

Fordelen med å bruke høyere solfaktor er imidlertid at man får bedre beskyttelse mot UV-A-strålene. UV-A-beskyttelsen i en solkrem skal nemlig alltid være minst en tredjedel av solfaktortallet.

Kreftforeningen anbefaler bruk av solfaktor 30.