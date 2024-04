Advarer mot svindel:

– Utrivelig var det, forteller ordfører Linda Døsen Stubsveen (Ap) om da hun ble oppsøkt av fremmede fra rundt omkring i landet.

Det viste seg at noen hadde brukt navnet hennes i forsøk på å lure til seg penger.

Anmelder saken

Stubsveen er ordfører i Rendalen kommune i Innlandet og fortalte først Østlendingen om svindelforsøket.

På Facebook skrev hun følgende mandag ettermiddag:

– Jeg er veldig takknemlig for de som varslet, sier hun til TV 2.

Eposten som endte opp hos personer blant annet på Vestlandet, Sørlandet og Innlandet så slik ut:

«Hei! Jeg trenger din hjelp. Kan du hjelpe meg med å kjøpe paysafecard fra Kiwi eller Coop? Jeg vil betale tilbake.»

Nå har hun varslet politiet, og sier hun kommer til å anmelde saken.

– Jeg synes det er ekstremt viktig å anmelde slik at politiet får et overblikk over omfanget. Vi kan ikke tolerere at noen bruker andres navn for å lure til seg penger.

Identitetstyveri

Ifølge Datatilsynet og politiet er dette et identitetstyveri der noen gir seg ut for å være noen de ikke er.

Identitetstyveri er når noen skaffer seg, besitter, overfører, benytter eller fremstår som rette innehaver av et identifikasjonsbevis eller personopplysningene til en person for å begå økonomisk svindel, bedrageri eller annen kriminalitet, ifølge Datatilsynet.

For å kunne gjennomføre en ID-svindel må tyven som regel ha tilgang til to ting: personopplysninger og personlige dokumenter.

«God gammeldags klassiker»

Stubsveen opplyser at hun også har varslet sikkerhetsleder i IKT Fjellregionen IKS, Kai Røen.

SPAM-FILTER: Kai Røen forteller at mange slike eposter stoppes i spam-filteret, men at det alltid er noen som slipper gjennom. Foto: Privat

– Dette er en god gammeldags klassiker som heter direktørsvindel. Denne har pågått i mange år, og det kommer nye varianter av den hele tiden. Tidligere har innholdet i eposten vært med svært dårlig oversatt tekst, men med KI (kunstig intelligens) så blir tekstene mer og mer troverdig.

Han sier at slike eposter er helt ufarlige, og at han anbefaler å slette dem hvis det skulle dukke opp i innboksen.

– I tillegg så anbefaler vi å rapportere om phishing i epostprogrammet, slik at slike eposter blir stoppet hos andre personer også.

«Phishing» eller nettfisking, er ifølge politiets nettsider når noen forsøker å lure deg til å gi fra deg sensitiv informasjon som senere misbrukes.

TELEFON-SVINDEL: Mange opplever også å bli svindlet av telefon-svindlere. Foto: Simen Askjer / TV 2

Men hvorfor ble akkurat Linda Døsen Stubsveen forsøkt svindlet?

– Ordfører Linda Døsen er til en grad profilert person her i regionen, forteller han og legger til:

– Vi opplever at disse forsøkende er målrettet, fordi de går spesifikt på de personer som har en påvirkning til å utføre en handling eller har en travel hverdag. Vi blir ofte offer for sosial manipulasjon, og vi er ofte ukritiske til hva slags type informasjon som ligger tilgjengelig på nettsider og sosiale medier, og hvor profilert personer er.

Stubsveen sier det er like ubehagelig å oppleve svindel uansett hvem man er og hva man jobber med.

– Men det er klart det er snodig når en epost er signert av en ordfører.

Tips fra eksperten

Røen har flere tips til hva man bør gjøre for å unngå å havne i en svindel-situasjon.

Han mener disse epostene er lette å oppdage. Du må sjekke at navnet og epostadressen fra avsenderen stemmer, og selv om navnet ser kjent ut, så trenger ikke epostadressen å være det.

– Du kan holde musepekeren over avsender eller klikke på avsender for å se den reelle epostadressen. Phishing er svært utbredt, og det er viktig at man følger prinsippene for: Stopp – Tenk – Sjekk.

Han legger til at det alltid er viktig å sjekke avsender og ta et steg tilbake, og tenke på innholdet og hva som er hensikten med eposten.

– Hvor sannsynlig er det at avsender ber om å utføre denne handlingen?

Røen forteller at disse svindel-epostene er utformet for å få en person til å utføre en finansiell transaksjon, da gjerne i utenlandsk valuta og bankkonto, eller kjøp av gavekort.

– Det aller beste tipset er å være ekstra årvåken på avsendere man aldri har mottatt epost fra.