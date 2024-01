Advarer mot svindel fra stjålet politinummer

TROMSØ (TV 2): En politibetjent skal ha fått telefonnummeret sitt stjålet via såkalt «spoofing». Nå advarer politiet etter at flere har blitt svindlet et annet sted i landet det siste døgnet.

– Det er ekstremt kjedelig, både for politibetjenten og de som har blitt rammet, sier pressevakt i Troms politidistrikt, Christian Andreassen.



I en pressemelding opplyser politiet at de det siste døgnet har mottatt flere henvendelser fra personer som har blitt utsatt for bedrageri.

Felles for samtlige er at det er har blitt oppringt fra et bestemt telefonnummer hvor en person har utgitt seg for å ringe fra politiet og ha behov for deres bank-id.

Svindler i Sør-Norge

Andreassen opplyser at det er en tjenestetelefon som tilhører en politibetjent i Tromsø som har blitt frastjålet nummeret.

– Det er imidlertid i Bergen at titalls personer skal ha blitt utsatt for svindel via nummeret, sier Andreassen.



Per nå har ikke politiet helt oversikt over omfanget, men så langt har man fått beskjed om et titalls oppringninger i Bergensområdet.

Ikke svar denne telefonen

Politiet oppfordrer personer som blir oppringt av 48351223 om å ikke oppgi personopplysninger, avslutte samtalen, og rapportere saken til nærmeste operasjonssentral.



Andreassen forklarer at «spoofing» betyr at en med onde hensikter overtar telefonnummeret til en annen.

– Vi har iverksatt tiltak mot det aktuelle telefonnummeret. Slik jeg vurderer det, har ikke gjerningspersonen tilgang til noe annet fra tjenestetelefonen enn nummeret, sier Andreassen.