Advarer mot svindel før Black Friday

1) Kjøp alltid fra en autentisk og pålitelig kilde:

Før du kjøper, er det viktig å autentisere nettstedet du bruker for å foreta kjøpet. Så, i stedet for å følge en lenke sendt via e-post eller tekstmelding, gå direkte til forhandleren ved å søke etter dem i den valgte nettleseren og finne kampanjen selv.

2) Vær oppmerksom på lignende domenenavn:

Mange svindelnettsteder vil ofte bruke et domenenavn som merket eller bedriften det prøver å replikere, men med flere bokstaver eller feilstavinger. For å sikre at du ikke overleverer bankinformasjonen din til svindlere, vær oppmerksom på nettadressene, er det noe vanlig eller ukjent?

3) Se etter «for godt til å være sant»-tilbud:

Ofte lover phishing-svindel ekstremt gode rabatter på svært populære varer. Hvis du mottar et tilbud som ser ut til å være for godt til å være sant, ikke forhast deg med kjøpet. Ofte kommuniseres det også begrenset antall eller en kortere tidsfrist for å kjøpe, hvorpå sjansen er stor for at det er svindel.

4) Se alltid etter hengelåsen:

En rask måte å se om et nettsted er sikkert, er å se på om nettadressen starter med HTTPS. Dette er en indikator på at den er i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder, og den ledsages vanligvis av en hengelås for å gjenspeile dette.

5) Bruk endepunktsikkerhet

Selv om det er en økning i svindelmailer i populære shoppingperioder, brukes phishing-mailer av nettkriminelle hele året. Derfor bør alle være ute etter å implementere sikkerhetsløsninger for å forhindre at de lander i innboksene våre i utgangspunktet.

6) Vær forsiktig med e-postmeldinger om tilbakestilling av passord

Med mange som gjør handlekurvene klare og laster betalingsinformasjonen på kontoene sine for å gjøre utsjekking raskere, vil hackere også lete etter veier inn i folks shoppingkontoer. Som et resultat bør forbrukerne være forsiktige med e-postmeldinger om tilbakestilling av passord som kan være uredelige.

Kilde: Check Point