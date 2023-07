Advarer mot «spøkelsesby» under vann

Hva skjer når det bygges brygger langs kysten?

I tolv forskjellige bassenger ved Drøbak har forskere funnet ut noe de fryktet, nemlig hvordan byggeaktivitet langs kysten bidrar til noe man helst ville vært foruten; lurv.

Lurv er en type trådformede alger som gror på tang og tare. Navnet høres kanskje uskyldig ut, men hva den gjør under vann, gir et helt annet bilde.

– Dette er alvorlige funn, sier Trine Brekkby til TV 2.



Hun er forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). I lang tid har de undersøkt hvordan byggeaktivitet i sjøen påvirker livet under vann.

Spøkelsesby

Langs kysten og i fjorder er det masse tang og tare.

Den er kanskje lite fristende å bade i, men den grønne, slimete tangen vi kjenner på kysten er helt avgjørende.

AVGJØRENDE: Tangen blir omtalt som vår egen regnskog av forsker. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Det er vår egen regnskog. Full av liv.

Men tangen er truet. Nå viser det seg at små inngrep under vann gir grobunn for fienden.

For lurven lusker rundt. Klar til å ta over enslige, men viktige tangplanter.



Forskningen viser at når tang og andre blir splittet opp, kommer lurven raskt til. Den omringer tangen, og sakte, men sikkert kveler den tangen.

Det blir en «spøkelsesby» av lurv, viser funnene til NIVA.

– Konsekvensen er at vi mister kysten og strandsonen vår. Det er matfatet vi har høstet så mye av, som kan forsvinne. Grunnlaget for næringer og fiskerier går tapt.



Skummel fisk

Taper vi tangen, så forsvinner økosystemer og mangfoldet.



Men det finnes naturlig hjelp i snegler. De spiser opp lurven og lar tangen vokse fritt. Problemet er bare at lurven også tiltrekker seg en liten fiskeart som spiser sneglene.

– Vi risikerer å miste strandsonen slik vi kjenner den. Konsekvensen er at vi ødelegger næringen langs kysten, sier Brekkby i NIVA.

– Sneglene er små, og virker uviktige. Men millioner av dem spiser lurven. De har en kjempeviktig funksjon for å holde spøkelsesbyen i sjakk.

HUSHJELP: De finnes i milliontall og er små, men snegla er uhyre viktig for sjølivet. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– For barnebarna

Selv om det ropes varsku, er det fortsatt håp for kysten og livet under vann.

– Det er ikke for sent. Hvis vi mener dette er viktig, og vi vil prioritere det, så er det flere ting vi kan gjøre for å snu trenden, sier Brekkby.

Ikke bygge mer i fjorden.

Hindre utslipp i fjorden.

Plante og reparere ødelagt natur.

FERIE: Trine Bekkby mener tangen må få ferie fra press fra mennesker. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Det kan ta tid, men vi må gjøre det for våre barn og barnebarn. Vi står midt i en klimaendring, og det får vi ikke gjort så mye med nå umiddelbart, men vi kan stoppe utbyggingen av naturen. Gjør vi det, så vil viktige økosystemer komme tilbake, sier hun.

Nasjonal lurv

At lurven tar over, har vært tydeligst i Oslofjorden, men de siste årene har trenden strukket seg utover hele kysten, forteller forskeren.

– Vi har sett mer og mer av tette forekomster av lurv der det tidligere ikke har vært noe, eller kanskje bare i veldig små mengder. Det gjelder både særlig Sørlandet, Vestlandet og i Midt-Norge

Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap), statssekretær i Klima- og miljødepartementet, sier til TV 2 at funnene vekker bekymring.



– Det er urovekkende forskning, som viser at oppsplitting av kysten i større grad enn tidligere antatt påvirker naturmangfoldet negativt, sier hun.

Feilslått plan

Hun påpeker at regjeringen er i gang med krafttak for Oslofjorden gjennom Oslofjordplanen.



I en redningsplan for Oslofjorden som fremstår nå, erkjenner hun at det ikke har blitt gjort nok.

– I planen nevnes det at eksisterende retningslinjer og veiledning for kommunenes planlegging til nå har vist seg ikke å være tilstrekkelig for å snu den negative utviklingen. Det er behov for å stramme inn praksis, særlig med hensyn til etablering av ny og utvidelse av eksisterende bebyggelse, forklarer hun.