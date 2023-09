Advarer mot søvntrend: – Kan bli verre

Pulsklokker og smartklokker har blitt svært populært. Klokkene viser pulsen din, man kan følge med på antall forbrente kalorier – og man kan kartlegge sin egen søvn.

Hvis man sover med klokken på, kan man om morgenen se på data klokken har samlet inn om hvor godt man har sovet.

Den viser en tidslinje med oversikt over søvnstadier og søvnkvalitet. Flere av klokkene viser også en «søvnscore», basert på hva den har plukket opp gjennom natten.

Gard Øksendal har over 100.000 følgere på TikTok og har delt sin erfaring med trenden. Etter å ha kjøpt seg ny pulsklokke begynte han å sove med den.

For han ble det en trøblete affære.

SØVNSCORE: Klokka sa at han sov lenge, men dårlig. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Forverret søvnkvaliteten

– Det var åpenbart at det påvirket søvnen min på en negativ måte, forteller Øksendal.

Det oppsto et press om å sove best mulig.

– Søvnkvaliteten ble forverret ved at innsovningen ble vanskelig. Jeg ble liggende å tenke på at «nå skal jeg sove».

Fikk variert respons

Øksendal forteller at det var dager der han våknet og følte seg uthvilt, men så sa klokka det motsatte.

– For meg var det oppskriften på dårlig søvn, sier han, og legger til at han før dette alltid har pleid å sove godt.

Etter fire uker så han seg nødt til å slutte å sove med klokka. Nå opplever han at søvnkvaliteten tilbake til normalen.

INGEN DATA: Nå kartlegger han ikke lenger sin egen søvn. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Da han fortalte om den negative opplevelsen på TikTok, fikk han variert respons i kommentarfeltet.

– De fleste var enig med meg, og syntes det var litt ekkelt å kartlegge søvnen på den måten. Men mange sa også at det hadde en positiv effekt, og at søvnkvaliteten ble bedre.

– Må tas med en stor klype salt

Professor ved Universitetet i Bergen og søvnekspert Ståle Pallesen, som har forsket på folks erfaringer med søvnapper, peker på flere sider ved å sove med pulsklokke.

Han mener det kan være bra å være engasjert i egen søvn, og at man på den måten kan få positiv helseeffekt.



– Det negative er at noen kan få et tvangsmessig forhold til søvn. Det viktigste er hvordan man subjektiv opplever søvn, og ikke hva et instrument viser.

Pallesen er tydelig på at man ikke bør stole blindt på klokkens søvndata.

– Målingene pulsklokkene gjør på søvnstadier og kvalitet, må man ta med en stor klype salt. Skal man måle søvnstadier, gjøres det ideelt opp mot hjerneaktivitet, noe en pulsklokke ikke kan gjøre. Klokkene måler kun puls og bevegelser man gjør i søvne.

EKSPERT: Seniorforsker og professor Ståle Pallesen er tydelig på hvem som ikke bør sove med pulsklokke. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Pallesen sier man sover best når man ikke tenker så mye over at man må sove bra.

– Jo mindre bevisst fokus du har på søvn, jo bedre blir det.

Han kommer derfor med et tydelig råd til de som bruker pulsklokke om natten.

– Hvis du blir stresset av det, stopp å bruk det.

Intensjonen bør være riktig

Psyoklogspesialist og søvnekspert med doktorgrad i døgnrytmeforstyrrelser, Ane Wilhelmsen-Langeland, er enig med Pallesen om at man ikke bør tenke for mye over at egen søvn skal være «perfekt».

Hun trekker frem et eksempel.

– Jeg treffer mennesker med søvnvansker, som allerede er veldig opphengt i søvn. Når de ser på klokken sin at de har hatt 20 prosent dyp søvn, tenker de at det er lite, men i realiteten er det bra og helt vanlig.

SPESIALIST: Søvnekspert Ane Wilhelmsen-Langeland er tydelig på når man bør sove med pulsklokke og ikke. Foto: Privat

Hun er klar på at man må være tydelig på hva som er intensjonen bak å følge med på søvndata via en pulsklokke.

– Hvis det er for å undersøke om du sover godt, er ikke det riktig intensjon. For bekymrede typer tenker jeg det kun kan føre til at søvnen blir verre.

Har du allerede søvnproblemer, bør du avstå fra å sove med pulsklokke, mener søvneksperten.

– Men hvis du vil bruke pulsklokke for å passe på at du har en stabil døgnrytme og nok søvn ut fra ditt behov, uten å grave for mye i detaljene i søvnen, tenker jeg at det er en god intensjon.