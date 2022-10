Advarer mot skobutikk: – Hold dere unna

Marit Sidselrud fra Stavanger skulle overraske sønnen som ble 13 år. Guttungen ønsket seg nemlig klassikeren fra Nike; Air Force 1.

– Det var utsolgt flere steder. Da jeg søkte etter skoen på Google, kom jeg over en nettside som hadde varen på lager, sier hun.

Skogal.com selger både Nike og Adidas-sko. Nettsiden er på norsk og ligner en hvilken som helst nettbutikk.

– Skoen kostet 1500 kroner, akkurat like som mye som i vanlig butikk. Jeg tok det for god fisk, sier Sidselrud.

STORT UTVALG: Nettbutikken tilbyr mange ulike forskjellige sko fra Nike og Adidas. Foto: Skjermdump Skogal.com

Fikk momskrav

Hun trodde hun skulle få varene innen sønnens bursdag. Men det tok tid. Noen dager senere mottok hun et brev fra frakt- og logistikkselskapet Fedex.

– På brevet står det at varen sendes fra Kina og at jeg må betale moms på 515 kroner. Da tenkte jeg at det er noe som skurrer.

Også Eystein Bye fra Trondheim fikk brev fra Fedex om å betale moms etter at han bestilte skoene Nike Air Force 1. I bestillingsbekreftelsen fra Skogal.com, som TV 2 har sett, står det ingenting om at denne avgiften kommer i tillegg til totalprisen med frakt.

I momskravet sto det også at produktet sendes fra Kina.

– På bestillingsbekreftelsen fra Skogal på bestillingen skriver de at det sendes fra deres lager. Og da forventer man jo ikke å betale moms, sier han til TV 2.

Selger falske varer

Bye betalte likevel kravet, og da skoene ankom ble han enda mer mistenksom.

– Jeg har flere par av samme type sko fra Nike. Disse skoene føltes annerledes og virket kanskje litt større, men de så fine og ordentlige ut.

STILLER SPØRSMÅL: Eystein Bye fra Trondheim sier han har mistanke om at Nike-skoene han fikk fra Skogal.com ikke er ekte. Foto: Privat

Da han fikk en liten mistanke om at ikke alt var som det skulle, prøvde han å finne ut om han hadde gått glipp av nyttig informasjon fra nettbutikken. I en av fanene på nettstedet står dette:

Våre produkter er IKKE autentiske, men er av topp kvalitet. Disse produktene kommer fra vår egen godkjente fabrikk i Malaysia. Alle sko er laget av ekte og dyr materiale/stoff, de ser og føles derfor ut som 100% autentiske. Skogal.com

– De utgir seg for å være en norsk nettside, men sender varer fra Kina. I tillegg skriver de at produktene ikke er ekte. Det var ikke noe billigere, tvert imot dyrere. Jeg synes det er svindel. Hold dere unna, sier Bye.

På nettsiden Trustpilot, som samler brukeranmeldelser, advarer også flere mot selskapet.

TV 2 har vært i kontakt med daglig leder hos Skogal.com.

«Vi har gjort det så tydelig som mulig for kunden å se hvilke produkter som er autentiske og ikke. Det kan være lett for kunden å tro at alle produktene våre er autentiske på grunn av den høye kvaliteten», skriver daglig leder i Skogal, Fares Al Sabi i en e-post til TV 2.

I nettbutikken finnes det over 200 forskjellige Nike og Adidas-sko. Daglig leder sier at ikke alle deres produkter er falske varer.

«De fleste produktene våre er autentiske», skriver han.

TV 2 har gjentatte ganger spurt hvor mange av produktene i nettbutikken som er falske merkevarer.

«Vi ønsker ikke å si noe om hvor mange uautentiske produkter, men det var noen», skriver han i en e-post.

Brudd på flere lover

– Dette ser ut som et lure-firma, sier advokat Ola Fæhn i Forbrukeradvokaten.

Han sier salg av falske merkevarer er ulovlig.

– Det er straffbart og erstatningsbetingende. Selv om de har skrevet en vag setning om at varene ikke er autentiske, noe som er en uklar informasjon i seg selv, er det i strid med varemerkeloven å bruke andres varemerke, slår Fæhn fast.

– LURE-FIRMA: Forbrukeradvokat Ola Fæhn er klar i sin tale. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Ifølge forbrukeradvokaten er også markedsføringen av produktene på nettsiden ulovlig. Etter gjeldende lovgivning skal det alltid opplyses om totalpris når produkter markedsføres.

– Det går ikke tydelig frem at varene må sendes fra utlandet, men siden nettsiden er norsk og retter seg mot norske forbrukere, gjelder norske regler. En prisopplysning skal dessuten være inkludert toll og avgifter, sier han til TV 2.

Daglig leder i Skogal.com er uenig med advokaten.

«Dette er ingen lure-firma. Informasjonen om tollavgifter står på nettsiden vår. Ville vi lurt noen hadde vi ikke hatt noe informasjon om at produktene ikke er autentiske og toll», skriver Sabi i Skogal.com i en e-post til TV 2.

Og legger til:

«Vi ville også solgt mye mer hvis vi droppet å informere kunden om noe, da vi kunne lurt mange på den måten», skriver han.

UNIKE SKO: Skogal.com selger flere unike produkter. Foto: Skjermbilde skogal.com

Flere klager til Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet har mottatt fire klager på nettbutikken. Klagene gjelder forbrukere som mener det er manglende og bortgjemt informasjon på nettsidene om at skoene er falske.

Ifølge Tolletaten er det ikke toll på sko, men man må uansett betale merverdiavgift på 25 prosent når man importerer sko fra utlandet.

– Dersom Tolletaten mistenker at en vare er piratkopi, gir regelverket oss lov til å tilbakeholde varene. Vi varsler umiddelbart rettighetshaver, og videre er det opp til rettighetshaver å følge opp brudd på deres rettigheter, sier fungerende avdelingsdirektør, June Nesse til TV 2.

Kan være vanskelig å skille

Trygve M. Gravdahl er advokat i Advokatfirmaet Ræder og har jobbet med piratvare-problematikken i en årrekke.

Han sier det er krevende å skille falske merkevarer fra ekte.

EKSPERT: Ifølge advokat Trygve M. Gravdahl er det mange som tjener penger på piratvarer. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Et av kjennetegnene er at de kan ha hoppet over noen trinn. Man bruker for eksempel fyllstoff som ikke er dun, men hønsefjær. Eller de kan ha brukt et annet materiale, som kan ha samme «feel og look», men er av dårligere kvalitet, sier han til TV 2.

Hvor varen blir sendt fra kan gi en sterk indikasjon om varen er en piratvare eller ikke, sier han.

– Jeg ser på det som lite sannsynlig at et Nike eller Adidas-produkt er ekte dersom man får tilsendt varen fra Kina etter å ha kjøpt det i en norsk nettbutikk. Det er ikke noe grunn til at Nike eller Adidas sine lovlig produserte sko sendes direkte til kunden via Kina. Det i seg selv kan være en indikasjon på at produktene er falske, mener han.

Skogal.com sier til TV 2 at de har samarbeid med personer i Malaysia og Kina.

«Når vi får en bestilling, videresender vi bestillingen til vår samarbeidspartner i Kina, som videresender bestillingen til deres partnere i Malaysia. Pakken blir sendt fra Malaysia til våre partnere i Kina, også videre til kunden», skriver daglig leder i Skogal til TV 2.

Sabi sier at det hender at Skogal.com av og til sender varen direkte fra Malaysia til kunden.

TV 2 har vært i kontakt med Nike og Adidas for en kommentar, men foreløpig ikke lyktes.

INFORMASJON: Informasjon om varens autentisitet står i en annen side på nettbutikken. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Mener kunder ikke får det med seg

Både Marit Sidselrud og Eystein Bye mistenker at skoene de har kjøpt hos Skogal.com er falske.

Skogal.com sier at de falske skoene som selges er tagget med «IKKE AUTENTISK» i produktbeskrivelsen, og at produktene som er ekte ikke har dette merket.

«Men selvfølgelig er det alltid en av hundre som ikke får dette med seg eller som kanskje ikke vet hva ordet autentisk betyr», skriver Sabi til TV 2.

Sidselrud og Bye påstår at de ikke har sett dette merket da de handlet sko.

– For min del er ikke dette krise, men tenk på alle ungdommer som sparer lenge til å kjøpe sko og som kan havne i en slik sitasjon, sier Bye.

Nettsiden nede

TV 2 har stilt spørsmål ved hvorfor nettbutikken har solgt ikke-autentiske varer, altså piratkopier, når dette ikke er lovlig.

Til det svarer daglig leder i Skogal.com på e-post at de nå «blir nødt til å fjerne med tanke på sakene vi har på oss».

Han skriver også at selskapet nå «har saker som gjelder varemerkeloven og vår markedsføring».

Dette er også grunnen til at nettbutikken er stengt akkurat nå, opplyser daglig leder.

Når TV 2 forsøkte å klikke inn på nettbutikken denne uken, står det at butikken er «snart tilbake» og at de for tiden opplever «store problemer» med nettstedet. «Hvor lenge vi holder stengt, er ikke helt tydelig enda».