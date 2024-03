Advarer mot ryktespredning etter trippeldrapet i Ål

TRIPPELDRAP: En familie på fire ble funnet døde i hjemmet sitt på lørdag. Nå er far i familien siktet for trippeldrap. Foto: Erik Edland / TV 2

En 59 år gammel mann er siktet for å ha drept kona si og deres to voksne barn. Politiet mener han drepte dem før han tok sitt eget liv.

– Alt tyder på at ofrene ble skutt mens de sov, og det er ingen tegn til kamp i boligen, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen mandag ettermiddag.



Familien på fire ble funnet døde i hjemmet sitt i bygda Torpo i Ål på lørdag.

I bygda, med omtrent 400 innbyggere, er det flere som spekulerer i hva som kan ha skjedd.

Ryktene sprer seg

– Vi er kjent med at det florerer en del rykter i lokalsamfunnet om hva som har skjedd og hvem som har gjort det, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen.



Hun sier det er for tidlig å vite hva som har skjedd i forkant av drapene og hvorfor drapene er begått.

ETTERFORSKER: Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen leder drapsetterforskningen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Frem til politiet har funnet flere svar, oppfordrer hun til å ikke lansere egne teorier.

– Politiet oppfordrer folk til å unngå spekulasjoner om hva som har skjedd.



Ryktene har ikke vært utfordrende for politiets etterforskning, men de advarer likevel mot å spre rykter av hensyn til de pårørende og lokalmiljøet.

– Vi oppfordrer til å ikke gjøre det. Samtidig går vi nå ut med informasjon om at vi antar at det skjedde mens de sov og at det ikke har vært noe kamp på stedet.

– Veldig menneskelig

Solveig Vestenfor, ordfører i Ål kommune (Ap), har lagt merke til at det spres rykter om drapene.

– Det er dette alle snakker om, så klart, sier Vestenfor.

Hun tror det er helt naturlig at rykter oppstår når noe så forferdelig og uforståelig skjer.

– Det oppstår et vakuum når man venter på svar. Det er veldig menneskelig fordi man har så behov for å finne svarene. Det gjør at folk begynner å spekulere og tenke ut egne sannheter.

– Hvis de blir sagt ofte nok og sprer seg, så kan det bli veldig uheldig, sier hun.

LETER ETTER SVAR: Solveig Vestenfor, ordfører i Ål kommune, understreker at det ikke er noe spesielt med Torpo eller Ål som gjør at ryktene sprer seg. Hun tror det alltid vil være behov for å finne svar mens man venter på sannheten i slike situasjoner. Foto: Erik Edland / TV2

Ordføreren håper at politiet er raske med å både finne svar og å dele det med folk, slik at man kommer seg unna situasjonen hvor folks egne teorier sprer seg som sannheter.

– Men det er klart at det er menneskelig. Dette er så dramatisk og så brutalt for lokalsamfunnet vårt. Det er mange barn som lurer på hvordan noe slikt kan skje i det hele tatt. Det oppstår en usikkerhet, og for noen også en utrygghet, forteller Vestenfor.

Selv om hun har forståelse for at folk er utålmodige, oppfordrer hun likevel lokalmiljøet til å tenke seg nøye om når man prater med naboer og andre.

– Folk må ha respekt for at politiet må bruke den tiden de trenger. Man må være tålmodige og ikke begynne å gruble på svar selv. Voksne folk må også kunne si til hverandre at vi må vente, fordi vi vet ikke hva som har skjedd. Still spørsmål i stedet for å dikte opp alternative sannheter.

– Ganske absurd situasjon

TV 2 er kjent med at det har gått mye rykter i bygda på hvem gjerningsmannen er.

Mandag ettermiddag besluttet politiet å gå ut med at det er den avdøde faren som er siktet for drapene.

Advokat Sidsel Katralen er oppnevnt som forsvarer for den drapssiktede mannen som antas å ha tatt sitt eget liv.

Hun mener det er helt riktig av politiet å advare mot ryktespredning.

– Politiet etterforsker nå, og de etterforsker objektivt. Dette er en så dypt tragisk hendelse, så foranledningen kan ofte ved mye rykter og spekulasjoner bli uriktig.

FORSVARER: Advokat Sidsel Katralen er oppnevnt som forsvarer til den avdøde mannen som er siktet for trippeldrapet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun ønsker en stopp på ryktene.

– Både for de etterlatte og den siktede selv. Hans ettermæle skal også kartlegges. For de etterlatte er det viktig at rykteflommen stoppes og at de får en form for sannhet til syvende sist.

– Tror du politiet og deretter offentligheten noen gang vil få svar på hva som har skjedd?

– Det er vanskelig å si. Det er en ganske absurd situasjon, og litt utenkelig at noen kan gjøre, så det er vanskelig å svare på.