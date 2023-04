Advarer mot påskefyll

PÅSKEIDYLL: Stølskafé Prestholtseter ligger helt oppunder Hallingskarvet på 1242 meter over havet. Her var det mange som nøt solen tirsdag formiddag. Foto: Simen Askjer / TV 2

Politiet på den populære skidestinasjonen Hovden sier påsken er en tid hvor flere nyter mer alkohol enn ellers.

– Vi vet at en del skader som skjer på ski, alpint og langrenn, involverer alkoholpåvirkede pasienter, sier politikontakt Dag Hovden i Valle og Bykle kommune.

Han ønsker å komme med en sterk oppfordring til de som skal innta alkohol under årets påskeferie.

– Vær forsiktig og ta hensyn. Du kan i verste fall risikere å skade deg selv eller andre i bakken, sier Hovden.

POPULÆRT: Hovden er en av populære ski-destinasjonene i Agder og Sør-Norge. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Kan være livsfarlig

For Dag Hovden sitter en hendelse fra 2018 ferskt i minne.

En ulovlig påskefest på Hovden kom ut av kontroll. 15 personer måtte få helsehjelp på grunn av beruselse og nedkjøling.

– I år har vi kontroll på de store arrangementene og er godt forberedt. Men vi er sårbare småkommuner, der lokale helse- og politihjelp er begrenset, sier Hovden til TV 2.

På et generelt grunnlag sier han at alkohol og kulde i verste fall kan være livsfarlig.

ADVARER: Dag Hovden i Agder politidistrikt advarer mot fyll på påskefjellet. Foto: Privat

– Man glemmer at dersom man sitter ute i solen lenge og ikke merker at temperaturen går ned og alkoholnivået i kroppen går opp, da er det fare for at kroppstemperaturen synker.

Hovden legger også til at flere tar seg en tur og koser seg med alkohol ute i terrenget.

– Noen blir sittende lenge og er så alkoholpåvirket at de ikke har kapasitet til å ta seg hjem igjen. Husk at koordinasjonen og motorikken blir påvirket, og at alkoholinntak ikke er det tryggeste man kan gjøre når man står på ski.

Politikontakten forteller at det blir en del skader som følge av dette, og at flere trenger bistand for å komme seg tilbake til hyttene sine.

– Det er ikke alvorlige skader. Men vi er bekymret, og anbefaler at man ikke tar meg seg større mengder alkohol ut på tur, sier Hovden til TV 2.

Kjenner seg ikke igjen

VENTER STORINNRYKK: Ann-Torill Birksdal sier at det ventet mellom 20 og 25.000 gjester til Hovden. En normal helg har mellom 8 og 15.000. Foto: Privat

På Hovden Alpinsenter avviser de at alkoholbruk i skibakkene er et problem.

– Vi opplever ikke mye kjøring i alkoholpåvirket tilstand i vårt anlegg og har stort fokus på å jobbe forebyggende mot dette, sier konsernsjef Ann-Torill Briksdal i Hovden Alpin Resort til TV 2.

Ifølge alpinsenteret har de alltid en skipatrulje på jobb i anleggets åpningstider som jobber med transport av skadede gjester og enkel skadebehandling.

– Vi har i et normal-år mellom 330 og 350 skader i anlegget på en hel vintersesong. Vi har ingen registrerte skader de siste årene som tilskrives skikjøring i alkoholpåvirket tilstand, sier Briksdal.

– Pass på inntaket

I en helt fersk undersøkelse Ipsos har gjennomført på vegne av alkovettorganisasjonen Av-og-til, sier mer enn hver tredje voksne at de har sett berusede foreldre sammen med egne eller andres barn i løpet av de to siste årene.

Generalsekretær Ragnhild Kaski reagerer på de høye tallene.

OPPFORDRER: – En øl i solveggen eller vin til påskelammet, er noe mange ser frem til i påska. Men pass på inntaket, sier Ragnhild Kaski i Alkovettorganisasjonen Av-og-til. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg tror det er stor enighet om at det ikke er greit å drikke seg full foran barna. Vår anbefaling er null, ett eller maks to glass. Påskeferien er intet unntak.

Kaski peker på at påsken er høysesong for å handle kartonger med vin på Vinmonopolet og oppfordrer til å unngå å kjøpe det.

– En stor, åpen kartong kan både senke terskelen for å ta et ekstra glass, og gjøre at man har dårligere oversikt over det totale drikkekonsumet, sier Kaski.

Generalsekretæren understreket at hun ikke ute etter å ødelegge moroen for folk, men ber dem ta bevisste valg.

– Pass på alkoholinntaket, for det kan bli mange enheter i løpet av en dag. Er du i alpinbakken eller i skiløypene, er det verdt å tenke på at dette også skal være et påskeparadis for de små, sier Kaski.

Sier de er godt forberedt

I skikommunen Hemsedal blir folketallet tidoblet i påskehøytiden, forteller kommuneoverlegen Camilla C. Underland.

– Mitt inntrykk er at det er forholdsvis liten grad av alkoholpåvirkede ski-skader som kommer inn til oss på legevakt, sier hun til TV 2.

Underland sier at skadepotensialet øker når gjestene bedriver et høyere aktivitetsnivå.

– Dette er vi som kommune godt forberedt på gjennom forsterket helseberedskap, god samhandling mellom ulike aktører og gode og kontinuerlige forberedelser og evalueringer.

PÅSKEVÆRET: Tirsdag formiddag kunne Geilo by på strålende sol, vindstille og herlig skiføre Foto: Simen Askjer / TV 2

Selv om kommunen har kontroll på det meste rundt påskehøytiden, ønsker også hun å komme med en oppfordring.

– Ta selvstendige og kloke valg når du ferdes både i fjellet og på afterski. Ski og alkohol bør nytes hver for seg, sier Underland.

Folk får tydelig beskjed

TV 2 har vært i kontakt med flere populære skidestinasjoner som forteller at de har økt beredskap i påsken.

Hos Norges største skisted, Trysil, forteller de at det gjennomføres forberedende møter før hver sesong og ved høytider.

– Dette gjør vi sammen med representanter fra legevakt, politi, vaktselskap, serveringsbransje, drosje, skibuss og aktivitets- og overnattingsaktører, sier daglig leder Ida Dyreng i Destinasjon Trysil.

Også på Hemsedal har skiaktørene stort fokus på beredskap. Alle Afterski-steder skal ha beredskap i påsken med egne vakter.

– Vi har på plass mellom 40-50 ordensvakter på Afterski-stedene. Vi har også egne patruljer i baseområdet, på leiligheter og hoteller. Det samme gjelder i Hemsedal sentrum, sier daglig leder Richard Taraldsen i Destination Hemsedal.

Ved skisenteret SkiGeilo opplyser daglig leder Kevin Eikrenhagen at han ikke kjenner til skader i bakken på grunn av alkohol. Han understreker likevel at farepotensialet er stort dersom en blir overstadig beruset.

– Derfor passer vi på at folk ikke drikker seg fulle. Dersom vi ser overstadig berusede personer, avslutter vi festen umiddelbart og eskorterer vi de ned slik at de kommer seg trygt ned bakken, sier Eikrehagen.

IKKE SETT: Kevin Eikrehagen i SkiGeilo sier han ikke har opplevd at folk har skadet seg i bakken på grunn av alkohol. Foto: Simen Askjer / TV 2

Venter storinnrykk

Tilbake på Hovden Alpinsenter venter de et storinnrykk av påskegjester de kommende dagene.

Ann-Torill Birksdal i Hovden Alpin Resort kjenner seg ikke igjen i politiets bekymring om økt alkoholforbruk i påsken.

– Men det er klart at påsken er den tiden på året det er aller mest gjester på Hovden. Det merkes nok at det er flere gjester, men vi opplever ikke mer fyll blant gjestene disse dagene en andre dager, sier Birksdal.