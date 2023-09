Advarer mot økonomisk pusterom

«MONEY, money, money … Must be funny»: Det er ikke bare bare å legge om vanene og holde igjen på pengebruken, forklarer ekspertene.» Foto: Javad Parsa

Flere og flere nordmenn kjenner på en betydelig trangere økonomi, etter en renteoppgang fra 0 til 4,25 prosent over de siste to årene.

Etter at styringsrenten nok en gang ble satt opp forrige uke, har flere av de store bankene mottatt svært mange nye søknader om avdragsfrihet.

– Sist uke var faktisk den uken vi har hatt flest søknader om avdragsfrihet siden pandemien, sier Cathrine Graff, pressesjef i Nordea.

Dette kommer på toppen av en betydelig økning i søknader om avdragsfrihet denne høsten, forteller hun.

– Sammenlignet med samme tid i fjor har vi over 50 prosent flere søknader om avdragsfrihet på lån, så det er helt klart flere som merker at økonomien er tøffere, sier Graff.

Også Lånekassen og DNB merker en økning i antall søknader om betalingsutsettelser og avdragsfrihet sammenlignet med tidligere år.

Skiller seg ut

Årsaker som kredittkortregninger etter sommerferien og en økning i antall samlivsbrudd er klassiske årsaker til at nordmenn søker om avdragsfrihet, ifølge Nordea.

Men banken ser også en ny gruppe som ønsker å utsette regningene sine, og det er ikke nødvendigvis fordi de har dårlig økonomi.

– Dette er kunder som har relativt grei økonomi og delvis nedbetalte lån. De ønsker avdragsutsettelse siden de merker at kostnadene på «alt» har økt, og de ønsker en romsligere økonomi.



Det kan tyde på at nordmenn sliter med å endre forbruket sitt og prioritere hardere i en tid hvor lommeboken får kjørt seg, mener forbrukerøkonom.

– Det vi vet om å endre vaner er at det ikke er så lett, og at det er djevelsk kjedelig, sier Linda Tofteng Eliassen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Nord-Norge.

IKKE LETT: Forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen jubler ikke over avdragsfrihet som en løsning. Foto: Marius Fiskum/ Sparebank 1 Nord-Norge

Hun advarer mot å se på avdragsfrihet som et pusterom eller en liten pause fra dine faktiske utgifter.

– Rent matematisk og økonomisk er avdragsfrihet et av de dårligste valgene du gjør. Det du gjør, er at du holder lånet ditt høyt, over en lengre periode. Da må du betale mer renter.



Avdragsfrihet kan være en god løsning for enkelte, men om du er en av de som ønsker mer romslig økonomi for å fortsette å leve som før, ber Eliassen deg om å tenke deg om en gang til.

– Hvis du skal ha avdragsfrihet for å opprettholde et forbruk, all den tid vi ikke vet hvor lenge renta og dyrtiden vil vare.



Blitt normalisert

Eliassen tror vi har vendt oss til et liv der store deler av lønna kan brukes på det «gode liv».

– De ti siste årene har vi i Norge hatt veldig god privatøkonomi. Vi har kunnet bruke i snitt rundt 30 prosent på sparing, ferie og annet kos. Det er ikke normalt, men vi tenker på det som normalt.



CASH RULES EVERYTHING: Det konstaterte Wu Tang Clan i 93', og det er ikke mindre sant nå. Vi har vendt oss til å kunne ha et høyt forbruk, tror ekspertene. Selv om ting har blitt dyrere, har mange fortsatt et høyt pengeforbruk, og mange søker om avdragsfrihet på lånet. Foto: Javad Parsa/NTB

Rentehevingene har skjedd i et raskt tempo, og mange har måttet venne seg til at boliglånet ble mye dyrere veldig fort.

– Det oppleves som ekstremt fordi det har skjedd veldig fort, men det er ikke så historisk høyt. De aller fleste skal klare det greit.

Hun legger til:

– Det er ikke krise at vi må ta ned forbruket. Tvert imot er det påkrevd med hensyn til bærekraft.



Truer identiteten

Det er ikke bare enkelt å si nei til en øl med kollegaer etter jobb, droppe den helgeturen eller la være å kjøpe den litt for dyre bursdagsgaven.

Ifølge psykologspesialist Ingvild Stjernen Tisløv er det god grunn til det.

– Man legger faktisk mye av identiteten sin i det man bruker penger på. Kanskje identifiserer du deg som en person som sier ja til spontanturer, ofte reiser på ferier eller er med på alt av sosiale aktiviteter.



– Da vil det oppleves som en trussel mot hvem man er som person, dersom man er nødt til å kutte i disse utgiftene.



IDENTITET: Ingvild Stjernen Tisløv er forsker ved psykologisk institutt UiO. Penger handler om mer enn regninger og boliglån, forklarer hun. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

En annen viktig grunn til at det er vanskelig å kutte i forbruk er sosial status, ifølge Tisløv.

– Det kan virke helt tullete, men mange er villige til å gå ganske langt for å opprettholde en fasade. Tanker som «Jeg er ikke en person som trenger å kjøpe billige produkter på butikken», eller «Jeg er en person som går i merkeklær», kan gjøre det veldig vanskelig å redusere forbruket.



Tisløv forteller at forbruk handler om vaner, og at å bryte en vane er vanskelig nesten uansett hva det er.

– Veldig mange trenger et ordentlig sjokk før de gjør endringer i privatøkonomien.