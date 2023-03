Advarer mot økende trend blant unge: – Ganske alvorlig

De siste månedene har et titalls ungdommer blitt innlagt på sykehus etter å ha ruset seg på lystgass over lengre tid.

Det sier overlege Merete Vevelstad, som er forgiftningsekspert ved avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universtitetssykehus (OUS).

Der har de sett en utvikling de ikke liker:

– Ved akuttmedisinsk og nevrologisk avdeling ved OUS har det det siste halvåret blitt innlagt 10 pasienter med gangvansker eller lammelser som gjør at de trenger krykker eller rullestol. Felles for alle er omfattende og langvarig bruk av lystgass, forteller hun til God morgen Norge.

Vevelstad forteller at de tidligere knapt har sett slike skader – frem til nylig.

Skader nervesystemet

Når Vevelstad gjester God morgen Norge har hun med seg en flaske hun selv fant ute i naturen.

KASTET: Kolber slik som dette ligger strødd ute i naturen. Denne har Vevelstad selv funnet. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/God morgen Norge

– Denne kolben er noe jeg fant jeg på et friområde. Slike kolber ser jeg nesten ukentlig når jeg sykler til jobb. Dette er en kolbe som inneholder lystgass. Dette hadde vi ikke i Norge før, og en slik inneholder 175 doser med lystgass. Dette er enorme mengde, forteller Vevelstad.

Overlegen forteller at prisen for å ruse seg på lystgass, samtidig som man er ruset, også tømmer hjernecellene for oksygen.

– Hjernen og ryggmargen er veldig følsom for oksygenmangel. Det er veldig dumt hvis man gjør dette mange ganger etter hverandre, sier overlegen.

Vevelstad kan bekrefte at det er den samme gassen som fødende kan få, men at det er en vesentlig stor forskjell ved det man får på sykehuset – og det man finner i en sylinder.

– Det er samme typen, men når man gir lystgass medisinsk, er det fordi det er lett smertestillende og lett beroliggende effekt. Da er det alltid sammen femti prosent oksygen, forteller hun og understreker:

– Gassen i seg selv er ikke farlig, men det som er farlig er samtidig oksygenmangel og hvis man gjentar inntaket i et veldig stort omfang ofte og lenge. Da skader det nervesystemet.

Vet ikke om konsekvensene

Overlegen mener at mange unge ikke er klare over konsekvensene, men at det må belyses om hvilke skader det kan ha på kroppen over lengre tid:

– Lystgass består av to nitrogenatomer og ett oksygen. Dette må bli til noe i kroppen. Kroppen deler alt opp i mindre enheter. Når det skal bli til nitrogen og oksygen, som ikke henger sammen, dannes det en del skadelige produkter.

KLARE KONSEKVENSER: Overlegen forteller at produktet som brukes til å lage krem og matlaging – nå brukes til rus. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/God morgen Norge

– De produktene skader blant annet et viktig B-vitamin i kroppen, som er B12. Har man mangel på dette vitaminet i kroppen får man nerveskader, som skader på ryggmargen og hjernen.

Produktet gassen finnes i er ment til å lage krem og matlaging.

– Omfanget av skadene man nå ser, henger sammen med at man har fått de store sylinderene med lystgass – og ikke de små gasspatronene som inneholder en liten dose, sier hun.

Det er innført aldergrense på dette i flere andre land. Det er så langt ikke noen aldergrense på å kjøpe lystgass i Norge.

– Vi har ingen sikre tall på hvor utbredt dette er. Men det er all grunn til å tro at det er en økning også i Norge. Vi ser mange av disse sylinderne i bybildet, sier hun.

Ser en økning

Overlegen forteller at giftinformasjonen rapporterer om flere henvendelser om lystgass og flere forgiftninger, likevel understreker hun følgende:

– Det aller meste i verden er giftig om man tar for mye av det, men man kan lære ungdom konsekvensene. Prisen for at man ruser seg på lystgass er at man tømmer hjernen sin for oksygen. Det er som å være akutt på toppen av Mount Everest uten oksygenmaske. Det er veldig skadelig for hjernen. Hjernen tåler det én gang, men ikke mange inhalasjoner.

– Vi er opptatt av at ungdom skal lære å beskytte hjernen sin. Det er mye lettere å forebygge enn å behandle disse når de oppstår, sier hun.

Hun forteller at det å være ungdom er en tid for å prøve og teste ting, og hun råder foreldre til å snakke med ungdommen sin.

– Dette er ikke noe man kan se på en person. Så foreldre må bare spørre.