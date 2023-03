Advarer mot ny svindeltrend

Rundt fem millioner nordmenn får i disse dager skattemeldingen og svar på om de får penger til gode, eller om det venter restskatt.

Det er derfor også høytid for svindlere.

– Det som ser ut til å være nytt i år, er at vi ser at svindlerne bruker budskap som minner om kommunikasjon fra norske virksomheter, sier Ragna Fossen, sikkerhetsdirektør i Skatteetaten.

– Blant annet verserer det et svindelforsøk som påstår at Skatteetaten har bedt alle norske banker om å sørge for at kundeinformasjon og legitimasjon er oppdatert.

Se opp for disse

Ifølge Skatteetaten er det minst fire forskjellige svindelkampanjer som pågår akkurat nå.

– Noen av dem har begynt i tiden rett før skattemeldingen ble sendt ut og andre har kommet til. Vi blir ikke overrasket om det dukker opp flere de neste ukene, sier Fossen

Får du noe av dette i innboksen din, har du med andre ord meget god grunn til å være skeptisk:

«Brev i Altinn fra Folkeregisteret»

«Tilbakebetaling av årlig skatt»

«Skattemeldingen din er klar»

En kampanjeside som er meldt inn, som er påfallende lik ID-porten

SYLTYNT: Det florerer av svindelforsøk i forbindelse med skattemeldingen. Noen forsøk er bedre enn andre. Denne, påstått av å være fra Skatteetaten, ramlet i TV 2-journalistens innboks før helgen. Foto: Skjermdump

Slik unngår du smell

Allerede før skattemeldingene gikk ut, advarte Skatteetaten mot stadig flinkere svindlere. De forventer også at selve skatteoppgjøret vil bli misbrukt til svindel.

Svindelforsøkene foregår gjennom eposter eller tekstmeldinger som forsøker å lure mottakerne til å klikke på lenker og gi fra seg sensitiv informasjon.

– Er du i tvil om informasjonen er ekte, gå direkte til Skatteetaten.no og logg deg på der. Da vil du under «Min side» finne korrekt og oppdatert informasjon om skatten din. Alternativt kan du logge på altinn.no for å se om du har meldinger fra Skatteetaten, sier Fosse.

Skatteetaten sender ikke lenker uoppfordret via e-post eller SMS. De etterspør heller ikke bank- eller kredittkortopplysninger i disse kanalene.



Slik unngår du svindel • Se nøye på e-poster og tekstmeldinger (SMS) du får. Ta en kritisk vurdering av e-posten/SMS-en og sjekk avsender, og tenk over om dette kan være riktig. Sunn skepsis er aldri feil. • Vær særlig oppmerksom hvis du i en e-post/SMS blir bedt om å oppgi sensitive opplysninger som kontonummer eller sikkerhetskoder. • Ikke åpne vedlegg fra ukjente, klikk ikke på lenker ukritisk, skriv heller selv inn internettadresser i nettleseren. • Spesielt på mobil kan det være fristende og klikke på en lenke i farten, ikke gjør det. • Er du i tvil, dobbeltsjekk med den riktige avsender på for eksempel Skatteetaten.no. Kilde: Skatteetaten

Det er altså Skatteetatens råd for å unngå en svindelsmell. Hvis du vil finne ut mer om å unngå skattesmell, kan du lese dette. I år det det nemlig, ifølge ekspertene, ekstra viktig at du tar en grundig titt på skattemeldingen.