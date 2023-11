Advarer mot ny svindelmetode: Har gått mot personer med ett spesielt navn

UTBREDT: De siste årene har politiet gjentatte ganger advart mot ulike former for telefonsvindel. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

På to måneder har en gruppe menn ifølge politiet svindlet til seg over 10 millioner kroner over telefon. Politiet ber særlig eldre kvinner være oppmerksomme på metoden deres.

De siste ukene er tre menn i 20-årene pågrepet og siktet for grove bedragerier.

Totalt er de siktet for å ha svindlet til seg litt over 10 millioner kroner fra 14 personer, opplyser politiadvokat Terje Mørner til TV 2.

Primært er det snakk om eldre kvinner.

– Det er ikke utenkelig at siktelsene kan bli utvidet. Vi ser at det kan være forplantninger også til andre bedragerisaker, sier Mørner.

Metoden de siktede virker å ha brukt, får politiet til å advare.

Slik gjør de det

Ifølge politiadvokat Mørner har de siktede ringt til eldre kvinner fra et såkalt «spoofet» nummer.

Det betyr at man har brukt teknologi til å få nummeret man ringer fra, til å fremstå som et annet nummer.

– Typisk påstår de at de ringer fra politiet, Økokrim eller en lokal bank. Dette er noe vi har sett i flere saker gjennom mange år, sier politiadvokaten.

POLITIHUSET: Oslo-politiet har blitt godt kjent med konseptet telefonsvindel de siste årene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I sakene politiet tidligere har sett, har gjerningspersonene bedt de fornærmede om å bekrefte bank-id og et passord for slik å få tilgang til nettbanken deres.

Det politiet ikke har sett så mange tilfeller av tidligere, er at gjerningsmennene i denne saken virker å ha bedt de fornærmede om selv å overføre penger.

– De sier for eksempel at noen har forsøkt å ta opp et lån i deres navn. For å sikre pengene må de skynde seg å overføre pengene til en «trygg konto», som i virkeligheten disponeres av gjerningspersonene, sier Mørner.

Fikk stoppet penger

Politiet er kjent med at denne svindelformen, døpt «safe account fraud», har rukket å utbre seg noe i andre land.

Det er likevel første gang man ser det i dette omfanget i Norge.

– Metoden etterlater færre spor for oss å undersøke. Da vil vi for eksempel ikke kunne spore en IP-adresse ved innlogging i nettbank, fordi fornærmede gjør overføringen selv.

De 14 bedrageriene politiet mener å ha oppdaget, er gjort mellom juni og august i år.

Fordi det ble oppdaget raskt, har bankene klart å stoppe og reversere noen av overføringene, slik at ikke alle de 10 millionene er tapt.

Åtte med samme navn

De hittil 14 fornærmede i saken er spredt over hele Norge.

Utover at de er eldre kvinner, ser politiet også ett fellestrekk: Åtte av dem heter Solveig.

Også flere av de andre fornærmede i saken har kvinnenavn som var vanligere for nyfødte på 1940- og 1950-tallet enn i dag.

– Mener dere at gjerningspersnoene har søkt opp typiske kvinnenavn blant eldre når de har pekt ut sine ofre?

– Det fremstår i hvert fall ikke helt tilfeldig når åtte av dem har det samme navnet og de ikke har noen tilknytning utover det, sier Mørner.

Politiet og Forbrukerrådet har flere ganger tidligere advart mot såkalt Olga-svindel, som også går ut på at gjerningspersonene går etter navn som er vanligere for eldre generasjoner av kvinner.

Mann på frifot

Nylig ble de tre pågrepne i saken varetektsfengslet. Oslo tingrett mener det er sannsynlig at de vil forsøke å skjule bevis i saken om de blir løslatt.

I den ene fengslingskjennelsen står det at en person politiet mener er sentral i saken, ennå er på frifot.

Politiadvokat Mørner ønsker ikke å kommentere dette, men sier de ikke kan utelukke flere pågripelser i saken.

MØTTE HER: Tre siktede er i tur og orden varetektsfengslet i Oslo tingrett. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

En av mennene er i tillegg siktet for to bedragerier for et års tid siden. Forsvareren hans, advokat Bjørn Rudjord, sier at han nekter straffskyld i saken. Utover det ønsker han ikke å svare på spørsmål.

En av de to andre pågrepne representeres advokat Bjørge Tveito, som ikke ønsker å svare på hvordan hans klient stiller seg til siktelsen.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra forsvareren til den tredje siktede i saken. Ifølge en kjennelse fra retten har han ikke villet forklare seg for politiet.

Ifølge en av fengslingskjennelsen har politiet opplyst at saken kan være ferdig etterforsket i løpet av høsten 2024.