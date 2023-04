Advarer mot ny pandemi: – Kan bli mye verre

– Det kommer en ny pandemi, sier hun i den nyeste episoden av TV 2s aktualitetspodcast Fredrik og Kadafi.

Ingen vet når

Og ikke bare kommer det en ny pandemi. Stoltenberg advarer om at den kan bli mye verre enn den vi har stått oppe i de siste tre årene. Når den kommer er det ingen som vet.

– Den kan komme nå i år, eller om hundre år.

– Man tror at de kommer hyppigere nå fremover enn tidligere, sier FHI-direktøren og peker på blant annet befolkningsvekst og tettere bebygde områder som noen av årsakene.

At folk bosetter seg i områder der de bor tettere på ville dyr som kan bære med seg smitte, er også en faktor.

En kvinne med Covid får livsnødvendig behandling ved et sykehus i Kinas Anuhi-provins. Stor befolkningsvekst vil bidra til nye pandemier. Foto: AP / NTB

– Covid forsvinner ikke, sier Stoltenberg.

FHIs siste ukesrapport viser en betydelig økning av antall virustilfeller gjennom februar og mars. Til TV 2 sier Camilla Stoltenberg at man så en betydelig økning i antall dødsfall i løpet av 2022.

Til sammen døde flere med Covid-smitte i fjor enn i de to foregående årene til sammen.

Ingen fasit

Ved å sammenligne smittetilfeller og dødsfall i de nordiske landene ser man at sluttresultatet er ganske likt. Til tross for at Norge, Danmark og Finland innførte langt strengere tiltak enn Sverige.

Svenskenes koronahåndtering fikk mye oppmerksomhet fordi myndighetene ikke stengte ned samfunnet på samme måte som de fleste andre land i Europa.

Camilla Stoltenberg er tydelig på at man ikke sitter med noen fasit ennå, men innrømmer at det kan være at man på et tidspunkt vil konkludere med at noen av tiltakene var for strenge.