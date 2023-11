Advarer mot «Norsk syke»

TYPISK NORSK: Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen frykter at oljeformuen kan få det offentlige norge til å tro at de slipper unna nødvendig omstilling og effektivisering. Foto: Fride Sørensen / TV2

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen frykter at den gigantiske norske oljeformuen kan få oss til å tro at vi slipper å effektivisere offentlig sektor. Han kaller fenomenet «Norsk Syke.»

I sin innledning på Forbedringskonferansen i regi av Riksrevisjonen advarte Schjøtt-Pedersen ledere i offentlige virksomheter mot å unngå å ta nødvendige valg, bare fordi statskassen renner over av oljepenger.

Han mener eldrebølgen og andre store utfordringer krever kraftige omstillingsgrep og en kraftig satsing på økt bruk av digital teknolgi.

– Vi kan ikke klare framtidens utfordringer uten en betydelig økning i produktiviteten i offentlig sektor. Men nesten ingen snakker om det, sa Schjøtt-Pedersen.



Han mener det offentlige Norge, i motsetning til bankene, er kraftig på etterskudd i digital effektivisering.

– Vi har et utall ulike IT-løsninger i staten, egne løsninger for hver fylkeskommune og 356 ulike løsninger for kommunene. Hvorfor skjæres det ikke igjennom så vi får mer sammenhengende løsninger? Hvorfor deler og gjenbruker vi ikke mere data? Norge tar i mindre grad enn andre land ut de økonomiske gevinstene ved digitalisering.



ØKT PRODUKTIVITET: – Vi kan ikke klare framtidens utfordringer uten en betydelig økning i produktiviteten i offentlig sektor, mener Schjøtt-Pedersen.. Foto: Fride Sørensen / TV2

Riksrevisjonens hovedoppdrag er å ettergå de statlige institusjonene og føre tilsyn med økonomi og at de etterlever sitt oppdrag gitt av Stortinget. Schjøtt-Pedersen mener at manglende samordning innenfor og mellom etatene er blant de punktene Riksrevisjonen oftest kritiserer.