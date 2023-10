Advarer mot livsfarlig trend

En mørk høstkveld i september skjer det noe uvanlig på E18 utenfor Sandefjord. Flere titalls ungdommer er sammen om å sperre for all annen trafikk. Det skal kjøres om kapp. Hvor høyt turtallet går, blir av mange filmet og havner på sosiale medier.

Se video lenger ned i saken.

Fenomenet «street meets» har preget det norske bilmiljøet i flere år, men i senere tid har politiet sett en dramatisk utvikling.



Særlig én uttalelse vekker oppsikt, i møtene politiet har med ungdommene. Flere uttrykker at de ikke er bekymret for konsekvensene av råkjøringen: «dør jeg, så dør jeg».

Det var Østlandsposten som først omtalte saken.

– Drar den for langt

LEDER: UP-leder Karin Walin mener det er viktig at ogå foreldre, skolen og kjøreskolen bidrar i arbeidet om å forebygge slik oppførsel, i tillegg til politiet. Foto: Utrykningspolititet.

Leder i utrykningspolitiet (UP) i Sør-Øst og Agder politidistrikt Karin Walin sier disse bilmiljøene består av flere ulike grupper rundt om i Norge, men særlig i øst.

Denne høsten har det skjedd en økning i antall «street meets» i områder rundt Oslofjorden. Det kan dreie seg om treff med opptil 200-300 biler.

– Innad i de store gjengene er det noen som drar den for langt. De stenger av E18 og kappkjører mot hverandre.

– Svenske tilstander

UP-lederen sier at det er mange i bilmiljøene som ser opp til Sverige, der lignende miljøer har utviklet seg til å bli mer organiserte og desto mer aggressive. Dette bekymrer politiet.

– Vi ønsker ikke svenske tilstander her, sier hun og sikter til de svenske bilmiljøene.

SVERIGE: I nabolandet Sverige er bilmiljøene mer brutale enn i Norge, ifølge Karin Walin i polititet. Foto: Hanna Brunlöf Windell/TT

Politiet har ikke oversikt over antall bøteleggelser og beslaglagte førerkort i forbindelse med slike treff - men Walin mener utviklingen er tydelig:

– Dette ønsker vi ikke å se. Det er helt uakseptabelt.

Ifølge Walin er det unge menn i slutten av tenårene og oppover i 20-årene, som primært er involvert i disse hendelsene.

Forslag i Stortinget

Stortingsrepresentant fra Vestfold Lene Westgaard-Halle (H) sendte tidligere denne måneden inn et spørsmål til stortingets spørretime:

«Mener statsråden at dagens bestemmelse om inndragning av kjøretøy ved villmannskjøring er tilstrekkelig, og hva vil statsråden eventuelt gjøre for å sørge for at hjemmelen blir benyttet?»

På Westgaard-Halles spørsmål svarte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl at saken er til vurdering i justisdepartementet og samferdselsdepartementet.

Westgaard-Halle sier til TV 2 at hun mener denne type villmannskjøring er et stort problem.

– Det er livsfarlig å holde på slik. Det holder ikke å gi bot eller ta fra dem lappen. Vi er nødt til å se på sterkere virkemidler, forteller hun, og referer til en lovendring i Danmark som åpner for ytterligere beslagleggelse av kjøretøy.

Endringen ble innført i mars 2021, og innebærer at dansk politi kan beslaglegge bilen på stedet dersom lovbruddet er alvorlig nok. Dette innebærer blant annet å ha kjørt i over 200 km/t eller å ha kjørt dobbelt så fort som fartsgrensen.

Lovendringen var kontroversiell da den ble innført, og har ført til at tusenvis av danske biler er blitt beslaglagt. Dette mener Westgaard-Halle at Norge bør inspireres av.

Tett på bilmiljøet

Selv opplever Høyre-politikeren bilkulturen tett på.

Hun bor i Larvik der det nylig var en dødsulykke knyttet til råkjøring.

– Jeg bor langs en vei hvor det er mye kappkjøring. Disse folkene stiller opp en bil i riktig og en i feil kjøreretning. Det gjør mange bekymret.

Hun forteller at flere barnefamilier i området som hun har snakket med føler seg utrygge.

SPØRRETIME: Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) under den muntlige spørretimen i Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

På Westgaard-Halles spørsmål i spørretimen svarte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl blant annet at saken er til vurdering i justisdepartementet og samferdselsdepartementet, og at det er viktig at saken begrunnes grundig.

Les hele svaret her.

Høyrepolitikeren forstår at dette er tiltak som ikke kan innføres over natten.

– Vi i Høyre har nok mast mer enn andre partier, og nå er det en stund siden jeg begynte å mase. Men jeg tror dette er noe de fleste er enige om.

KONTROLL: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sammen med UP på kontroll i Holmestrand. Foto: Trond Reidar Teigen

– Ikke tilstrekkelig

I svaret fra justisministeren står det også at straffeloven inneholder bestemmelser som i prinsippet kan benyttes for å inndra kjøretøy som er brukt i denne typen kjøring.

Dette mener Lene Westgaard-Halle ikke er tilfelle for politiet.

– UP opplever ikke at lovhjemmelen er tilstrekkelig. Så enten må statsråden klargjøre at det faktisk er sånn at politiet kan inndra slike kjøretøy, eller så er det behov for ny lov.

Den konkrete loven vil ikke UP-leder Karin Walin gå inn på.

– Vi ønsker at det blir lettere å inndra bilen slik som i Danmark, uansett hvem som eier den, forteller Walin.

Forståelse fra flere

– Har du forståelse for at disse menneskene har dette som hobby, og synes det er kult å drive med?

– Ja absolutt. Jeg kan brekksladde, og jeg liker bil, fart og spenning. Men det må skje på en trygg måte, svarer Lene Westgaard-Halle og legger til:

– Når politiet selv sier at de ikke har kontroll, må det skje noe.

Karin Walin i politiet forteller at det derimot ikke er et mål å fjerne disse miljøene fra gatene.

– De fleste vi møter er ordentlige og hyggelige folk som vil dyrke motorinteresse. Det er helt supert så lenge de oppfører seg.