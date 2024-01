Advarer mot livsfarlig slurv: – Skremmende

Bare tilfeldigheter gjorde at det gikk bra da småbarnsmor Lina Kristine Tennefoss Vatshelle ble påkjørt, med et feilmontert barnesete i bilen.

Dagen før påkjørselen lånte hun et nytt barnesete fra svigerforeldrene. Hun forteller at hun hadde det litt travelt da hun monterte det, men at hun trodde alt var i orden da det «klikket» på plass.

– Jeg tror at da jeg monterte stolen så har bare en av de to armene på isofixen gått i lås. Det var menneskelig svikt sier Lina Kristine Tennefoss Vatshelle.

SMALT FRAOMVER: Omtrent slik lå setet etter kollisjonen. Selv tror hun feil under monteringen dagen i forveien var årsaken til at det løsnet. Foto: Lars Christian Økland.

Hun jobber til daglig som ambulansearbeider og er derfor spesielt opptatt av sikkerhet. Nå er hun opptatt av å advare andre foreldre slik at at ikke de skal oppleve noe lignende og bli en del av en statistikk som kan få fatale følger.

To av ti uforsvarlig sikret

En fersk undersøkelse utført av Trygg trafikk, politiet og forsikringsselskapet If viser at 21 prosent av barn mellom 1 og 9 år er feilsikret i bil.

Det betyr for eksempel feilmontert bilsete, for slakke belter, for tykke ytterklær, belter feil plassert på kroppen og feil stol basert på høyde og vekt.

– Dette er skremmende høye tall når to av ti barn er uforsvarlig sikret i bil, sier Knut Olav Nestås, regionleder for Trygg Trafikk Vestland.



2090 barn i alderen 1 til 9 år har vært med på kartleggingen.

– Vi ser også eksempler på misforstått snillhet der foreldre lar barna sitte med løse belter slik at de kan bevege seg. Sannheten er at løse belter kan være livsfarlige, sier Nestås.



SKREMT: Regionleder Knut Olav Nestås i Trygg Trafikk mener foreldre bør bruke mer tid på å feste ungene sine skikkelig i bilen. Foto: Lars Christian Økland.

Ulykken der barnesetet løsnet skjedde i september, 2022. Dattera på to var levert i barnehagen, og moren satt i bilen på vei til et kaffebesøk.

Den yngste dattera sitter i en babystol i baksetet, mens det andre setet som ble montert dagen før står tomt.

I BARNEHAGEN: Toåringen var i barnehagen da ulykken skjedde. Foto: Privat.

Hadde sittet i setet

– Det er spesielt å tenke på at toåringen har sittet i den stolen i flere kilometer tidligere, sier hun.



Hun forteller at bilen foran bremser kraftig ned og setter på blinklysene før den må stoppe opp på grunn av møtende trafikk.

– Jeg hadde god avstand til bilen foran og klarte fint å stoppe, sier hun

Deretter husker hun at det går litt tid før hun rett før kollisjonen ser en varebil i speilet.

Varebilen smeller inn i hennes bil, og så skjer alt fryktelig fort.

– Jeg husker panikken i hele kroppen og jeg skriker til de som kommer til at jeg har en baby og at de må ringe 113, sier Vatshelle.

Da de får opp bakdøra viser det seg at babystolen har fungert godt, og at selv om dattera var illrød i fjeset av alle skrikinga så hadde hun det bra.

– Jeg husker at babystolen sto på høykant, men det er visst slik den skal fungere, sier hun.



Hun forteller at en av brannmennene som kom bort til dem etterpå virket overrasket over at ingen var alvorlig skadet.

RASKT PÅ PLASS: Brannsjef Espen Storum rykket ut til ulykken. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Fryktet alvorlige skader

Brannsjef Espen Storum i Bjørnafjorden kommune rykket selv ut til ulykken og husker hva han tenkte da han åpnet bildøren bak.

– Jeg så en bilstol som sto fastspent, og en som var løs og lå opp ned. Førsteinntrykket var at det hadde sittet barn i begge og at det mest sannsynlig var store personskader på barnet i den løse stolen, forteller brannsjefen.

BEKYMRET: Brannsjef Espen Storum fryktet alvorlige skader da han åpnet bakdøra og så en barnestol som sto var kastet framover. Foto: Lars Christian Økland.

– Stolen hadde jeg lånt av svigers og montert dagen i forveien, men jeg hadde det travelt med å rekke barnehagen. Jeg var nok ikke godt nok kjent med den og hadde ikke lest bruksanvisninga, sier hun.



Siden det ikke ble noen alvorlig personskade i ulykken ble den aldri grundig etterforsket. Derfor har hun ikke fasit på hva som var årsaken til at stolen løsnet.

– Det er vanskelig å sette ord på noe av det som har skjedd og det er vanskelig å innrømme at en er både mamma og ambulansearbeider som gjør feil som dette, sier hun.



Får skryt for å fortelle

Brannsjefen i Bjørnafjorden roser henne for at hun deler sin historie.

– Det er fantastisk at hun setter lys på sikring av barn ved å tørre fortelle dette. Dette bør vi andre ta lærdom av, sier brannsjefen.



MODIG: Brannsjefen berømmer småbarnsmoren for at hun setter fokus på barns sikkerhet i feil ved å innrømme egne feil. Foto: Lars Christian Økland.

Nå håper 35-åringen at hennes opplevelse, som hun også delte på Facebook etter ulykken, skal få andre til å sjekke barnas stoler skikkelig.

TOTALVRAK: Bilen hun kjørte ble først påkjørt bakfra, før den smalt inn i bilen foran. Foto: Privat.

– Jeg tenker at jeg, som i egne øyne er ganske flink til dette, har gjort en slik feil så er det flere som gjør det, sier hun.



Bilen hun kjørte ble totalvrak.

– Ta deg tid!

– Det nytter ikke å betale tusenvis av kroner for de tryggeste stolene på markedet om en ikke tar seg tid til å montere det skikkelig. Barna vi har med oss i bilen er helt avhengige av at vi som voksne sikrer de rett, sier hun.



DOBBELTSJEKK: Lina Kristine Tennefoss Vatshelle oppfordrer alle som skal sikre barn i bil om å ta seg tid nok til å se om alt sitter som det skal. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Fra arbeidet i ambulansetjenesten har hun selv sett hvor viktig det er med sikring av både sjåfør og passasjerer i en bil.

– Jeg har vært vitne til at både barn og voksne har vært dårlig sikret, eller ikke sikret i det hele tatt og at det som redder dem er flaks og tilfeldigheter.