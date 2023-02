Advarer mot langvarig strømstøtte

– Hvis det eneste vi snakker om er å subsidiere energiprisene, så blir det en ond sirkel, sier Oslos byrådsleder Raymond Johnansen (Ap).

Han innrømmer at strømstøtte er nødvendig i øyeblikket på grunn av høye priser, men advarer mot at den blir langvarig.

– Det handler om å redusere energiforbruket og skape mange nye grønne jobber i Europa. Ikke minst ved å etterisolere, skifte vinduer og gjøre noe med den sosiale boligmassen i hele Europa. Det trengs mye penger og det krever også masse nye folk som starter på denne jobben, sier Raymond Johansen.

Vil flytte folk fra oljenæringa

Raymond Johansen møter EUs energi-kommissær Kadri Simson i kraft av styreverv i det internasjonale nettverket for storbyer, C40. Med er også ordførerne i Roma og Milano.

ENERGIKRISE: Raymond Johansen og andre europeiske kolleger vil bruke 200 milliarder euro på å oppgradere boliger, slik at de blir mindre energi-krevende. Foto: Santiago Vergara/TV 2

De legger fram en ti-punkts plan som skal hjelpe europeere i storbyer gjennom energikrisa. Sentralt står utbedring av eksisterende boliger, for å spare energi.

– Dette vil kreve enormt med arbeidskraft framover. Da er det viktig at man ikke låser inn masse arbeidskraft i helt feil sektorer, for eksempel i årtier framover innenfor olje- og gass-sektoren. Vi trenger nye grønne jobber, ikke minst innen det jeg kan kalle byggenæringen.

Johansen mener det er riktig av Norge å produsere gass nå, for å trygge gassleveransene til Europa under krigen i Ukraina.

– Men det er ingen varig løsning, og alle slår vel fast at vi ikke skal produsere olje og gass for evigheten, sier han.

FLYTTE FOLK: Raymond Johansen vil ha arbeidsfolk over fra olje- og gass-industrien til byggenæringen, slik at boliger kan utbedres for å spare energi, Foto: Santiago Vergara/TV 2

Hvem skal betale?

Han og europeiske ordførerkolleger foreslår å bruke 200 milliarder euro over fem år, for å oppgradere de dårligste delene av boligmassen i Europa.

– Hvor kommer disse pengene fra?

– EU har en del penger og de kanaliseres gjennom nasjonalstatene. Problemet er ofte at nasjonalstatene ikke greier å gi dette videre til byene for å få i gang dette arbeidet. Vi var tydelige med EU-kommisjonen om at her trenger man å få fart på pengene veldig raskt.

Med langvarig strømstøtte mener Johansen at det er blir vanskelig å få opp produksjonen av fornybar energi. Han innrømmer at det gis for lite offentlig støtte til energi-økonomisering. Og det må bli lettere for folk å søke på dette.

Et annet problem er mangel på arbeidskraft, for å gjennomføre alt det praktiske arbeidet med å gjøre boliger mer energieffektive. Han vil ha effektive opplæringsprogrammer for å få folk til å velge byggesektoren som karrierevei.

Etter snart åtte år som byrådsleder er han ikke helt fornøyd med klima-innsatsen.

– Vi kan bedre, men vi går i riktig retning.

NETTVERK:Sammen med ordføreren i Roma, Roberto Gualtieri (t.v) og ordføreren i Milano, Giuseppe Sala(nummer to fra h) møter Raymond Johansen EUs energikommissær Kadri Simson for å diskutere energikrisa. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Han peker på at klimagassutslippene har gått ned. Oslo har innført klimabudsjett og kommunen har brukt innkjøpsmakten sin i klimavennlig retning. Sykkelveinettet er bygd ut, og rekordmange reiser kollektivt. Valgløftet før høstens valg er å intensivere det som gjøres nå.