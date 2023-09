Advarer mot kupp-tabbe

PERFECT TIMING: Om det blir et kupp eller ikke, kan avhenge av tidspunktet du velger å slå til. Foto: Geir Johnny Huneide / Isac Skevik Kvello / Berit Roald

Tøffere økonomiske tider påvirker både folk og markeder. Bolig, bil og ferie vil imidlertid mange likevel ha.

Da kan tidspunkt for kjøpet være avgjørende for om du får en god eller dårlig deal, ifølge ekspertene.

Det er flere ting du bør passe på fremover.

– Avgjørende

Mange følger spent med på boligmarkedet fremover, der prisveksten allerede har vist tegn til å bremse.

– Rentetoppen blir avgjørende, sier Henning Lauridsen, direktør i Eiendom Norge.

RENTETOPP: Henning Lauridsen venter spent på hva Norges bank sier om rentebanen på neste rentemøte. Han er direktør i Eiendom Norge. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det er spesielt neste rentemøte han er spent på. Da vil Norges bank også legge frem pengepolitisk rapport, der den såkalte rentebanen blir presentert. Altså hvordan renten trolig vil utvikle seg fremover.

– Hvis boligrenten begynner å gå nedover igjen i løpet av senhøsten og vinteren, vil det gjøre at boligprisene stiger igjen, sier Lauridsen.

Han tror prisene vil gå nedover frem mot jul og deretter stabilisere seg. En gang i løpet av neste år, tror han prisene igjen vil gå oppover.

– Kraftig brems



– Det er ikke uvanlig at vi spår lavere priser i boligmarkedet i løpet av høsten, men nå er jeg ganske sikker, sier Lauridsen.

Derfor kan det lønne seg å lete etter bolig før jul, så lenge man har økonomi til det, mener Lauridsen.

I et lengre perspektiv trekker han frem det han kaller en «kraftig brems» i boligbyggingen som en faktor som vil gi utslag på markedet.

– Press på markedet, samtidig som befolkningen vokser, vil etter alt å dømme føre til at prisene kommer til å stige på sikt, sier Lauridsen.

– Kan bli «FOMO»-effekt



Han får støtte av siviløkonom Hallgeir Kvadsheim.

– Man skal alltid være litt skeptisk til meglerstandens uttalelser fordi de har er en interesse av å selge. Men her støtter jeg Lauridsen langt på vei, sier Kvadsheim.

PRISØKNING: Hallgeir Kvadsheim tror det kan bli en høyere prisøkning i boligmarkedet enn ventet. Han er økonom og styreleder i Inkassoregisteret Foto: Truls Aagedal / TV 2

Blir det rentetopp i løpet av senhøsten, tror Kvadsheim det blir en rekyl opp over nyttår.

– Jeg tror at prisøkningen på boliger kan bli større enn mange så for seg for kun kort tid siden, sier Kvadsheim.

Han mener imidlertid ikke at man har veldig dårlig tid, og oppfordrer folk til å bruke tiden godt nå i høst.

– Men om renten begynner å krype ned igjen og flere ser at de kan betjene lån, kan det fort bli en «FOMO»-effekt (Fear of missing out, journ.anm.), som gjør at prisene stiger på nyåret, sier Kvadsheim.

– Helt «bananas»

Også i bilmarkedet merkes det at det er tøffere økonomiske tider. Her har det nemlig vært et helt spesielt i år.

– Bilmarkedet har vært helt «bananas» i 2023, sier Vegard Møller Johnsen.

Han er redaksjonssjef i Broom, og følger nøye med på markedet.

KUPP: Det er mulig å gjøre kupp på både nybil og bruktbil for tiden, ifølge Vegard Møller Johnsen, redaksjonssjef i Broom. Foto: TV 2

– De reelle tallene for nybilsalget har gått dramatisk ned i år. Det gjør at det er kjøpers marked, sier Johnsen.

Nedgangen mener han har tvunget bilforhandlerne til å være kreative.

– Det kjøres harde kampanjer og flere biler er satt ned i pris. I tillegg har man mulighet til å sikre seg svært gode renter på billån nå, sier Johnsen.

– Godt tidspunkt

Også bruktmarkedet mener han har hatt en svært interessant utvikling.



– Det er mulig å gjøre gode kjøp på dyre bruktbiler. Porche Taycan og Audi E-tron for eksempel selges langt billigere enn man i utgangspunktet hadde ventet. Også Teslaene er nokså billig nå, sier Johnsen.

BILLIGERE: Teslaer og andre dyre elbiler er billigere nå enn i fjor, ifølge redaksjonssjefen i Broom, Vegard Møller Johnsen. Foto: jetcityimage

Flere har kjøpt dyre biler som en investering, ifølge Johnsen. Nå mener han mange tvinges til selge bilen billigere fordi de sliter med å betjene lånene.

– Har du pengene, men lurer på om du skal kjøpe bil i år eller vente, mener jeg dette er et godt tidspunkt å kjøpe. Prisene kan fort være på vei opp igjen i løpet av 2024, sier Johnsen.

– Flere får avslag



– Jeg tror det er lengre til en friskmelding av bilmarkedet enn boligmarkedet, sier Kvadsheim.



«Dark horse»: Hallgeir Kvadsheim mener utlånsforskriften har kommet som en «dark horse» i bilmarkedet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han kjenner seg igjen i det Johnsen beskriver, og trekker samtidig frem det han kaller en «dark horse».

– Fra 1. juli ble utlånsforskriften også gjeldene for billån, og det merkes allerede, sier Kvadsheim.



Det betyr i praksis at også billånet teller i husstandenes samlede gjeld. Dermed kan ikke summen av boliglån, forbrukslån og nå også billån, overstige fem ganger husstandens årlige inntekt.



– Man ser allerede at flere får avslag på billån, sier Kvadsheim.



– Fra øverste hylle

Mens det er tydelige tendenser i boligmarkedet og bilmarkedet, er det mer åpent i reiselivsmarkedet. Det finnes likevel tips og triks for en billigst mulig ferie.

– Det er alltid en fordel å ikke ha barn som går på skole når det gjelder feriebestillingen, sier reisejournalist, Odd Roar Lange.



MAGISK TIDSPUNKT: Reisejournalist Odd Roar Lange har flere tips til hvordan man får en billig ferie. Og det finnes et magisk tidspunkt å bestille, ifølge reisejournalisten. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Han mener det ligger an til å bli en normal sesong i høst og vinter, men at det absolutt er fallgroper man bør unngå.

– Som hovedregel bør man enten bestille veldig tidlig eller veldig sent, sier Lange.



Bestiller man fra fire til seks måneder før avreise, kan man ofte velge på øverste hylle, ifølge Lange.

Magisk tidspunkt

– Er det imidlertid ikke så viktig akkurat hvilket land du drar til, men at man heller jakter sol og varme, er det gode muligheter for å kapre svært billige restplasser tett opp mot avreise, sier Lange.



Det finnes imidlertid et magisk tidspunkt for bestilling. Google flight har nemlig regnet ut akkurat hvilken dag som oftest er billigst, ifølge Lange.

– Statistikken viser at det 71 dager før avreise oftest er billigst, sier Lange.



– Tror mange angret



– Generelt tipper jeg at det var ganske mange som angret på at de kjøpte ferie tidlig etter at kronekursen gikk som den gikk, sier Kvadsheim.



Det tror han vil forandre seg den neste tiden.

– Det er vanskelig å spå noe særlig innen reise, men hvis flere velger å bestille senere og se an, kan det gjøre noe med prisene tettere opp mot avreise.



– Det blir spennende å se, men jeg tror nok at det kan føre til billigere priser om man bestiller tidlig, og at aktørene trolig vil lokke med tilbud, sier Kvadsheim.