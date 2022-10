Advarer mot kroppspress – barn ned i niårsalderen tar kontakt

TikTok florerer av videoer om trening, kroppsbygging og kosthold. Hjelpeorganisasjoner advarer om at henvendelsene blir stadig flere, og de som sliter er stadig yngre.

Nesten 50.000 følgere er med når Kristoffer Bjørndal er på treningssenteret og lager måltider, som til tider skal få han til å gå ned i vekt, og til tider opp i vekt, hjemme i Bergen.

Bjørndal har drevet med kroppsbygging de siste seks årene. TikTok-følgerne hans får være med på hvert steg på reisen.

Mange får inspirasjon til å trene og spise sunt gjennom videoene han legger ut.

Bjørndal er ikke alene om å fronte trening på sosiale medier. På TikTok myldrer det av treningskontoer. Noen av kontoene har mange millioner følgere.

DELER: Følgerne får være med på treningsøktene og målet om å vinne neste fitness-konkurranse. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Flere gutter sliter

Men for en tenåring kan det å bli pepret med denne type innhold også være skadelig.

Spiseforstyrrelsesforeningen og Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) har fått flere henvendelser om dette etter at de selv opprettet TikTok-kontoer.

De som tar kontakt er helt nede i ni års alder.

ØKNING: Etter at ROS opprettet egen konto på TikTok i Juni, har henvendelsene på chattetjenesten økt. Foto: Grafikk / TV 2

De er bekymret for at flere gutter sliter med en sykelig driv av å bygge muskler, også kalt megareksi.

Trenger du noen å snakke med? ROS, Rådgivning om spiseforstyrrelser: Hjelpetelefon 948 17 818 eller på chat her Spiseforstyrrelsesforeningens hjelpetelefon: 22 94 00 10 Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

– Av guttene som tar kontakt er det en klar majoritet som enten har problemer med treningsavhengighet eller at synet på mat og trening påvirker hvordan de har det inni seg, sier Vetle Olsen Ryum (22).

Ikke alle er like bevisst

Ryum har selv slitt med et problematisk forhold til mat og kropp, og jobber nå i ROS. Som frivillig chatter han med folk som har et problematisk forhold til mat og kropp, og de som står nær noen som har det.

Fra 2020 til 2021 økte antallet menn mellom 18 og 29 år som ble innlagt med spiseforstyrrelser i den offentlige spesialisthelsetjenesten med nesten 60 prosent fra 17 til 27, ifølge Norsk pasientregister.

HJELP: Frivillige i ROS chatter med de som trenger noen å snakke med. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

På TikTok prøver ROS å være en motvekt til treningsfokuset.

Bevisstheten rundt hva man deler varierer også mye fra internasjonale kontoer med mange millioner følgere til mindre, norske kontoer.

– De nasjonale er veldig gode på å snakke om at de ikke tar steroider, og de oppfordrer til å holde seg unna det. De internasjonale er verre, og de prakker på brukerne at man ser feit ut, sier Ryum.

Likevel mener han at alle er for dårlige på å vise hvor mye man ofrer i livet for målet om drømmekroppen. Baksiden ved «medaljen».

BEKYMRET: Vetle Olsen Ryum (22) har selv slitt med spiseforstyrrelser. Han er sterkt kritisk til treningskontoene. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Vanskelig

Ifølge Kristoffer Bjørndal er flesteparten av hans følgere over 18 år. Likevel merker han at noen gutter i tenårene som kommenterer har et bekymringsfullt fokus.

SPØRSMÅL: Noen av kommentarene på treningsvideoene vekker bekymring. Foto: Skjermbilde fra TikTok

– Tenker du at din konto kan bidra med å øke kroppspresset, eller være med på å bidra til at unge gutter utvikler spiseforstyrrelser?

– Det kan absolutt bidra til kroppspress. Jeg syns det går litt begge veier. Noen blir veldig motivert av det, men så ser jeg ikke alle de som får problemer av det. Det er derfor det er viktig for meg å vise at det ikke er sånn jeg ser ut hele tiden, sier fitness-utøveren.

POPULÆR: Bjørndal har blitt en populær fitness-influenser, og har nærmere 50.000 følgere på TikTok. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Vil vise realiteten

Selv prøver han å være tydelig til sine følgere om at de ikke skal sammenligne seg selv med han, men han syns det er en vanskelig balanse.

– Jeg er 26 år gammel. Jeg konkurrerer i en veldig spesifikk idrett. Når de ser videoer av hva jeg gjør, så er det viktig å få frem at vi er to helt forskjellige personer på to helt forskjellige stadier i livet, sier Bjørndal.

– Du har drevet med denne typen kroppsbygging i mange år, og må ha ofret noe for det. Burde du vært flinkere til å vise hva du ofrer?

– Ja, absolutt. Jeg har prøvd å vise de gode og de dårlige dagene. Jeg har vist mye av de negative bivirkningene jeg får av å være på en så lav fettprosent som jeg er i i en konkurranseoppkjøring, sier Bjørndal.

Foreldre må åpne øynene

BEKYMRET: Helsebror Per Arthur Andersen sier at mange som kommer til helsestasjonen for gutter sliter med eget selvbilde. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Helsesykepleier ved helsestasjonen for gutter i Oslo, Per Arthur Andersen, er også bekymret for utviklingen.

Han mener at foreldrenes bevissthet til barnas digitale liv aldri har vært viktigere.

– Man må akseptere at barn har rett til privatliv, men barn har ikke nødvendigvis rett til privatliv på nett. Hvis du får vite at barnet ditt er storfølger av bolere på nett, hvorfor det? Ikke fordøm det nødvendigvis, men vær nysgjerrig og reflekter, sier Andersen.