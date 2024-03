Advarer mot klassisk glipp – kan spare deg tusenvis

I dag er de første skattemeldingene sendt ut.

TV 2 forteller nå om at folk flest kan forvente en større sum tilbake på restskatten.

Likevel er det alltid små smutthull og ulike fradrag vi nordmenn ikke er klar over når vi sender inn skattemeldingen.

TV 2 har snakket med flere skatteeksperter om hvordan akkurat du kan spare enda mer penger.

Korte fakta om skattemeldingen Skattemeldingen for personlige skattebetalere blir sendt ut fra 7. til 22. mars.

Fristen for å sende inn skattemeldingen er 30. april.



Det er mulig å søke om utsettelse hos Skatteetaten. Forlenget frist er 31. mai.



Skatteetatens undersøkelser viser at rundt 500.000 nordmenn ikke åpner skattemeldingen sin.



Utbetalingen begynner allerede 20. mars.

Skatteetaten kan ikke si akkurat når ditt og mitt skatteoppgjør er klart, men opplyser om at de fleste lønnsmottakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni.

Noen får utbetalingen tidlig, mens andre får det mellom august og november.

– Ikke tråkk feil

Per-Ole Hegdahl er skatteadvokat i Handelsbanken. Han mener at spesielt foreldre må holde tunga rett i munn når skattemeldingen sendes inn.

– Som foreldre er det viktig å sjekke at man får fullt fradrag for alle utgifter til pass og stell av barn, sier Hegdahl.

LANG ERFARING: Per-Ole Hegdahl har jobbet med skatt og regnskap en lang årrekke. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Foreldrefradraget er begrenset til 25.000 kroner for ett barn og 15 000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første.

Det er totalsummen som gjelder. Så om et av barna har ingenting i kostnader, mens det andre har 40.000 kroner, kan man få fradrag for alt.

– Er ikke maksbeløpet forhåndsutfylt kan faktiske utgifter medtas i skattemeldingen, sier han og fortsetter:

– Utgiftene kan være barnehage, dagmamma, skolefritidsordning (SFO) og idrett- og fritidsordning, samt kjøring til og fra disse aktivitetene. For kjøring kan du beregne 1,70 per km.



GIR FRADRAG: Med to barn kan du få opptil 40.000 kroner i fradrag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Foreldrefradragene gjelder for barn inntil 12 år. Ved dokumentasjon kan man likevel kreve fradrag for barn som er 12 år eller eldre hvis ditt barn har et særskilt behov for omsorg og pleie.



– Er du i tvil om fradrag eller inntekter, gi opplysninger om dette til skatteetaten så de kan vurdere forholdet. Det er viktig å ikke tråkke feil.

– Skjer nok mange

Barnehagekostnader og utgifter for SFO i tilknytning til skolen skal være forhåndsutfylt og gå på automatikk.



Det samme gjelder alternative SFO-ordninger gjennom idrettsklubber og andre foreninger som driver fritidsordninger. Et eksempel på dette kan være fotball-SFO gjennom en fotballklubb.

UVENTET FRADRAG?: Har du barn som går på fotball-SFO etter skolen? Da bør du dobbeltsjekke skattemeldingen. Foto: Aage Aune / TV 2

Men Skatteetaten skriver på sine sider:

«Om kostnadene ikke er rapportert inn av klubben, må du føre opp beløpet selv i skattemeldingen.»



Og dette advarer skatteekspert Hegdahl om.

– Det er helt sikkert mange som tar for lett på oppgaven og forutsetter at det er ferdig utfylt. Det skjer nok mange. Særlig de som får pengene til gode.

Dette støtter Jørgen Strøm-Andresen, skatteekspert i Regnskap Norge, om.

– Det er nok mange som ikke har fått det med seg. De alternative SFO-ene er sikkert ikke så gode til å legge inn alt. Det er nok viktigst at man sjekker det, sier han til TV 2.

– Tusenlapper å spare

De yngste skattebetalerne er studenter, men de har gjerne beskjedne inntekter. Hegdahl opplyser om at de kan få frikort og tjene 70.000 kroner skattefritt.

– I tillegg kan det være gunstig for unge å spare i BSU. De som er under 34 år kan spare 27.500 kroner i året og få redusert skatten med 10 % av sparebeløpet.

Hegdahl påpeker at BSU er et skattefradrag og ikke et inntektsfradrag.

– For å få fullt utbytte av hele skattefradraget må man ha 81.000 kroner i inntekt for å nyttiggjøre hele fradraget.



PENSJONSSPARING: Hegdahl forteller at pensjonistene med lav pensjon må kontrollere at pensjonsfradraget kommer med. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Samfunnsgruppen i andre enden, pensjonister, bør følge med på Hegdahls lure råd.

– I ekteskap der den ene ektefellen har lav inntekt som gjør at hele pensjonsfradraget på 32.825 kroner ikke kan utnyttes, kan det være tusenlapper å spare ved å overføre kapitalinntekter fra den ene ektefellen til den andre.

– Pass på

Andre steder å spare er boligmarkedet. Dersom utleieinntektene er skattepliktige, kan utleiere spare mye penger på kostnader til utleieboligen.



Strøm-Andresen kommer med eksempler:

– Innkjøp av nye møbler (under kr 15.000), strøm, bredbånd, oppvarming, forsikring, kommunale avgifter, felleskostnader og oppussing.

– Pass på at du får fullt fradrag fra alle de ulike kostnadene. Man kan fort redusere skattegrunnlaget med i hvert fall 25–40 prosent om man får med alle fradragene.

GOD KONTROLL: Skatteekspert Jørgen Strøm-Andresen har flere tips til skattebetalerne. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Om du har solgt eller kjøpt aksjer i 2023, så må du også følge med.

– Har man solgt aksjer i løpet av inntektsåret, så må man sjekke at dette er kommet med og at transaksjonsbeløpet er forhåndsutfylt og korrekt. Særlig påpasselig bør man være ved kjøp og salg av aksjer som ikke er børsnoterte eller VPS-registrerte.



Visste du dette?

Skatteadvokat Hegdahl legger til ytterligere tips om hva skattebetalere må gå over.

– Betalt fagforeningskontingent er også fradragsberettiget med inntil 7.700 kroner i 2023. Sjekk om arbeidsgiver har innberettet dette.

Noe du må fylle inn selv derimot er reise til og fra jobb da det også er fradragsberettiget.

– For å kunne kreve fradrag for reiseutgifter til og fra jobb må avstanden være mer enn 19 kilometer en vei.

KJØRER DU TIL JOBB?: Om du kjører mer enn 19 km til jobb kan du spare mange tusen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Fradraget beregner du ved å ta 1,70 kroner per kilometer og multiplisere med reiselengden tur/retur for deretter å multiplisere summen med antall dager du har vært på jobb.

– Et normalt arbeidsår er 230 dager, men husk at du må trekke fra eventuelle dager du har hatt hjemmekontor.



– Må oppgis

Marianne Sannes, spesialrådgiver innenfor skatt i Sparebank 1, kommer med de samme tipsene om barnepass, reise- og utleiekostnader. Men legger til et par unevnte opplysninger.

– Har man private lån vil ikke disse være forhåndsutfylt. Pass på å få med opplysninger både om lånets størrelse og hva som betales i renter hvert år. Rentene er fradragsberettigede, tilsvarende er renteinntekt skattepliktig, skriver Sannes og fortsetter:

– Dersom man har fått arv eller en gave som overstiger 100.000, så skal dette oppgis for å forklare formuesøkningen.

MER PENGER?: Skatterådgiveren Marianne Sannes gir også råd til «Krypto Kings». Foto: Stian Thorgaard / Sparebank 1

Om man har investert i Krypto så må man også følge opp at det blir rapportert.

– Gevinst og tap må oppgis. Krypto skal oppgis både for å gi fullstendige opplysninger om formue og dersom man i inntektsåret har realisert.