Advarer mot klagehjelp: – Grenser til lureri

KLAR BESKJED: Vigdis Svennungsen, leder for NAFs advokater, sier de er godt kjent med Bilklager - og fraråder folk å betale til firmaet. Foto: NAF

«Du har rett på erstatning (130.000 kr).»

Slik lyder en SMS mange Tesla-eiere fikk i januar.

– Dette er et firma som bevisst bryter norsk lov, mener Vigdis H. Asbjørnsen.

Hun er president i Tesla Owners Club Norway, som har nesten 6300 betalende medlemmer. På Facebook har gruppen over 40.000 medlemmer.

– Våre medlemmer har nokså enstemmig i våre Facebook-grupper gjennomskuet forsøket fra Bilklager, og ser det som veldig useriøst og uproft, sier Asbjørnsen til TV 2.

PRESIDENT: Vigdis H. Asbjørnsen, president i Tesla Owners Club Norway, sier at flere medlemmer reagerer på at Bilklager sender uoppfordret SMS. Foto: Privat

Likevel tror hun at man som bileier kan bli fristet av et slikt tilbud.

– Det er ikke alle bileiere som er medlemmer i gruppene, eller legger merke til et innlegg på Facebook og som kan la seg lure, sier hun.

– Grenser til lureri

Ifølge Bilklager.no skal firmaet hjelpe norske bileiere med å «kreve og oppnå rettmessig kompensasjon».

Tjenesten drives av Dag Rune Flåten, som beskriver seg selv som «Norges fremste klageekspert».

LOVER: Bilklager lover å hjelpe deg med å kreve en stor sum fra Tesla. Foto: Skjermbilde Bilklager.no

I mai i fjor ble flere Tesla-eiere tildelt 130.000 kroner hver fordi bilene ladet tregere etter en software-oppdatering. Tesla anket fraværsdommen i forliksrådet, og saken kommer opp for Oslo tingrett i januar i år.

– Dersom du har en slik bil, har du akkurat like mye krav på disse pengene som alle andre. Meld deg på i klagesaken, så tar vi jobben med å hente pengene for deg. Det er bare de som krever som får, dette vet vi fra tidligere saker mot Tesla og andre, er oppfordringen fra Bilklager, som er bakgrunnen for den siste SMS-utsendelsen.

Leder for NAFs advokater, Vigdis Svennungsen, sier at NAF har fått mange henvendelser om firmaet.

– Man tør nesten ikke la være å melde seg på. Men vi tror det er bortkastede penger og mener dette grenser til lureri. Derfor advarer vi mot firmaet, sier Svennungsen til TV 2.

– NAF har tatt feil siden 2016. De tar avstand fra meg, jeg tar avstand fra dem, sier Dag Rune Flåten, som driver Bilklager.no.

Les hele svaret fra Flåten til TV 2 nederst i saken.

Har blitt bedt om å stoppe

Forbrukertilsynet opplyser til TV 2 at de har mottatt nesten 200 klager på Bilklager.no.

Tidligere har Forbrukertilsynet også reagert på det de kaller ulovlig SMS-markedsføring fra firmaet.

For også i august 2022 fikk mange bileiere SMS fra Bilklager. Forbrukerne som klaget på dette, hevdet at de fikk SMS med markedsføring uten at de hadde gitt samtykke om dette på forhånd.

Forbrukertilsynet mener slik SMS-markedsføring er lovstridig.

– Ved markedsføring per SMS kreves det samtykke fra forbrukeren. Dersom det ikke foreligger et gyldig samtykke, vil det være et brudd på reglene om direktemarkedsføring i markedsføringsloven, sier underdirektør Mats Bjønnes i Forbrukertilsynet.

STEMMER IKKE: Forbrukertilsynet måtte ut og advare mot denne SMS-en som ble sendt til flere bileiere. Det stemte ikke at tilsynet hadde noe samarbeid med Bilklager. Foto: Skjermbilde

De ba også firmaet om å stoppe utsendingen av direktemarkedsføring på SMS med en gang.

Forbrukertilsynet fant også at informasjon og påstander på nettsidene til firmaet ikke var dokumenterte. I tillegg manglet det informasjon om angreretten.

Også i fjor høst sendte Bilklager en SMS, denne gang med en melding som ga inntrykk av at de hadde alliert seg med Forbrukertilsynet. Dette viste seg å ikke stemme.

Forbrukertilsynet gikk ut og advarte mot at dette ikke har noe med Forbrukertilsynet å gjøre.

– Vi har også bedt om opplysninger om hvor mange forbrukere det er sendt SMS til. Vi vurderer nå videre oppfølging i saken basert på Bilklagers siste svar i saken, sier Bjønnes.

Kan trygt slette SMS

Også Forbrukerrådet er godt kjent med Bilklager.

– Vi har mottatt 55 henvendelser om selskapet i 2022. De fleste henvendelsene er fra folk som har mottatt SMS og lurer på hva det egentlig handler om, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

STØTTER NAF: Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier de stiller seg bak NAFs advarsler. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hvis man mottar en SMS fra Bilklager, så kan man helt trygt slette den og gå videre med livet, er rådet fra Forbrukerrådet.

– Hvis du har behov for klage på en bilhandler, så kan sakene mekles av Forbrukertilsynet, samt avgjøres av Forbrukerklageutvalget. Behandlinger begge steder er gratis, sier Iversen til TV 2.

Uoppfordret SMS

NAF-advokat Vigdis Svennungsen er kritisk til Dag Rune Flåten og firmaet Bilklager. Hun mener at SMS-en mange mottar er for god til å være sann.

– Flåten ser bort fra flere forhold når han sier at han skal hjelpe. Blant annet juss, der noen reklamasjonsregler skal være på plass for å kreve erstatning. Vi har heller ikke sett til noen resultater av arbeidet hans, sier Svennungsen.

MASSEUTSENDT: Bilklager sender ut massemeldinger til bileiere med lovnader om at man har rett på store summer. Forbrukermyndighetene fraråder at man benytter tjenesten. Foto: Skjermbilde

Til dette har Flåten svart TV 2 at han bisto flere kunder i forbindelse med et gruppesøksmål mot Tesla i 2018.

Opplysninger TV 2 har innhentet, viser at Flåten kan ha vært involvert i denne saken, som endte med et forlik.

Det har ikke lyktes TV 2 å finne ut av i hvilken grad Flåten var involvert i dette forliket, og hvilken rolle han spilte.

– Den saken er løst. Jeg har ingen ytterligere kommentar og kan verken bekrefte eller avkrefte øvrige forhold knyttet til saken, sier advokat Christoffer A. Falkeid, som representerte Tesla-kundene i 2018.

Svarer på kritikk

Bilklager.no drives altså av Dag Rune Flåten fra Haugesund. I tidligere utsendte SMS-er har han krevd flere tusen kroner fra kundene for å være med på et massesøksmål.

I det nå varslede Tesla-søksmålet kan man melde seg på helt gratis, sier Flåten.

– Målet mitt er at folk skal være informert om større økonomiske utbetalinger de har rett på, samt at de skal være informert om hvordan de enklest mulig kan få hentet disse midlene, sier han til TV 2.

PÅSTÅR HAN HJELPER: – Ved å overlate klagen til meg, sørger jeg for at den enkelte deltaker får rettet kravet sitt og jeg følger opp saken til den er i mål, sier Dag Rune Flåten. Foto: Privat

– Forstår dere at folk reagerer på SMS-en?

– Det er en rekke reaksjoner som har kommet. Mange takker for informasjon, mange lurer på om det kan stemme at de har et gyldig krav på prisavslag. De aller fleste er helt uvitende i forhold til dette.

– Forbrukertilsynet sier slik SMS-utsending er lovstridig. De har tidligere bedt deg slutte med dette. Hvorfor har du ikke gjort det?

– Jeg har en dialog gående med Forbrukertilsynet på dette. For meg er det viktig at forbrukeren får vite hvilke rettigheter han har.

– Om NAF og norske forbrukermyndigheter lar være å informere om dette, da må noen andre gjøre det. Iblant er det kanskje slik at målet helliger middelet? spør Flåten.

– Forbrukertilsynet sier videre at flere påstander på din nettside ikke er dokumentert, og at du har blitt pålagt å endre disse. Hvorfor har du ikke gjort det?

– Be dem nevne noe som ikke er dokumentert. Meg bekjent finnes det ikke noe på nettsiden eller publisert på annet vis fra min side som ikke er dokumentert, sier Flåten.

ULOVLIG?: Forbrukertilsynet sier dette er ulovlig markedsføring. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Tesla Owners Club Norway sier mange av deres medlemmer ser dette på som veldig useriøst og uproft, og at flere kan la seg lure. Hva sier du til det?

– Jeg møtte samme type motstand sist jeg gikk mot Tesla – ikke minst fra nevnte gruppe. Jeg vant, så det er vel selve advarselen som ikke bare er useriøs, men som bidrar til at svært mange lar være å kreve sin rett, sier Flåten til TV 2.