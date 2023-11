Advarer mot julefelle – ett grep bør du ta denne uken

KLAR TIL JUL? Forbrukerøkonomene kommer med sine beste tips til å unngå pengetyver i jula. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Julebord, julemat, julegaver og julepynt. Listen over ting å bruke penger på er endeløs når det nå nærmer seg desember.

Virke spår at nordmenn skal julehandle for 133 milliarder kroner.

Samtidig er det mange som må stramme inn på pengebruken i årets budsjett.

Ifølge Sparebank 1 planlegger halvparten av befolkningen å ta grep for å bruke mindre penger til jul.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse, hvor 1040 nordmenn er spurt hva de planlegger å bruke penger på – og hvor de vil kutte.

Gavegrep

1. Julegaver. Hele 25 prosent sier at de kommer til å kjøpe rimeligere julegaver i år.

Forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen, mener dette er en klok post å kutte på.

– Hvis man går ned en hundrelapp på hver gave, er mye gjort.

I tillegg viser undersøkelsen deres at flere enn før mener det er helt greit å motta og kjøpe brukte gaver.

– På Finn eller Tise kan man spare penger, samtidig som man kanskje finner litt mer spesielle ting.

2. Klær og sko. 1 av 5 nordmenn sier de vil bruke mindre eller ingen penger på klær og sko.

3. Julemat. 18 prosent av befolkningen sier de vil handle rimeligere mat og drikke til jul.

– Mat er en viktig utgiftspost for mange, men julematen kan også bli billigere enn mye annet. Ribbe er billigere enn biff, og surkål kan man på visse tidspunkt få til fem kroner, sier Gundersen.

TIPS: Magne Gundersen i Sparebank 1 har mange tips til julehandelen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

DNBs forbrukerøkonom Silje Sandmæl oppfordrer sterkt til å gjøre research før du skal handle julekosen.

– Husk at butikkene ofte konkurrerer om å få solgt julematen. Så her gjelder det å sjekke tilbudsaviser og laste ned apper som viser de beste kuttene, sier Sandmæl.

Ikke gå i fella

Det viktigste sparegrepet er ikke nødvendigvis å vite hvor du skal kutte, men når. En siste liten-handel kan fort bli dyr.

– Start tidlig med å spre gavekjøpene over flere måneder. Da blir den økonomiske belastningen i desember mindre, sier Gundersen.

For å unngå stresshandel, tipser Sandmæl om å lage seg sin egen jule-deadline.

– Vi vet at julaften kommer den 24. desember hvert år. Men sett din egen frist for å få ordnet alt mye tidligere. Ikke vent til siste liten, for da blir det både dyrt og stress, sier hun.

Dette kan du gjøre allerede nå

Sandmæl mener det er ett gave-grep du kan gjøre allerede nå.

BUDSJETT: Silje Sandmæl slår ofte et slag for budsjettplanlegging, også i jula. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Hvis ikke du har gavelisten klar, så anbefaler jeg å skrive den. Nå er vi inne i Black Week, og det kan være lurt å bruke denne uken til å sammenligne priser på det du skal kjøpe.

Hvis du først klarer å gjøre et godt kupp; ikke fall for fristelsen ved å kjøpe mer senere.

– Det å gi én gave er mer enn nok. Kjøper du den på tilbud, så må du ikke tenke at du må kjøpe en til.

Følg planen!

Ifølge Sparebank 1s undersøkelse svarer 21 prosent av befolkningen at de pleier å bruke mer penger enn planlagt i julen.

Forbrukerøkonomene gjentar viktigheten av å holde seg til planen.

– Bestem deg for hvem du vil gi gaver til og hvor mye du vil bruke til jul på gaver, pynt, aktiviteter, mat og annet. Følg planen din! sier Gundersen.

– Ikke undervurder julebudsjettet. Man har ikke et julebudsjett bare for å spare penger, men også fordi det fungerer som en oppgaveliste, sier Sandmæl.