Advarer mot innføring av nytt system: – Vil føre til økt lidelse

I november skal det nye IT-systemet «Helseplattformen» rulles ut for fullt i Helse Midt-Norge.

Journalsystemet er en felles digital plattform for helsetjenestene og pasientene. Målet er bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet, opplyser Helseplattformen på sine nettsider.

Men ved et av Norges største sykehus, St. Olavs, har det de siste ukene vært et kraftig opprør blant hundrevis av leger og sykepleiere.

– Det verste som kan skje

De har blant annet signert opprop hvor de fraråder om å innføre systemet.

Ifølge Dagens Medisin er det også sendt inn en bekymringsmelding fra tillitsvalgte til ledelsen ved Kreftklinikken.

Fagbladet skriver at de ansatte hevder innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital «med overveiende stor sannsynlighet vil medføre prognosetap, overdødelighet og økt lidelse for kreftpasienter i Midt-Norge.»

VIL STANSE INNFØRINGEN: Målet med demonstrasjonen er å stanse innføringen av det nye pasientjournalsystemet Helseplattformen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Det verste som kan skje er at det skjer noe fatalt med en pasient når du selv står og trykker på en datamaskin, sier foretakstillitsvalgt for sykepleierne ved St. Olavs Maiken Isachsen-Hagen til TV 2.

Presset hverdag

Hun forklarer at en av utfordringene er at det nye systemet er lite intuitivt, slik at det er behov for mye opplæring og egentrening.

BEKYMRING: Maiken Isachsen-Hagen representerer sykepleierne ved St. Olavs. Mange av disse har uttrykt sterk bekymring for Helseplattformen. Foto: Privat

Det er imidlertid noe mange av de ansatte ikke opplever at de får tid til i en svært presset arbeidshverdag.

– Selv om ikke alle sykepleierne er bekymret for selve løsningen, er mange bekymret for at vi skal innføre et nytt system i en veldig presset situasjon. Vi har fullt sykehus, det er høyt trykk, det er stor arbeidsbelastning på de som er på jobb, og det er noe vi har stått i flere år, sier Isachsen-Hagen.

– Må tas på alvor

Tillitsvalgt Vivi Bakkeheim representerer overlegene ved St. Olavs. Hun deler Isachsen-Hagen sitt syn på frykten om at manglende opplæring kan få store konsekvenser for pasientene.

Har du et tips? Hei! Vi jobber med helsestoff i TV 2. Har du tips til en sak vi bør sjekke ut? Ta kontakt med oss på helse@tv2.no.

– Mange leger er bekymret for høy tidsbruk på innføringen av et journalsystem som allerede er utsatt én gang. Dette er en bekymring som må tas på største alvor, sier Bakkeheim og legger til:

– Vi forventer at systemet er forsvarlig når det tas i bruk, og at det ikke medfører langvarig etterslep i pasientbehandlingen. Hvis vi ikke klarer å jobbe like fort som tidligere, vil vi heller ikke behandle like mange som i dag. Hva skjer da?

Kan ikke utsettes

Administrerende direktør ved St. Olavs hospital Grethe Aasved sier at de ikke opplever motstanden som stor, men ser at mange er bekymret.

– Noen av våre ansatte ønsker også å avlyse innføringen, med bakgrunn i at de er bekymret for at sykehuset ikke klarer å ta opp aktiviteten som planlagt, og at ventetidene derfor vil øke. Det verste som kan skje nå er at innføringen utsettes enda en gang, sier Aasved til TV 2.

MÅ IVERKSETTES: Til tross for både demonstrasjoner og opprop signert av leger og sykepleiere er administrerende direktør ved St. Olavs hospital Grethe Aasved tydelig på at systemet må innføres som planlagt. Foto: Gorm Kallestad / TV 2

Den administrerende direktøren deler bekymringen til de tillitsvalgte om at man ikke skal klare å komme opp i normal drift.

– Derfor er mitt fokus å iverksette og følge opp tiltak som gjør at innføringen går bra, og at vi raskt kommer opp i aktivitet igjen. Det er helt avgjørende for at vi skal drive forsvarlig virksomhet etter implementeringen.

Helseministeren svarer

Aasved understreker derfor at det er helt avgjørende at de ansatte bruker tid på å lære seg løsningen før den tas i bruk.

– Dersom man opplever at det ikke er nok tid til dette har jeg bedt klinikkene melde fra med tanke på å sette inn avhjelpende tiltak.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) følger også med på opprøret som har oppstått i forbindelse med innføringen av «Helseplattformen».

– «Helseplattformen» er avhengig av å ta innspill og kritikk fra fagfolk på det største alvor, og må jobbe for å finne løsninger i det videre innføringsarbeidet. Det har jeg tiltro til at de gjør, sier statsråden til TV 2.

POSITIV: Helseministeren sier det er naturlig med oppstartsproblemer, og har tro på at det vil gå seg til etter hvert. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Vanskelig å se

Kjerkol understreker at bedre pasientjournalløsninger har vært etterspurt, og at hun håper fagfolkene vil se verdien i det nye journalsystemet etter hvert som oppstartsutfordringene blir løst.

– Jeg håper at innføringen på sikt vil gå bra, og at man da får realisert gevinstene av et nytt system. Men per i dag er det for mange vanskelig å se hva disse gevinstene kommer til å bli. Systemet oppleves så tungvint at mange ikke har forhåpninger om at man kommer til å klare å jobbe fort nok, sier tillitsvalgte Bakkeheim.

– Skremmende

Hun forstår at det kan oppleves skremmende for pasienter å lese om legenes bekymringer.

VIKTIG: Tillitsvalgt for overlegene Vivi Bakkeheim mener det er viktig å adressere bekymringene, selv om det kan fremstå skremmende for pasientene. Foto: Privat

– Legene som uttaler seg snakker pasientenes sak og de vil pasientenes beste. Selv om det kan oppleves utrygt å høre sånt, så jobber både de ansatte og ledelsen for å finne en best mulig løsning. Derfor er det så viktig å adressere slike bekymringer, slik at alle sider er hørt og forstått, sier Bakkeheim.

Kjerkol mener det ikke er unaturlig med oppstartsutfordringer i et så stort omstillingsprosjekt som «Helseplattformen».

– Dette er et viktig prosjekt som eierne, altså Helse Midt-Norge og kommunene, har investert i for å forbedre vår felles helsetjeneste. Et såpass stort omstillingsprosjekt vil ta tid, men jeg mener dette er et viktig tiltak som vil gi bedre pasientbehandling og god informasjonsdeling, sier helseministeren.