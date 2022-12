Advarer mot høy pengebruk i desember: – Januar blir veldig tung for mange

ØKONOMISKE GREP: Thea Olsen, forbrukerøkonom Danske Bank, oppfordrer folk til å få oversikt over økonomien før de handler inn til jul. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Den forrige rentehevingen vi fikk i november vil slå inn midt i julestria for de aller fleste. Hvis du har et lån på fire millioner kroner, så kan man forvente ganske mange tusen kroner i økning på lånet sitt.

Det sier forbrukerøkonom i Danske bank, Thea Olsen, til TV 2.

Og renten skal sannsynligvis videre opp. Torsdag holder Norges Bank årets siste rentemøte, og økonomer TV 2 har pratet med spår en ny renteoppgang på 0,25 prosentpoeng.

Det vil i så fall bli altså årets sjette renteheving, og vi går inn i juleferien med en rente på 2,75 prosent.

– Kan svi i januar

Onsdag er strømprisene nok en gang rekordhøye.

– De prisøkningene vi har sett er på ting som er vanskelige å kutte i, som strøm, mat og bokostnader. Derfor blir det ekstra tøft, sier Olsen.

Og etter en for mange dyrekjøpt julefeiring kommer januar – en måned som allerede er krevende for mange.

– Vi ser gang på gang at det er mange som handler over evne rundt juletider. Da er det tungt å starte januar bakpå, og for eksempel måtte betale ned på kredittkort, sier Olsen.

Med mindre man har en plan for å betale det ned, er det viktig å ikke bruke penger man ikke har, understreker hun.

– Tradisjonene står sterkt hos mange nordmenn, og når de da plutselig kommer til januar så kan det svi.

Man unner seg det lille ekstra, og tenker man kan gjøre opp for seg når januar kommer, forklarer Olsen.

– Derfor blir januar ofte veldig tung for mange.

Budsjett, budsjett, budsjett

Før man gyver løs på julehandelen for alvor, bør man lage et budsjett, sier forbrukerøkonomen.

– Hele 70 prosent bruker ikke budsjett når de handler til jul. Mange benytter seg også av kredittkort rundt juletider. Rundt 1 av 10 bruker kredittkort fordi de ikke har penger å handle for.

Olsen har disse rådene til dem som vil slippe en blå januar.

– Få god oversikt over økonomien din. Hvis du skal ta grep og spare penger, så er det viktig å vite hvor det er mulig å spare og vite hvor skoen trykker. Så budsjett er kjempeviktig, sier hun.

Spår flere rentehevinger

Sjeføkonom i Danke Bank, Frank Jullum, spår at rentetoppen vil nås nå i desember, og at det ikke vil komme noe mer i 2023.

Men her strides økonomene.

IKKE NÅDD TOPPEN: Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen tror det vil bli ytterligere to rentehevinger. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, tror på sin side at sentralbanken vil stå ved planene om nye rentehopp på nyåret. Hvor mange flere rentehopp det blir vil imidlertid sentralbanken gi oppdaterte prognoser på førstkommende torsdag.

Andreassen tror det sannsynligvis blir en eller to renteøkninger til, på 0,25 prosentpoeng. Deretter vil sentralbanken se an utviklingen.

– Boligmarkedet er svakere og har falt mer enn det Norges Bank ventet. Det taler for at de vil ta en pause, sier Andreassen.