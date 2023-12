Advarer mot hjemmelaget «Botox»

ANSIKTSMASKE: Therese Sørenes (21) har prøvd maske-trenden. Hun opplever at den funker. Foto: Skjermbilde fra TikTok

Er du lei av å betale tusenvis av kroner for Botox og kosmetiske behandlinger for glatt, glødende og rynkefri hud?

Ifølge tusenvis av Tiktokere skal denne ansiktsmasken med to ingredienser du finner hjemme slå både dyre hudpleieprodukter og Botox.

Men stemmer det egentlig?

– Et løft for ansiktet

Emneknaggen flaxseedmask, som oversettes til linfrø-maske, har 35 millioner visninger på TikTok.

Blant profilene som har falt for denne hudtrenden, er Therese Sørenes (21) fra Haugesund.

– Det føles ut som et løft for ansiktet, og man blir stram og «glowy» i huden, sier Sørenes til TV 2.

I videoen over demonstrerer Sørenes hvordan man lager og bruker blandingen.

Etter 30 minutter forteller Sørenes at masken stivner, og gjør at man knapt kan bevege ansiktet.

Til nå har hun kun prøvd masken tre ganger. Men blir dette en «go-to» ansiktsmaske for 21-åringen?



«Dette er Botox»

Trenden ble for alvor sparket i gang da 24 år gamle Victoria Benitez fra Los Angeles delte sine erfaringer med linfrø-blandingen.

«Dette er Botox. Det er Botox som du lager hjemme», hevder Benitez i videoen.

24-åringen er derimot ikke alene om å mene at masken fungerer som Botox. Små og store TikTok-profiler fra verden rundt har slengt seg på trenden, og mener de ser tydelig forskjell på huden.

– Masken er så bra for å holde huden stram, fast og «plump». Den bidrar også til å stimulere kollagenproduksjonen og bidrar til å forhindre tidlige aldringstegn, påstår en annen TikTok-profil.

– Hud selger

– Folk er oppfinnsomme, sier hudlege Reza Sohrabi ved Dr. Dropin.

PASSE PÅ: Hudlege Reza Sohrabi mener man bør passe på og være kritisk til hudtrender på TikTok. Foto: Dr. Dropin Hud

Han mener det er viktig å være kritisk i jungelen av hudtips- og trender på TikTok.

Spesielt trender som utgir seg for å være naturlige, og derfor bra for huden.

– Man kan reagere allergisk på ting som er naturlig, og ofte er det større sjanse for å reagere på naturlige produkter enn vanlige hudprodukter.

På TikTok florerer det av tips og triks som skal gjøre underverker for rynker, akne og ujevn hudtone.

– Hud selger godt, så jeg skjønner godt at dette tar av, legger Sohrabi til.

Noen effekt?

Men hva skjer med huden om man smører linfrø-blandingen på huden?

– Denne metoden gjør at huden størkner mer, og man kan føle at huden blir strammere, sier hudleden.

Likevel er det ingenting som tyder på at guggen faktisk har noen effekt.

– Nei, det har ikke samme effekt som Botox. Effekten er midlertidig og forsvinner når du vasker huden.

Botox er ifølge hudlegen en nervegift som hemmer muskulaturen til å bevege seg til en annen retning. Dette er også en midlertidig behandling, og fjerner ikke rynker, men varer som regel i flere måneder.

For godt til å være sant

– Man bør passe seg for å gjøre det folk som ikke har utdanning innen hudpleie gjør og sier på TikTok. Er det for godt til å være sant, er det nettopp det, forteller Sohrabi.

Selv blir han ikke lenger overrasket over hud-trendene som dukker opp på sosiale medier.

– Jeg har aldri tenkt at «dette er noe jeg vil prøve».

Likevel legger han til at retinol-trenden som det siste året har blitt omtalt som en vidunderkur for kviser og rynker, faktisk har bevist effekt.

– Men igjen kan man si at dette medikamentet er bra for mange, men ikke riktig for alle.

IKKE BOTOX: Therese Sørenes har selv ikke tatt Botox, men kan tenke seg til hvordan huden føles. Foto: Privat

Skeptisk?

– Jeg har brukt linfrø-masken i ansiktet og i håret tre ganger, og jeg kommer til å fortsette med det, sier Therese Sørenes.

Likevel prøver hun å tenke noe kritisk når hun blar seg gjennom hudtipsene på TikTok.

– Jeg velger hva jeg tar på huden min med omhu, og når man lager ting hjemme, er det viktig å være skeptisk. Men jeg tenker at linfrø og vann ikke kan gjøre mye skade.