Advarer mot hamstring – dropper restriksjoner

TYNT UTVALG: Tomme eggehyller har blitt et vanlig syn de siste månedene. Foto: Oddvar Sagbakken Saanum / TV 2

Det nærmer seg påsketid, men én viktig ingrediens i påskefrokosten kan i år bli vanskelig å få tak i.

Det er nemlig fremdeles for lite egg i butikkene.

– Løpet er kjørt for påsken. Vi venter at det vil være butikker som vil være tomme for egg i påsken, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen til Nationen.

Han er administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF).

Advarer mot hamstring

Overfor TV 2 utdyper Juul-Hansen, og sier det har vært diskusjon den siste tiden om man skal redusere bruk av egg i industrien, for å prioritere dagligvarebutikkene.

– Vi tror markedsregulatoren Nortura nå forsøker å gjøre så godt de kan, men vi har vært opptatt av at man burde startet lenge før. Vi ruller vanligvis opp en ekstrahaug med egg til påske, men det har vi ikke klart tilstrekkelig i år, sier han.



MARKEDSREGULATOR: Prior eies av Nortura, som er markedsregulator for egg. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Juul-Hansen advarer folk mot å hamstre inn egg.

– Hvis folk kjøper på vanlig måte, så vil jeg tro at de fleste vil finne egg i en av sine butikker nær seg, sier han.

Ingen restriksjoner

Dagligvarekjedene merker eggemangelen, men mener det skal være egg å få tak i, også i påsken.



– Det er fortsatt for lite egg i markedet, og det vil vare inn i påsken. Det vil være egg i butikkene våre, men det er ikke sånn at vi vil ha alle varianter i alle butikker til all tid, sier kommunikasjonsdirektør Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Hun sier de fordeler eggene så rettferdig som mulig mellom butikkene. Foreløpig har de ikke innført noen restriksjoner på hvor mange man kan kjøpe.

– Vi tar en løpende vurdering, men ønsker helst ikke å innføre restriksjoner, sier Arvin.

AVVENTER: Kommunikasjonssjef Kristine Arvin i Kiwi sier restriksjoner på egg foreløpig ikke har vært diskutert. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Frykter dere hamstring?

– Nei, men vi oppfordrer folk til å kjøpe det de ellers ville gjort.

Ser til lokale leverandører

Kategori- og innkjøpssjef Line Aarnes i Rema 1000 sier de også har utfordringer med å forsyne butikkene med nok egg, men jobber for en rettferdig fordeling.

– I tillegg så har vi kontakt med flere lokale leverandører i hele landet som kan supplere ytterligere, sier Aarnes til TV 2.

Coop er tydelige på at egg til forbrukere må prioriteres høyere enn i dag.

– Vi frykter at det blir altfor lite egg til påske og at vi risikerer tomme butikkhyller hos alle dagligvarekjeder om det ikke umiddelbart tas grep, sier kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen.



Egg-søksmål til tingretten

KLF har 140 medlemsbedrifter, deriblant eggeleverandøren Den Stolte Hane, og står for rundt 60 prosent av kjøtt- og eggproduktene i norske butikker.

Onsdag ble det kjent at Den Stolte Hane går til søksmål mot Nortura på grunn av eggmangelen. Nortura har ansvaret for å regulere det norske markedet for egg.

– Det har vært knapt ganske lenge. Vi fikk stadig signaler og hint om utilfredsstillende leveringer før jul. Det har bare tiltatt i styrke i 2024. Jeg tror derfor at det er stor forståelse for det Den Stolte Hane gjør nå, sier Juul-Hansen til Nationen.

Fredag behandles søksmålet som en midlertidig forføyning, altså en hasteavgjørelse som gjelder fram til en endelig avgjørelse, i Oslo tingrett. Saken handler i hovedsak om hvordan forskriften skal tolkes.

Juul–Hansen har liten tro på at alle butikker vil ha nok egg til påske, selv om saken behandles denne uken.