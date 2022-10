Advarer mot Halloween-kostyme: – Som å leke jøde og SS-soldat

Antirasistisk senter advarer mot en rekke Halloween-kostymer. Mener du heller bør velge disse.

Ikke greit med indianer

I år planlegger nordmenn å bruke 890 millioner kroner på Halloween, ifølge en undersøkelse YouGov har gjort for Danske Bank. Men ikke alle kostymene som er til salgs, er innafor.

– Samfunnet er under konstant forandring og det som var greit for 50 år siden, er ikke nødvendigvis greit i dag, sier Lena Hovakah Westlake.

Hun tilhører Kiowa-samfunnet, som er en del av amerikansk urbefolkning, og er medlem i en indianerstamme. Hun mener det ikke er greit med indianer-kostyme på Halloween.

Lene Hovakah Westlake tilhører selv amerikansk urbefolkning. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Nei, det er er det ikke. Også er jeg heller ikke så positiv til bruken av ordet «indianer», for det beskriver oss som en monolitt. Men vi er over 500 forskjellige «tribes» i USA alene, sier hun.

– Jeg synes det burde gi litt bismak for de fleste foreldre å kjøpe et Pocahontas-kostyme til sine barn, selv om det kanskje kommer fra et uskyldig og godt sted, sier hun.

Dette bør du unngå

Westlake sier kostymer ofte er karikaturer av folkeslag.

– Det reduserer oss til en karikatur, og det er jo attpåtil et folkeslag som har vært utsatt for systematisk folkemord siden europeerne først kom til USA. Når dette er det eneste bildet folk har av hvordan vi er så er det veldig sårende og skadelig, sier hun.

Lederen i Antirasistisk senter, Hatem Ben Mansour, sier det er mange kostymer man bør unngå.

– Det er jo typisk de amerikanske urbefolkningskostymene, og det samme med haremspike- eller sjeik-kostymer. I tillegg må man jo unngå alt som har black eller brown face, altså hvor du maler ansiktet ditt i en annen farge. Må burde ikke kle seg ut som en etnisk eller minoritetsgruppe, sier han.

– Kan du nevne tre ting man kan kle seg ut som?

– Oi, det blir vanskelig. Heks! Eeeh...løve eller musketer, sier han.

– Musketer er greit?

– Ja, det må det da være.

Hatem Ben Mansour sier det er mange kostymer man bør unngå Foto: Nico Sollie / TV 2

– Som jøde og SS-soldat

Thomas Talawa Prestø er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Østfold og kunstnerisk leder i Tabanka Dance Ensemble. Han mener det er et dårlig argument for dagens kostymevalg å si at ting var greit når en selv var barn.

– Pochahontas ble kidnappet, voldtatt og til slutt drept. At en var ubevisst folkemordene når en var barn for 30 år siden er greit. At en på de etterfølgende 30-50 årene ikke har lyktes å få det med seg, og argumenterer med at en gjorde det som barn, er i seg selv noe spesielt. Det er mye vi gjorde som barn som kanskje ikke er det beste å videreføre, sier han.

Thomas Talawa Prestø sier mye av det som var greit før, ikke bør være greit i dag. Foto: Tabanka Dance Ensemble

Han mener man bør prøve å unngå å kle seg ut som andre folkeslag, og man bør lytte til dem som ber om å ikke bli et kostyme. Å at å leke for eksempel cowboy og indianer på ingen måte er uskyldig.

– Å leke cowboy og indianer kan til tider være like umusikalsk som å leke jøde og SS-soldat. Det er folkemord inne i bildet og komplekse historier. Folkemord skal ikke sammenliknes og det er heller ikke poenget. Poenget er at dette uavhengig ikke er barnevennlig kost eller enkelt. Ønsker man det, velg et annen kostyme. Det finnes mange flotte og spennende kostymer med helt fiktive karakterer, sier han.