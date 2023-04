Advarer mot hagearbeid uten full rustning

Vår i lufta betyr høysesong for hagearbeid for mange. Men er du ikke oppmerksom, kan det få konsekvenser.

PLAGET: Etter hendelsen i hagen for fire år siden har Rune Haukeland vært preget av mange sår, kløe og verk. Foto: Privat

En varm vårdag for fire år siden hadde Rune Haukeland tatt på seg sommerklær for å ordne i hagen, slik han gjør hvert år på denne tiden av året.

Underveis i klippingen av tujahekken fikk han noe han beskriver som relativt dype kutt. Både på hendene og på beina.

– Jeg tenkte ikke noe særlig over det da, litt kutt når man gjør hagearbeid er vel greit nok.

Søvnløse netter

Men dagene etter skulle det hele bli temmelig mye verre. Haukeland fikk røde sår og gult verk på store deler av kroppen.

– Jeg måtte bruke bandasjer som dekket sårene og bytte den opp til flere ganger per dag, forteller han.

UVANLIG: Haukeland forteller at han vanligvis ikke er sensitiv mot planter, og at han er svært glad i å holde på i hagen. Foto: Privat

Etter omtrent to uker begynte smertene å bli så ille at han ikke fikk sove. Da tok han turen til legevakten.

– Der fikk jeg beskjed om at tujaer kunne gi denne typen reksjoner.

Haukeland var ikke klar over at det å klippe tujahekken kunne få såpass store konsekvenser og nå vil han advare andre mot å gjøre samme feil.



– Bruk hansker



Jeanette Viken Bjerke, daglig leder i Norsk Botanisk forening, er kjent med at noen arter kan utløse en type allergisk reaksjon.

– Det er veldig ulikt hvordan man reagerer på for eksempel tujaen, sier Bjerke.



Av den grunn oppfordrer Bjerke alle som skal ut i hagen og jobbe til å bruke hansker, og gjerne langbukse.

– Man bør alltid ha på hagehansker.



Videre sier Bjerke at det er noen planter som er giftigere enn andre, og at det derfor kan være lurt å ta bilde av etiketten om du skal kjøpe deg nye planter til hagen.

ANSVAR: Viken presiserer at de som har hage selv har ansvar for plantene på eiendommen, Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Da kan du lage deg et bibliotek over innholdet i hagen sånn at du kan søke opp planten og se om den er giftig, om den sprer seg lett, om den trenger sol eller skygge, hva den heter og hvordan man skal behandle den når høsten kommer, avslutter hun.



Fortsatt preget

– Jeg håper jeg kan bidra til at de som skal ut og klippe tujahekk i fremtiden hvert fall gjør det med full rustning, sier han.

Selv den dag i dag, fire år senere, kan Haukeland fortelle at han preges.

– Jeg bruker bare langermete skjorter på grunn av plastrene og bandasjen. Jeg må bruke kortisonsalve hver dag for at det ikke skal klø, forteller Haukeland.