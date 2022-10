Advarer mot grov vold blant unge: – Kan bli fatalt

Stadig grovere voldsvideoer deles i sosiale medier. Blant de som både utsettes for vold og deler videoene, finnes barn i barneskolealder.

I en fersk undersøkelse fra Medietilsynet kommer det frem at tre av ti unge har sett videoer av slåsskamper, eller planlegging av slåsskamper, i sosiale medier.

Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, sier tallene har vært stabile de siste par årene. Én ting vekker likevel bekymring:

– Det er stadig grovere biler og videoer som deles, så dette er viktig å ta ordentlig tak i, sier Velsand.

GROVT INNHOLD: Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, etterlyser tiltak fra sosiale medier-plattformene. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Utfallet kan bli fatalt

Avsnittsleder i nettpatruljen i Oslo politidistrikt, Anne Katrin Storsveen Oppegaard, beskriver innholdet i videoene.

– Det vi ser er ganske grove videoer med mye slag og spark, spesielt når folk ligger nede og får spark mot hodet, forteller hun.

Oppegaard sier volden som vises i videoene i verste fall kan være så alvorlig at det går virkelig galt.

GROV VOLD: Anne Katrin Storsveen Oppegaard er leder for Nettpatruljen, Oslo politidistrikt. Hun forteller om grove voldsvideoer. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Det er traumatiserende for den som blir sparket og slått, og det er ille for den som ser det også, for det er ganske grovt. Utfallet kan bli fatalt ved at noen eventuelt dør av det, avsnittslederen.

Barn i barneskolealder

Hun sier det kan være flere årsaker til at voldsvideoer deles, men sier noen bruker det som humor. Andre bruker det for å true.

Barna som deler videoene er unge.

– Det er barn i barneskole- og ungdomsskolealder. Mindreårige som enten blir utsatt eller utsetter noen for vold forteller hun.

Medietilsynet-direktøren legger til at det er særlig gutter som eksponeres for videoene:

– Vi ser også at det er blant gutter i ungdomsskolealder at det er mest vanlig å se det. De er ganske unge de som blir eksponert for denne typen innhold.

SOSIALE MEDIER: Voldsvideoene spres blant annet på TikTok, Snapchat og Instagram. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Alvorlige konsekvenser

Velsand gjør oppmerksom på at også deling av videoene er ulovlig, selv om man ikke selv har filmet eller deltatt i handlingene.

– Det kan få alvorlige konsekvenser, ikke bare for den som blir utsatt for vold, men også for den som deler. Det er det kanskje ikke alle som er oppmerksomme på, så kunnskap om dette er viktig, sier hun.

Direktøren etterlyser at plattformene selv, som Snapchat, TikTok og Instagram, tar mer ansvar for hva som deles i kanalene.

– Det å være tilgjengelig for brukerne, og å raskt ta tak i ting når det publiseres innhold som ikke er tillatt, er viktig, sier hun.

Velsand ber plattformene gjøre det enklere å varsle og ta tak i sakene, for eksempel ved å utestenge brukere som deler innhold som ikke er tillatt.

Utvikling i vold blant unge

Ifølge nettpatrulje-lederen har politiet sett en utvikling i volden blant unge generelt, ikke bare i sosiale medier.

– De har blitt litt tøffere med hverandre, og utsetter hverandre mer for grovere vold enn tidligere. Men vi ser ingen stor utvidelse av det. Det har alltid vært vold, men slag og spark mot hode ser vi ganske ofte, forteller Oppegaard.

ALVORLIG: Nettpatrulje-lederen sier volden blant unge har blitt hardere. Foto: Rune Blekken / TV 2

Også hun minner om at man bør tenke over hva man deler og filmer, og sier man kan også bli straffet for medvirkning.

Velsand minner om at det også gjelder for voksne, og advarer mot å gå i fella.

– Ikke fall for fristelsen til å dele for eksempel i foreldregrupper, for det er heller ikke tillatt, sier hun.

