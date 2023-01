Advarer mot Google: – Vil svekke tilliten

GOOGL-SØK: Hvor sikker kan du være at Google-søk gir deg trygge treff du kan stole på? Teknologiekspert TV 2 har snakket med sier du ikke kan stole på noen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Nordmenn gjør rundt 40 millioner Google-søk i døgnet. Det er ikke så rart - for Google dominerer søkemarkedet, også i Norge, hvor andelen er over 90 prosent.

Men det er ikke alltid Google spiller på laget ditt.

– Google har blitt beskyldt for å sette netthandlere i fare, sier teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen.

Søk etter merkevarer

TV 2 har tidligere skrevet om kunder som har gått i nettbutikkfeller. Flere av de som følte seg lurt, ble ledet til nettbutikkene via Google-søk.

I denne saken undersøker vi hva som skjer når man googler en internasjonal merkevare.

Som utgangspunkt tar vi for oss sportsmerkene «The North Face » og «Salomon».

TREFF: Disse resultatene viser når man søker etter «North Face Norge » og skomerket «Salomon Norge». Foto: Skjermbilde Google

Søket gir flere treff som ligner på norske sider med no-adresser.

Trykker man på disse, kommer man til nettsider på norsk, med norsk flagg.

– Ingen av hjemmesidene som er oppført er knyttet til Salomon, og vi eier ingen av disse domenenavnene. Derfor anbefaler vi kunder å ikke bestille fra disse hjemmesidene, sier merchandising manager Karl Heinz Auer i Salomon Nord-Europa til TV 2.

TV 2 har også henvendt seg til «The North Face». De ønsker ikke å kommentere saken.

XXL selger begge merkevarene. Butikkjeden sier at dette er en kjent praksis, men ønsker ikke å kommentere utover dette.

NORSK?: Disse forskjellige nettsidene som hevder å selge merkevarer fremstår ekte. Når man undersøker nettsidene nøye, kan man se at disse er registrert i andre land. Foto: Skjermbilde

Stort omfang

Teknologiekspert Nygård-Hansen påpeker at en tidligere studie avslørte at hele 60 prosent av de første sidene som dukket opp på Google, ledet til tvilsomme nettbutikker.

– Det kunne være nettbutikker som solgte falske eller farlige produkter, eller regelrett svindlet kundene ved å ta deres penger, men ikke sende noen varer, sier han til TV 2.

Han sier at omfanget av falske nettsider er stort.

– Det er et velkjent problem, som dessverre har vokst kraftig i løpet av de siste årene. For det første har det alltid eksistert svindlere, men pandemien akselererte andelen.

– Nå har problemet blitt enda større som følge av inflasjon og økende priser, i tillegg til ødelagte forsyningskjeder, sier Nygård-Hansen

Han mener det ikke er noen tvil om at mange oppretter falske nettbutikker fordi det rett og slett lønner seg.

NORDMENN: Teknologiekspert Nygård-Hansen sier nordmenn er naive, godtroende og velstående, og er godt bytte for svindlerne. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Som forbrukere er vi hele tiden på jakt etter gode tilbud, og noen av disse tilbudene er i sjangeren «for gode til å være sanne». Det er det ofte en grunn til.

Teknologieksperten mener han har full forståelse for at det er lett å bli lurt.

– Nettbutikkene ser veldig proffe ut. Det norske språket er godt, bildene og produktbeskrivelsen er godt gjennomført, og alt ser ut til å være autentisk, sier Nygård-Hansen.

– Når disse butikkene i tillegg blir markedsført via Google, styrker selvsagt også dette det autentiske inntrykket, sier Nygård-Hansen til TV 2.

FALSK: Salomon bekrefter at denne nettbutikken er falsk. Foto: Skjermbilde

Utenlandsk adresse

Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, Virke, er oppmerksom på denne problemstillingen.

– Det kommer stadig nye nettsider som markedsfører varer til norske forbrukere som på ulike måter seiler under falsk flagg, som ikke tilbyr det de annonserer, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

BER FOLK RAPPORTERE: Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke, ber både forbrukere og norske handelsbedrifter som oppdager useriøse konkurrenter på nettet, å rapportere inn disse nettstedene og ulovlige produkter. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Vi ser igjen på nettsidene vi fant gjennom Google-søk; «The North Face » og «Salamon».

Da TV 2 søkte opp domenet, viste det seg at firmaene har registrert adresse i Singapore og i Pakistan. Flere av nettsidene er registrert av Alibaba.com.

Virke mener nettaktører gjerne opererer utenfor Europa for å unngå europeiske krav og tilsyn.

– Det er svært beklagelig at disse nettstedene kommer opp i Google-søk, da mange har tillit til at det er seriøse tilbud som kommer øverst opp i Google-søk, sier Hammerstad til TV 2.

Mener Google kan gjøre mer

Nygård-Hansen sier at Google tjener penger på at folk klikker på falske nettbutikker.

– Vi må ikke glemme at dette skader omdømmet og tilliten til Google, noe som blant annet fører til at vi ikke klikker like ofte som før, som vil koste Google mye mer i det lange løp, sier han til TV 2.

RETNINGSLINJER: Google sier også at de har systemer designet for å identifisere svindelforsøk som bryter med deres retningslinjer, og hindre dem i å påvirke rangeringssystemene deres. Foto: Jeff Chiu / AP Photo

Han mener søkemotorgiganten burde ta dette på mer alvor.

– De burde bruke flere ressurser og være tøffere i sine sanksjoner. De har kapasitet til å gjøre mer, slår teknologieksperten fast.

TV 2 har forelagt kritikken og funnene til Google Norge.

Ifølge Google oppdager de tusenvis av svindelsider hver måned.

– Dette er en vedvarende katt og mus-lek der svindlerne stadig utvikler seg. Vi må derfor sikre at vi også utvikler våre retningslinjer og rutiner for å håndtere problemet, sier Google.

Kommunikasjonssjef Sondre Ronander i Google Norge sier at de ønsker å sørge for at det man ser er til å stole på.

– I enkelte tilfeller fjerner vi sider fra søkeresultatene, blant annet når det er påkrevd ved lov, og når nettsteder bryter våre retningslinjer på grunn av villedende eller manipulerende oppførsel, sier Ronander til TV 2.

SETTER INN TILTAK: Dersom Google oppdager brudd på retningslinje, sier de at de iverksetter passende tiltak, som kan være å ta manuelt grep. Her er kommunikasjonssjef Sondre Ronander i Google Norge. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Ikke stol på noen

Ifølge Google kommenterer de ikke hvilke konkrete tiltak som er iverksatt, men sier at de har videreformidlet dette til teamet som håndterer nettspam og at de har iverksatt passende tiltak.

Etter at TV 2 gjorde Google oppmerksom på nettsidene, er ikke disse lenger tilgjengelig.

Nygård-Hansen sier nordmenn er aktive netthandlere, velstående og godtroende, og dermed et godt bytte for svindlerne.

Han påpeker at han aldri klikker på annonser før han er 100 prosent sikker på at det er en ekte nettbutikk.

– Mitt tips er at du ikke bør stole på noen. Det er altfor mange eksempler på kunder som ser seg blinde på gode tilbud. Og nettopp derfor er slike nettbutikker god butikk.

– Jeg handler så godt det lar seg gjøre, utelukkende fra kjente og helst norske nettbutikker, sier han.