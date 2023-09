Advarer mot forsikringsgrep: – Et dårlig råd

BYTTE: Flere kjenner at det skorter økonomisk, og stadig flere tar til sider som Bytt.no for å finne billigere forsikringsløsninger. Siden advarer mot grep som kan slå feil ut. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Med økende priser og gjentatte rentehevninger, kjenner flere på en pressende økonomisk situasjon.

TV 2 har snakket med flere av landets største forsikringsselskap, som forteller om stor pågang blant bekymrende nordmenn.



– Vi opplever at folk har blitt mer prisbevisste, og vi blir oftere kontaktet av kunder som merker at økonomien deres er trangere, eller som er forsikret andre steder og ønsker å sammenligne pris, sier Bim Cornelia Kase, kommunikasjonsrådgiver i Fremtind Forsikring.

Advarer forsikringskunder

Bytt.no er en sammenligningstjeneste for blant annet forsikring, mobilabonnement og bank.



Daglig leder Daniel August Fritzman har et klart råd til forsikringskunder som sliter:

– Bytt! Forsikringsselskapene skrur opp prisene hvert eneste år, og lojalitet lønner seg sjeldent. Som kunde får du samme utbetaling ved en skade, uavhengig av om du har vært kunde i to, fem eller ti år.



KLAR: Man bør ikke føle på en blind lojalitet til forsikringsselskapet, oppfordrer daglig leder i Bytt.no, Daniel August Fritzman. Foto: Bytt.no

TV 2 har spurt flere forsikringsselskap hvilke konkrete grep bekymrede kunder kan ta.

Rådene går blant på å øke egenandelen, for å senke forsikringspremien, og å betale premien månedlig heller enn årlig.

– Å betale månedlig bør være en selvfølge, og det endrer ikke hvor mye du faktisk betaler per år. Høyere egenandeler fører til at man får mindre tilbake ved en eventuell skade. Dette synes jeg er et dårlig råd for forbrukere som allerede har lite å rutte med, sier Fritzman.



Opplever rekordpågang

Den siste tiden har Bytt.no sett rekordpågang til sidens forsikringskalkulator, og en økende trend på omtalesidene for forsikringsselskap.

Fritzman har tre klare råd for en gjennomgang i forsikringsporteføljen:

– Få oversikt over hvilke forsikringer du har, og hvor mye du betaler.

– Gjør et kjapt søk på Google og finn forsikringsselskaper som andre kunder er fornøyde med.

– Hvis du ikke trenger hjelp eller rådgivning, kan du innhente tilbud på nettsidene til forsikringsselskapene. Riktignok opplever en del at man kan få bedre priser dersom de snakker med selskapene.

– Stor økonomisk betydning



Tidligere i år meldte TV 2 at flere kuttet i personforsikringene sine.



Nå advarer selskapene mot å spare seg til fant, og viser til konsekvensene av å stå uten forsikring, om uhellet skulle være ute.



– I verste fall betyr det at man ikke er dekket når skader skjer, som igjen kan få stor, negativ økonomisk betydning. Personforsikringer er noe vi ser at mange ikke kjøper, selv om flere burde ha det, forteller Line Marcelius, kommunikasjonssjef i Gjensidige.



ØDELAGT: En liten tabbe kan fort koste dyrt. Forsikringsselskapene advarer om konsekvensene om man skulle si opp forsikringene sine for å spare. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If vedgår at forsikringsselskapene er avhengig av inntektene, men sier de er opptatt av at kundene skal være klar over risikoen av å stå uten forsikring.



– Det mener vi er vår jobb, og vi vil øke bevisstheten rundt det. Det er viktig å være riktig forsikret, men ikke være overforsikret. Vi er Nordens største forsikringsselskap, og føler på et ansvar.



Ifølge Fritzman i Bytt.no er bil-, bolig-, innbo- og reiseforsikring de forsikringene alle bør ha.



Prisene vil øke

Som det meste annet i samfunnet har også forsikringspremiene blitt dyrere det siste året.

FORSIKRINGSSAK: Ved uforutsette skader eller ulykker, er det gjerne forsikringsselskapene man må vende seg til. Foto: Kåre Breivik / TV2 (Arkiv)

Selv om ingen av landets største forsikringsselskapene vil tallfeste økningen, bekrefter de at premiene vil fortsette å øke.

– Vi har hatt en prisøkning på skadeforsikring de siste årene, blant annet på grunn av prisstigninger. Når vi får økte naturskader i tillegg, peker det i retning av at forsikringsprisene vil bli dyrere. Hvor mye kan vi ikke si, sier Torbjørn Brandeggen, senior kommunikasjonsrådgiver i Tryg.