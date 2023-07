Advarer mot forhåndsdømming: – Vi har tatt grundig feil før

REAGERER: Kommunikasjonsrådgiver Svein Tore Bergestuen minner om at folk i krise reagerer svært forskjellig – og ofte ikke slik de burde. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Fra utsiden fremstår saken enkel, mener Svein Tore Bergestuen.

– Moxnes burde selvfølgelig brukt sunn fornuft og fortalt sannheten med en gang, sier han.

Bergestuen er forfatter og partner i kommunikasjonsbyrået Sannum & Bergestuen. Gjennom jobben har han imidlertid fått erfare at mennesker ikke alltid handler som samfunnet forventer av dem.



– Når du står i en krise og opplever det trøkket det gir, begynner man å handle irrasjonelt. Da begynner oppegående og kloke mennesker å gjøre forferdelige dumme ting, sier han.

ØYEBLIKKET: Overvåkningsbildene viser Bjørnar Moxnes da han tok solbrillene på Gardermoen. Foto: Politiet

– Drives fra skanse til skanse

Rødt-lederen har vært i hardt vær siden Romerikes Blad skrev om at han tok med seg et par solbriller fra en butikk på Oslo lufthavn uten å betale for seg.

Mandag blåste det opp til storm da overvåkningsvideoen, som viser hvordan han tar brillene og etter hvert legger de i jakkelommen, ble publisert i en rekke medier.

– Nå opplever han det som er typisk for kriser som varer, nemlig å bli drevet fra skanse til skanse, mens man slipper ett og ett drypp i håp om at det skal bli det siste. Det blir det sjelden, sier Bergestuen.

SANNHET: Regel nummer én i krisehåndtering er å fortelle sannheten, mener Svein Tore Bergestuen. Likevel ser han støtt og stadig at personer i viktige verv avviker fra dette når krisen rammer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Siden saken havnet i offentligheten, har Moxnes forandret forklaring flere ganger.

– Hvis han tok brillene bevisst, slik det ser ut som på videoen, er det en krise idet øyeblikket han blir oppdaget. Så forlenger han den ved å gjøre absolutt alt feil i etterkant, sier Bergestuen.

At videoen ble offentliggjort åpner også opp for at «alle» kan gjøre seg opp en mening om tyveriet var en bevisst handling eller bare et resultat av glemskhet.



Kan ta grundig feil

– Det er veldig lett å tenke at Moxnes gjorde dette med overlegg. Jeg har sett flere studere videoen, som mener at det ser profesjonelt ut, så det er mange meninger der ute, sier Bergestuen.

Han advarer imidlertid mot å forhåndsdømme Moxnes basert på videoen og den øvrige mediedekningen.

– Det har nærmest blitt en folkelig aktivitet å mene noe skråsikkert om slike ting. Folk tror også at de vet hvordan skyldige og uskyldige oppfører seg. Sannheten er at det er myter, sier Bergestuen.

Han mener problemet med denne oppfatningen er at folk i krise reagerer helt forskjellig. All oppførsel er nemlig forenlig med både skyld og uskyld, ifølge Bergestuen.

KONSEKVENSER: Rødt-leder Bjørnar Moxnes fotografert under landsstyremøtet. Flere har pekt på at solbrillesaken kan få store konsekvenser for valgkampen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Bare fordi noen ser skyldig ut, kan vi ikke vite det sikkert. Vi har tatt grundig feil om slike ting før, for eksempel når det har skjedd et justismord.

I et innlegg i Dagens Næringsliv trekker han fram flere tilfeller hvor mennesker handler i strid med det som forventes av dem.

«Mennesker ler når de blir dømt, selv om de er uskyldige. Kvinner kan «være med på» en voldtekt, selv om det er en voldtekt. Og du kan komme til å innrømme ting du aldri har gjort», skriver han.

– Menneskelig

– Fortjener Moxnes å stå i denne stormen?

– Han fortjener straff, og han har vedtatt en bot. Han fortjener offentlig kritikk, og jeg opplever at mediene gjør jobben sin når de stiller kritiske spørsmål og ikke gir seg før sannheten kommer frem, sier han.

Samtidig tror Bergestuen at håndteringen av saken kunne endt like ille for ethvert menneske med mye på spill.

– Vi vet ikke hvordan vi hadde oppført oss hvis vi ble tatt på fersken som en toppleder. Har man en posisjon, kan panikken lett eskalere.

MENNESKELIG: Svein Tore Bergestuen mener krisehåndteringen til Moxnes er menneskelig, uavhengig av om han glemte seg bort eller bestemte seg for å stjele solbrillene Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Bergestuen mener dette gjelder for en partileder, men også en politimann, en statsminister eller butikkansvarlig.

– Men er egentlig det formildende?

– Nei, dessverre. Men det er menneskelig og forklarlig.

Bergestuen peker også på at oppmerksomheten denne saken får, både i sosiale og vanlige medier, er en enorm belastning Moxnes. Mandag ble han sykmeldt frem til 18. juli.

– Summen av dette er så formidabelt at det ikke er rart om noen kneler under presset. Alle redaktører og medier bør være bevisst på hvor hardt de fronter dette, samtidig som de stiller kritiske spørsmål.