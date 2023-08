Advarer mot feriegrep: – Må stoppe opp litt

Hverdagen kommer gjerne brått og ødelegger ferieidyllen, men det finnes grep du kan ta for å gjøre overgangen mer smertefri.

Sitter du med følelsen av at det ble litt mye grillmat, godteri eller alkohol i sommerferien?

Det er du nok ikke alene om, men det er ingen grunn til dårlig samvittighet, mener klinisk ernæringsfysiolog Marte Ulltang.

– De aller færreste av oss klarer å gjøre så store endringer i tre uker at det velter hele lasset, sier Ulltang til TV 2.

– Men hvis vanene de tre ukene drar ut, og det bare blir vanskeligere og vanskeligere å slutte, så har det noe å si.

Advarer mot radikale endringer

Ulltang mener det viktigste rådet for å komme tilbake til sunnere vaner etter ferien, er å ikke gjøre for radikale endringer som man ikke klarer å opprettholde.

– Jeg tenker at det aller viktigste er å finne tilbake til matvaner som du trives med hele året, sier hun.

SMÅ SKRITT: Marte Ulltang mener det viktigste er å ikke ta seg vann over hodet. Foto: Privat

Hun tror mange tenker at det er «alt eller ingenting».

– Mange er opptatt av å komme i gang igjen, men man må stoppe opp litt og tenke på hva som vil gi god helse i lang tid fremover.

I stedet for å fokusere på hva man må få i seg mindre av, oppfordrer hun til å tenke på hva man vil få i seg mer av.

– Prøv å spise for eksempel mer frukt og grønnsaker, drikke mer vann, spise mer fullkorn, mer fisk, og få inn flere kjøttfrie middager, sier Ulltang.

Bedre med en liten smak

Dersom fristelsen først er der, og du lengter etter en sjokolade eller et glass vin, mener Ulltang at du ikke nødvendigvis må holde deg helt unna.

– Hvis det er noe man har veldig lyst på, så er det kanskje bedre å ta en liten smak enn å holde seg helt unna, for så å spise mye, sier hun.

IKKE KUTTE HELT: Ernæringsfysiolog Marte Ulltang mener man ikke trenger å kutte sommerkosen helt. Foto: Erik Teige / TV 2

– Men hvis man spiser is eller drikker vin hver dag, må man se på om det finnes andre alternativer som kan tilfredsstille en.

Kanskje kan vinglasset erstattes av smaksatt vann med isbiter i et fint glass, eller isen erstattes av et sunnere alternativ.

– Knyttet til følelser

– Når vi skaper vaner, er det veldig knyttet til følelser, og vi lar oss lett påvirke av hva folk rundt oss gjør og situasjonen vi er i.

Det sier Irmelin Bergh til TV 2. Hun har doktorgrad i psykologi, og har jobbet med atferdsendring i en årrekke.

Bergh forteller at de fleste nordmenn tar seg lang nok sommerferie til at man rekker å danne nye vaner.

– I ferien er man ofte sammen med flere mennesker, og mat og drikke er en sentral del av det å kose seg, sier Bergh.

Hun mener det er mange positive effekter ved dette, og at man dermed ikke bør være for streng med seg selv.

SOSIAL AKSEPT: Irmelin Bergh mener den sosiale aksepten gjør at vi gjerne koser oss ekstra i ferien. Foto: Jonas Driveklepp

Dropp hjemmekontoret

Bergh mener hovedutfordringen med å bryte ferievanene er at det krever anstrengelse.



– En vane handler om at vi gjør noe automatisk, og litt på impuls. Hvis du skal bryte den, så krever det energi, sier hun.

Trenger du litt hjelp på veien, har Bergh et tydelig råd. Hun oppfordrer til å droppe hjemmekontoret.

– Det å gå på kontoret igjen vil i seg selv gjøre at du skifter veldig setting, og henter opp igjen vanene der. Vaner er så knyttet til situasjonen vi er i, og folk rundt oss.

Forleng sommerfølelsen

Mange kan også kjenne på følelsen av at sommeren helst skulle vart litt lenger.

Selv om ferien er over, mener Bergh det kan være lurt å holde på feriekosen i visse mengder.

– Det kan være en idé å planlegge noe hyggelig i helgene eller utover høsten der det er lov å forlenge sommerfølelsen, men at hverdagene ikke skal være på den måten, sier hun.

Synes du likevel det er tungt å gå tilbake til hverdagen, vil Bergh minne deg på at du har vært gjennom det før.

– Hvis man føler at dette er utrolig vanskelig så kan man anerkjenne det, men også omfavne hverdagen og at den har vært ålreit før.

Stor kontrast

Psykolog Ragnhild Bang Nes er lykkeforsker ved Folkehelseinstituttet.

Hun forteller, kanskje ikke så overraskende, at folk rapporterer at de er lykkeligst når det er ferie eller helg.



– Vi har større valgmuligheter, og kan bruke tiden som vi vil. Vi må som regel ikke stå opp klokken sju og rekke å være et sted, sier Nes til TV 2.

– Det blir en veldig kontrast til den vanlige hverdagen, som ofte er fylt med stress og vaner.

Det er nettopp kontrasten som kan gjøre at hverdagen oppleves brutal rett etter en lengre ferie.

– Alle overganger er vanskelige, både det å bytte jobb, gifte seg og få barn, sier Nes.

KONTRASTER: Lykkeforsker Ragnhild Bang Nes mener kontrastene i livet er viktige, men kan være vanskelige. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

5 tips til hverdagsglede

Nes trekker frem at selv om overgangen tilbake til hverdagen kan være vanskelig, så er det nettopp kontrastene som gjør ferien bra.

– Sommerferie hele året hadde ikke gitt oss det samme heller, sier hun.

Nes slår et slag for de små hverdagsgledene, og trekker frem fem ting du kan gjøre for å oppsøke dem: