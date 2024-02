Advarer mot farlig trend: – Kan koste deg livet

I vinter og spesielt den siste måneden har det vært kaos på norske veier. De varierte værforholdene har skapt krevende kjøreforhold, men vinteren er ennå ung.



Til vanlig har Nygård og Rustad to helt forskjellige jobber, men nå er duoen samlet på Rudskogen Motorsenter.

De kommer med en tydelig beskjed til deg som skal ferdes i trafikken utover vinteren.



KJØREKAMERTER: Tommy Rustad og samferdselsministeren ønsker at trafikantene skal ha fokus på veien og ikke alt mulig annet. Foto: Erik Edland / TV 2

– Stor forskjell

Den 3,2 kilometer lange rallybanen på Rudskogen er preget av is, hålke, slaps og et krevende føre. Det gjør det for krevende til å drifte rundt og sladde gjennom de skarpe svingene – selv for Rustad.

Dermed ble et roligere tempo i Porsche Cayennen denne dagen.

Og det var nettopp trygg ferdsel som var temaet for møtet. Da er det flere ting du må gjøre som bilist.

– Du må ha gode vinterdekk. Du må tilpasse farten etter forholdene. Også er det en viktig ting til: Det er at det eneste du skal gjøre når du kjører bil, er å være sjåfør, forteller Rustad bestemt.

ORDENTLIG GJENNOMGANG: Tommy Rustad viste ministeren flere forskjellige dekktyper og fortalte om de ulike effektene de har. Foto: Erik Edland / TV 2

På kjøreturen tok de flere runder rundt rallybanen. Rustad advarer om de varierte underlagene disse vinterdagene.

– Det er ikke bestandig at føret er akkurat sånn som det ser ut til. Det kan være plasser med underkjølt regn, det kan være isflekker på veien som ser ut som våt asfalt, og det kan være snø og slaps som gjør at du havner utenfor hjulsporene.

Det fikk de to bilglade mennene erfare i en bremsetest.

– Vi kjørte to ulike plasser med en hastighet på rundt 50 kilometer i timen. Der det var god friksjon, stoppet vi etter 15 meter. På det glatte underlaget stanset vi etter 40 meter. Forholdene ser helt like ut, men det er en stor forskjell på bremselengden, sier Rustad.

ISGLATT: Her tester Tommy Rustad bremselengden og viser forskjellene til statsråden. Foto: Edland TV2

– Det sier bare litt om hva slags beredskap og kunnskap du må ha som trafikant, legger Nygård til.

– Kan koste deg livet

I fjor var det 118 mennesker som omkom på norske veier. Den statistikken ønsker Nygård å få ned.

– Det handler om å jobbe målrettet. Enten det er med veien, drift og vedlikehold. Eller å ha fokus på trafikantenes atferd. Vi ønsker å gjøre folk mer oppmerksomme, og det er jo derfor vi er her i dag, sier Nygård.



Analyser fra Statens vegvesen viser at uoppmerksomhet er en medvirkende årsak til en tredel av dødsulykkene.

– Jeg ferdes jo mye i trafikken og kjører ofte lastebil. Da sitter jeg høyt og ser veldig godt biler som vingler på lang avstand og folk som sitter med telefon i hånden, sier Rustad og fortsetter:

– Det er skremmende. Det er en liten uoppmerksomhet, også frontkolliderer du, og det kan jo koste deg livet. Så du må ta litt ansvar.



HØYE BØTER: Rustad tror at høye bøter fungerer for de som blir tatt, men ikke nødvendigvis så preventivt. Han tror ikke folk forstår alvoret av det før de blir tatt. Foto: Erik Edland / TV 2

Ministeren er også bekymret over trenden som har pågått i flere år.

– Det er et alvorlig utviklingstrekk. Og derfor er vi opptatt av både atferden og det å kommunisere til befolkningen om hvor viktig det er å ha fokus på det man skal gjøre når man kjører bil, nemlig å kjøre bilen, sier Nygård.

– Hvordan jobber du med å forebygge det?



– Vi bøtelegger og sanksjonerer kraftig ved bruk av mobilen for eksempel. Det er jo et veldig tydelig signal fra samfunnet om at vi ikke ønsker den type uoppmerksomhet, svarer statsråden.

ADVARER: Bruker du mobilen når du kjører? Ikke gjør det, sier Rustad og Nygård. Foto: Erik Edland / TV 2

Klar oppfordring



Øyvind Lund er rådgiver innen trafikksikkerhet og opplæring i Statens vegvesen. Han er også opptatt med å adressere dette problemet.

– Hele trafikksikringsarbeidet i Statens vegvesen er bygget på nullvisjon. Vi skal ikke ha noen hardt skadede og drepte i trafikken, sier Lund og fortsetter:

– Det viktigste er ansvar, og det er delt. Vi i Statens vegvesen legger til rette for trafikksikkerhet. Den andre delen av ansvaret ligger på hver enkelt av oss.

NY KAMPANJE: Øyvind Lund er fornøyd med sesongens vinterkampanje. Foto: Erik Edland / TV 2

Statens vegvesen prøver også å forebygge uoppmerksomhet i trafikken.



– Det er klart vi er urolige for dette med uoppmerksomhet. Men nå har vi kampanjer på dette. Ikke la oss distrahere uansett om det skulle være mobil, skjermer eller andre ting.

– Så hva er deres oppfordring til trafikantene nå og fremover på vinterføret?

– Kjør bil når du kjører bil.

– Bedre som politiker

Etter noen runder rundt banen på Rudskogen fikk også statsråden prøve seg bak rattet.

– Hvordan var det?

– Det var veldig bra. Morsomt og lærerikt. Det er klart at Tommy hadde en annen hastighet og ferdighet i svingene enn det jeg kunne, så det er jo en klar forskjell på de to sjåførene, sier Nygård ydmykt.

GODT SAMARBEID: Nygård mener at departementets samarbeid med politi, Statens vegvesen og Tryg Trafikk er essensielt for å minske dødstallene. Foto: Erik Edland / TV 2

Likevel får statsråden skryt av Rustad.

– Du var flink til å kjøre. Jeg har jo sittet på med noen som er veldig kantete og keitete til å kjøre. Det var han ikke.

Men på spørsmål om han har potensial som rallysjåfør er svaret klart.

– Han er nok bedre som politiker, sier Rustad før de begge bryter ut i latter.