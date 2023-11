Advarer mot farlig trend: – Flere gir opp

UROVEKKENDE: Eksperter fortviler over urovekkende trend blant unge. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Ekspertene er bekymret for en urovekkende tendens blant mange nordmenn.

Alle merker det nå. Skyhøye renter, økte priser på mat og andre nødvendigheter. For stadig flere har den økonomiske situasjonen nådd et nytt nivå.

– Det er all grunn til å frykte at mange rett og slett har gitt opp, sier administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen, til TV 2.



MANGE HAR GITT OPP: Kredinor har dybdeintervjuet 200 kunder med gjeldsproblemer. Resultatet er både hjerteskjærende og skremmende på en gang, ifølge administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen. Foto: Erik Edland / TV 2

Den siste tiden har Kredinor, et av Norges største inkassobyrå, dybdeintervjuet mer enn 200 kunder med gjeldsproblemer.

– Jeg har vært med på flere av intervjuene, og det er slående at så mange forteller om det samme; at de har mistet helt oversikten og gir derfor opp, sier Nysteen.

– Det vi hører er hjerteskjærende og skremmende på en gang.

– Mange sier de ikke vet om de har råd til å betale barnehageplassen neste måned. Samtidig hører vi om kunder som tar opp ny gjeld for å betale gammel gjeld. Det er veldig farlig.

Har mistet kontrollen

Ifølge Kredinor har mange av de som er intervjuet mistet oversikten over egen økonomi.

For mange fører betalingsproblemene til såkalt «gjeldsfatigue». Det vil si at de blir motløse og likegyldige til regningene som hoper seg opp.

– Har du dårlig økonomisk helse, kan det føre til dårlig psykisk helse, som igjen fører til dårligere helse generelt. Dette må vi ta på alvor og forsøke å gjøre noe med, sier Nysteen.

Det er nylig etablert et inkassoregister, som gjør utveksling av data enklere og raskere, men Nysteen mener det må flere tiltak til.

– Målet må være at kundene skal kunne se omfanget av hele sin gjeldsutfordring, og at vi sammen med dem skal kunne lage en plan som adresserer hele utfordringen. Vi må gå fra å løse enkeltsaker til å løse problemet, sier Nysteen.

Opplevelse skremmende

Hallgeir Kvadsheim er siviløkonom og kanskje best kjent som programleder i «Luksusfellen». Men han er også gründer bak inkassoregisteret, som skal gi folk oversikt over inkassosaker og annen gjeld.

EKSPERT: Hallgeir Kvadsheim er siviløkonom, programleder i Luksusfellen og grunder av Inkassoregisteret . Han er også skribent og foredragsholder innen privatøkonomi. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi er veldig godt kjent med at folk ikke orker å forholde seg til gjeld og regninger, sier Kvadsheim.



– Vi ser at det er mange unge som ikke har hatt denne type problemer før, og det kan oppleves som skremmende.



Kvadsheim mener det viktigste man kan gjøre når man havner i en vanskelig økonomisk situasjon, er å ta kontakt med dem man skylder penger for å prøve å finne løsninger.

– Ofte er det ikke så ille som folk tror, sier Kvadsheim til TV 2.



Folk orker ikke åpne brev

Forbrukerøkonom i Sparebank1 og en annen mangeårig programleder i «Luksusfellen», Magnus Gundersen, tror ikke det bare er økte renter og økte priser som gjør at mange nå gir opp.

TØFFERE: – Veien ut av uføre har blitt mye lengre og er mye tøffere nå som alt har blitt dyrere. Særlig hvis man hadde økonomiske problemer fra før, sier Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– De som gir opp, har ofte hatt problemer lenge. Det har ofte hopet seg opp før vi fikk økte priser og flere hentehopp. Når mange nå får dette på toppen av gamle problemer, så blir det veldig vanskelig, sier Gundersen til TV 2.



Den erfarne «luksusfellen»-programlederen har sett mange eksempler på folk som gir opp, og ikke lenger klarer å forholde seg til gjeld og å betale regninger.

– Mange åpner ikke brev fordi det bare er dårlige nyheter, sier Gundersen.



– Med den økonomiske situasjonen vi er i nå, har veien ut av uføre blitt mye lengre, og mye tøffere. Det bidrar nok til at mange gir opp.

– Ikke ta opp mer gjeld



Ifølge Gundersen er det mye man kan gjøre for å før det går så langt at man mister oversikten over økonomien.

– Det viktigste rådet er å forsøke så langt det lar seg gjør å ikke havne i inkassostatisktikken i utgangspunktet, sier Gundersen.

For å unngå å havne i inkassostatistikken, er det viktigste vi forbrukere kan gjøre å kutte i forbruket vårt. Vi må spørre oss selv igjen og igjen: «hva kan jeg kutte ut?»

– Nå må vi slutte å bestille varer på kredittkort, som vi egentlig ikke har råd til, sier Gundersen.



– Selv om det smerter å kutte ned på forbruk, så er det mye bedre enn konsekvensene av å havne bakpå økonomisk.



Økonomisk utbrent



Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, møter ofte folk som rett og slett har blitt utbrent som følge av egen økonomi.

BE OM HJELP: Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl møter ofte folk som rett og slett har blitt utbrent som følge av egen økonomi. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Noen kommer hjem og finner en tape over inngangsdøren fordi kreditor har tatt pant i boligen. Andre får bilen tvangssolgt. En ubetalt regning kan fordoble seg på kort tid dersom man ikke gjør noe med den, sier Sandmæl.



– I slike situasjoner er det som å bli økonomisk utbrent. Man får så mange bekymringer, som gjør så vondt, at man rett og slett blir sykemeldt. Man blir tiltaksløs og har ikke energi til å rydde opp.



Sandmæl har selv besvart telefoner fra fortvilede kunder som har havnet i økonomisk uføre. Hun mener det viktigste man kan gjøre er å be om hjelp.

– Ring banken din. Der møter man folk som genuint ønsker å hjelpe, sier Sandmæl.



– Ring NAV. Det finnes gjeldsrådgivere i NAV som har dette som oppgave.

– Snakk med noen du stoler på som kan se over økonomien din og komme med råd. Det verste man gjør er å ikke gjøre noe, sier Sandmæl.