Advarer mot fargelinser: – Har bare to øyne

FARGELINSER: Selv om fargede kontaktlinser kanskje kan sette prikken over i-en på halloween-kostymet, kan det være lurt å droppe dem, sier eksperter. Foto: Vadim Ghirda / AP Photo

Fagfolk er skeptisk til bruken av fargelinser, selv om det bare er for noen timer på en Halloween-fest.

Halloween er like rundt hjørnet, og snart kan du igjen se buss og trikk fullt med personer utkledd i skumle eller morsomme kostymer.

Mange velger å ta antrekket til neste nivå ved å gå til innkjøp av såkalte partylinser.

Dette er linser du kan ha på for å for eksempel få det til å se ut som du har helt hvite eller helt svarte øyne. Det finnes også varianter som kan få øynene dine til å ligne mer på en katts.

De er kanskje morsomme å bruke, men skal vi tro ekspertene er det ikke risikofritt.

Advarer mot dette

Fagsjef i Specsavers Trine Johnsen sier til TV 2 at det er særlig tre grunner til hvorfor du ikke burde bruke slike linser.

– Det første er at fargen på disse linsene sitter utenpå selve linsen. Dette gjør at de er ubehagelige å ha på, men det største problemet er at det setter seg skitt, partikler og lignende på linsens overflate som kan skape problemer i øynene. I verste fall i form av betennelse eller infeksjon på øyet, forklarer hun.

I tillegg gjør disse linsene at øynene ikke får nok oksygen, både fordi de er tykke, men også på grunn av selve fargen.

Johnsen forteller at dette er en kilde til infeksjon på øyet.

– Dette er jo linser man gjerne vil bruke på fest. Så om en sovner på fest med disse linsene, så lukker man jo bakteriene inne, og skaper ytterligere grobunn for betennelse og infeksjon på øynene, sier hun.

ADVARER: Bruk av fargede linser kan føre til infeksjon og betennelse, sier Trine Johnsen i Specsavers. Foto: Tor Lindseth

– I tillegg ser en dessverre ganske ofte veldig dårlig med disse linsene, så man bør absolutt ikke kjøre bil med disse på.

Etterlyser restriksjoner

Partylinsene er solgt i de aller fleste temabutikker i landet, noe som gjør det veldig lett for folk å få tak i.

Derfor etterlyser Johnsen nå noen restriksjoner på salg av slike linser.

– Jeg tenker at bransjen er ganske entydig i at det ikke er heldig å putte fremmedlegemer på øyet som ikke er gunstig for øynene dine. Så jeg kunne tenkt meg noen restriksjoner, sier hun.

Hans Torvald Haugo er generalsekretær og fagsjef i Norges Optikerforbund. Han forteller at de lenge har jobbet for å få linser bedre regulert, men at det fortsatt er en del linser som ikke er av den kvaliteten de burde.

– Tidligere var det ingen regulering av linser uten styrke. Nå er de regulert av EU på samme måter som vanlige linser, sier han, og legger til:

– Men jeg tror ikke det er blitt helt slik enda. Det kan godt være det er noen linser igjen på markedet som ikke har blitt håndtert slik de skal, noe som kan ha en uheldig effekt.

RART: Hans Torvald Haugo synes det er rart om alle skal kunne selge fargede linser. Foto: Kaia Means

Haugo forteller at det og kan være mange utsalgssteder som ikke er klar over denne regelen. Han anbefaler derfor alle om å kjøpe alle typer kontaktlinser fra et sted som vet hvordan de skal håndteres.

Selv mener han at de har kommet langt i arbeidet med å få norske myndigheter til å forstå at linsene er minst like skadelig for øynene som de linsene med styrke.

– Men det er veldig rart at hvem som helst kan få selge slike linser for det gjør og at de som kjøper disse linsene ikke helt hva det er de kjøper.

– Man har bare to øyne

Ifølge Johnsen er alle i teorien like utsatt for å få betennelser på øynene ved bruk av linsene. Men dersom du er plaget med tørre øyne, kan du være ekstra mottakelig.

Det samme gjelder dersom du er syk, for da har kroppens immunsystem nok å håndtere fra før av, forklarer Johnsen.

Og selv om disse linsene gjerne bare brukes i noen timer én gang i året, mener Johnsen at det unødvendig å ta sjansen.

– Man har bare to øyne. Da må en vurdere om det er verdt risikoen. Noen ganger går det bra, men så er det den ene gangen det ikke gjør det.

Følg med på dette

Velger du å bruke linsene har hun noen tips til hva du bør følge med på.

– Føler du et ubehag når de er på, som at det svir eller at øynene føles som sandpapir, de blir røde eller du blir lysømfintlig, så bør du ta dem ut. Dersom symptomene fortsetter bør du dra til legevakt dersom det er på natten, eller til optiker dersom det skjer på dagtid, sier hun.

Haugo mener det er nettopp det at man kun bruker linsene noen få timer i året som er problemet.



– De som bruker disse linsene vet gjerne ikke helt hvordan man skal bruke linser og hvordan det føles når noe ikke er som det skal. I tillegg er det gjerne en viktig del av kostymet, så man vil ikke ta de av for da blir ikke kostymet like kult lenger.

– Det er mye kulere å ha et hvitt og friskt øye dagen derpå, enn det røde og vonde halloween-øyet en kan få av feil kontaktlinsebruk.

Stiller seg bak tiltak

Daglig leder Tina Alvær i Optikerbransjen viser i likhet med Haugo til at fargede linser nå skal likebehandles med vanlige linser, og at det derfor er kommet visse restriksjoner på salget av disse.

– Slik vi tolker regelverket blir det krav til salg av denne typen kontaktlinser om at de kun skal selges av helsepersonell og ha 18-års aldersgrense. Dette er tiltak vi stiller oss bak, skriver hun i en e-post til TV 2.



Det viktigste for bransjen er at folk får tilpassede kontaktlinser, som gjør at de brukes på riktig måte, legger Alvær til.

– Kontaktlinser er generelt trygt å bruke, men det stiller visse krav til at de både er godt tilpasset og at brukerne vet hvordan man både skal håndtere og rengjøre dem på riktig måte.