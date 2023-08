Advarer mot dopingmidler i posten: – Urovekkende

Kripos melder om økt beslag av dopingmidler. Avsendere er kreative for å unngå at sendingene blir stoppet i tollen.

På Østlandsterminalen i Oslo jakter de på ulovlige varer når tollerne går gjennom mange tusen pakker og brev.

Det er ulovlig å innføre dopingmidler. Dopingmidler er en av varene tollerne ser etter.

– Det er først og fremst anabole steroider vi beslaglegger mest av. Av de som bestiller dette finner vi som ofte menn i alle aldre, men de yngste er tidlig i tenårene, sier seksjonssjef i Tolletaten, Sondre Erik Hammerstad til TV 2.



INSPEKSJON: Tollerne går gjennom mange brev og pakker hver eneste dag. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Økt beslag

Denne uken publiserte Kripos sin rapport over narkotika og dopingstatistikk i første halvår av 2023.

I årets første halvår er det gjort 621 beslag av anabole steroider.

– De to siste årene har det vært en økning i antall beslag, og i 2023 er det cirka 15 prosent flere beslag enn året før, skriver Kripos i rapporten.

Christine Wisløff, klinisk sykepleier, synes tallene er urovekkende.



– Jeg er ikke begeistret for å høre om det. Vi vet godt hvilken type helsekonsekvenser bruken fører til. De er alvorlige, sier hun.

Wisløff er prosjektleder i Steroideprosjektet, som er et nasjonalt behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt ved Oslo universitetssykehus, som også melder om økt pågang hos dem.

ØKNING I HENVENDELSER: Christine Wisløff Steroideprosjektet sier at det har vært en økning de siste årene, men sier det ikke finnes et konkret svar på hvorfor flere tar kontakt nå enn tidligere. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Wisløff har tidligere advart om helsekonsekvenser knyttet til dopingbruk.

– Ofte illegalt produsert

Det var politidistriktene Øst, Sør-Øst, Oslo, Vest som hadde flest beslag.

Ifølge Kripos består beslagene til dels av tabletter og kapsler, dels av løsninger i ampuller og hetteglass ment for injeksjoner.

FUNN: Tolletaten forteller det ofte er menn i alle aldre som står bak bestilling av dopingmidler fra nett, men de yngste befinner seg tidlig i tenårene. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2 Les mer 20230420_Lørenskog, Tolletaten jobber på Østlandsterminalen for å avdekke import av dopingmidler, Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2 Les mer 20230420_Lørenskog, Tolletaten jobber på Østlandsterminalen for å avdekke import av dopingmidler, piller Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2 Les mer

I rapporten kommer det også fram at produkter og emballasje ser som regel profesjonell ut, med varedeklarasjoner, logoer, produsent- og produktnavn, men er ofte illegalt produsert.

– Virkestoffet i produktene kan være et annet enn merking og forpakning viser, og om det er riktig virkestoff, kan konsentrasjonen avvike betydelig i forhold til merkingen, skriver Kripos.

Sondre Erik Hammerstad i Tolletaten påpeker at det er vanlig å skjule ulike ulovlige preparater i sammen med lovlige varer.

– Dette gjelder også i forbindelse med dopingmidler. Disse sendingene inneholder både tabletter, kapsler, pulver eller flytende form, eller at det kommer enkeltvis sendinger med kun innhold av for eksempel tabletter, sier han til TV 2.

DOPING: I tillegg til anabole steroider, finner Tolletaten også andre typer muskeloppbyggende produkter. Tolletaten anmeldte 1611 saker i 2022. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Avsendere stadig mer kreative

Tolletaten hadde en rekordøkning i antall beslag av dopingmidler i 2022. I fjor gjorde de omtrent 1600 beslag.

– Økningen skyldes først og fremst økningen av anabole steroider i postsendinger. Antall beslag i postsendinger har nesten doblet seg fra 2021.

Kripos sine halvårstall fra 2023 inkluderer beslagene gjort av Tolletaten.

TV 2 har sett flere tilsynelatende norske nettbutikker som blant annet tilbyr ulike dopingmidler, som egentlig holder til i utlandet.

SJEKKER: Tollinspektør Lars Borgen Syversen går gjennom beslagene. Disse funnene blir både anmeldt og destruert etter legemiddellovgivningen. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Ifølge Tolletaten kan også varene bestilles for eksempel fra en britisk nettside, med pakken sendt fra Singapore, med varer produsert i Kina.

Hammerstad forteller videre at det heller ikke er uvanlig at sendingenes «reiseruter» endres fortløpende i et forsøk for å få de innført til Norge.



– Så eksakt hvor disse varene kommer fra vet vi ikke for sikkert. Det er også noen av farene ved dopingmidler på nett, da man har null kontroll på at det som står i innholdsfortegnelsen, er det produktet faktisk inneholder.