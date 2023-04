Advarer mot dette

Det er snart 1. mai, som vil si at vi er nærmere vår og sommer enn noen gang.

Det betyr at det er behov for at de fleste av oss bretter opp ermene for årets vårrengjøring.

Men det kan imidlertid ligge en usynlig fare i flere av hjelpemidlene man benytter under rengjøringen.

– Alvorlige etseskader

Det gjør at FHI nå går ut med en advarsel.

– Giftinformasjonen får årlig rundt 700 forespørsler om sterke vaskemiddel. Tidligere erfaring viser at cirka halvparten av forespørslene kommer i månedene april til juli, skriver de i en pressemelding.

Jartrud Wigen Skjerdal er seniorrådgiver ved avdeling for akutte forgiftninger i FHI.

VARSOM: FHI råder folk om å være varsomme i møte med kraftige vaskemidler. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Hun sier til TV 2 at produkter som skiller seg ut er husvask, kraftvask, terasserens og sopp- og algefjernere.

– Disse inneholder oftest alkaliske stoffer eller kationtensider. Begge deler kan føre til alvorlige etseskader.

Uhell hos voksne

Wigen Skjerdal opplyser at de fleste spørsmålene til Giftinformasjonen gjelder uhell hos voksne.

Slik unngår du skader Les alltid bruksanvisningen før bruk

Bruk rett fortynning til rett bruksområde

Bruk egnede og tette hansker

Dekk til armer og ben

Bruk øyevern

Bruk tette sko og støvler

Oppbevar produktene utilgjengelig for barn (og dyr) Førstehjelp ved svelging: Ring 113 - ved svelging av etsende stoff kan du raskt få hevelser i svelget som gir pusteproblem

Ikke fremkall brekninger

Skyll munnen i flere minutter, hvis du er i stand til det

Dritt litt vann Førstehjelp ved søl i øynene: Ta ut eventuelle kontaktlinser

Skyll straks med lunkent rennende vann

Lang skylletid kan være nødvendig (fra 30 minutter til flere timer)

Kontakt Giftinformasjonen (22591300) for råd om videre oppfølging og behandling Ved søl på hud: Ta av eventuelle tilsølte klær, smykker og lignende

Skyll straks med rennende lunkent vann

Lang skylletid kan være nødvendig Kilde: FHI

– Typiske situasjoner er at noen vasker med disse produktene, og får søl på hud og klær, inni hanskene eller i øynene mens de arbeider.

Seniorrådgiveren sier at ofte kan det ta tid før folk merker hva som har skjedd.

– Dermed tar det også lang tid før man får startet å skulle. Da er det fare for hudskader som kan ligne brannskader, og for alvorlige øyeskader.

– Kan være livsfarlige

Det som imidlertid er enda farligere, er dersom noen ved uhell svelger slike sterke rengjøringsmidler.

– Slike situasjoner kan være livsfarlige.

For å unngå forveksling, sier FHI at det derfor er veldig viktig at produktene oppbevares i originalemballasjen.

I mer enn halvparten av henvendelsene Giftinformasjonen får om sterke vaskemidler, anbefaler vi oppfølging hos lege eller på sykehus.

– Har man svelget et etsende produkt haster det med behandling av helsepersonell, men hvis man har fått det på huden eller i øynene kan man selv gjøre den viktigste førstehjelpen hjemme, nemlig å skylle.